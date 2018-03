25.000 demonstrerte mot rystende drap på journalist

Verden

Jan Kuciak ble drept rett før han skulle publisere en sak med stor sprengkraft. Temaet var påstått korrupsjon på høyt politisk nivå og med koblinger til italiensk mafia.

Arrangørene anslår at rundt 25.000 møtte opp i hovedstaden Bratislava, mens flere tusen var samlet i et titall andre byer i landet. Mange holdt tente lys, mens de marsjerte i stillhet i kulden.

– Jeg står sammen med dere for å hedre to unge mennesker, Jan og Martina, sa president Andrej Kiska til folkemengden i Bratislava. Deretter ble det holdt ett minutts stillhet for Kuciak og hans forlovede Martina Kusnirova, som også ble drept i attentatet. Politiet fant de to 27-åringene skutt i hjemmet de delte utenfor hovedstaden.

Kuciak var i ferd med å publisere en sak som pekte på mulige politiske forbindelser mellom italienske forretningsmenn i Slovakia og den beryktede 'Ndragheta-mafiaen i Sør-Italia. Flere av de italienske forretningsmennene som ble navngitt i Kuciaks reportasje, ble pågrepet av slovakisk politi torsdag.

– Mandag morgen var det tårer, sinne og frykt i mine kollegers øyne, og journalistene gledet seg over å vise at de vil jobbe videre. Vi må vise publikum at vi insisterer på å etterforske denne tragedien, sier direktør Lukas Fila i N Press, som offentliggjorde Kuciaks arbeid etter at han var drept. (NTB)