2.000 kvinner på vei til Syrias grense

Verden

Bussene i det som kalles Samvittighetskolonnen, som består av aktivister fra 55 land, er ventet å nå den tyrkiske Hatay-provinsen på den internasjonale kvinnedagen torsdag.

Aktivistene ønsker særlig å rette søkelyset mot kvinner i syriske fengsler. Ifølge arrangørene av kolonnen sitter minst 6.736 kvinner, deriblant 417 unge jenter, fengslet i Syria. Tusenvis av dem har vært utsatt for tortur, voldtekt eller andre former for mishandling av regjerings- og politistyrker.

– Det er nødvendig at verden tar raske og gode forholdsregler for å beskytte kvinner i alle kriger, sier en syrisk aktivist. Hun vil ikke stå fram med fullt navn fordi hun selv har sittet fengslet i Syria.

– Uansett religion, rase og etnisitet så starter kvinner fra hele verden i dag en reise sammen for humanitet, sier Yvonne Ridley, en skotsk aktivist.

Syrias president Bashar al-Assad og hans regime avviser beskyldningene om systematisk tortur av fanger og krigsforbrytelser mot sivile. (NTB)