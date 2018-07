Verden

SISTE! TV 2 siterer ikke navngitte kilder ved utgangen til Tham Luan-grotten på at samtlige 12 fotballgutter og treneren deres er brakt ut. Bekreftelsen kom litt før klokka 12.45 norsk tid, ifølge TV 2.

– Planen vår er å hente ut de fire guttene og treneren, sier redningsleder Narongsak Osottanakorn etter at 19 dykkere la i vei på den utfordrende turen innover i den delvis oversvømte grotten.

Legen og de tre marinejegerne som har vært sammen med guttene siden de ble funnet for over en uke siden, skal også hentes ut tirsdag.

– Vi forventer at med mindre det er noen uvanlige omstendigheter, så kommer de alle ut i dag, opplyser Osottanakorn, som også er fungerende provinsguvernør i Chiang Rai.

Les også: De åtte som er reddet ut av grotten er trygge og friske

Kraftig regn

Tirsdagens operasjon startet tirsdag formiddag lokal tid og ventes å ta lenger tid fordi det er flere som skal hentes ut – til sammen ni, mot fire hver av de foregående dagene.

Det regnet kraftig i deler av det nordlige Thailand mandag kveld og natt til tirsdag. Men utpå formiddagen klarnet det opp.

23. juni ble fotballaget med tolv gutter i alderen 11 til 16 og deres 25 år gamle trener meldt savnet etter å ha tatt seg inn i grotten Tham Luang Nang Non helt nord i Thailand. Etter en storstilt leteaksjon ble de 2. juli funnet i live vel fire kilometer inne i grotten.

Les også: Helsepersonell forberedt på alt fra hypotermi til «grottesyken»

Ved god helse

De fire guttene som ble berget ut søndag, er i alderen 14 til 16 år, og deres mentale og fysiske helse er god, opplyser helsemyndighetene tirsdag. De kan nå spise normal mat, men ikke mat som er sterkt krydret.

Ytterligere fire gutter mellom 12 og 14 år ble hentet ut dagen etter. Mandagens redningsaksjon tok rundt ni timer, to timer kortere enn søndag.

De siste fire guttene er også ved god helse og smiler og ler, men to av dem kan ha fått en lettere lungebetennelse, ifølge helsemyndighetene.

Sultne, men ved godt mot

Guttene er stadig sultne, men ingen av dem har hatt feber siden de ble berget ut.

– Guttene er fotballspillere, så de har godt immunforsvar, sier en talsmann for helsemyndighetene, Jedsada Chokdrumrongsuk, men han legger til at de skal vurderes av en psykiater, og at det kan ta en uke før de får komme hjem.

Det er åpenbart at myndighetene ikke tar noen sjanser. Noen av guttenes pårørende har fått besøke dem, men på grunn av mulig smittefare var de atskilt av en glassvegg, og Jedsada sier at legene først tirsdag kanskje lar dem stå opp fra sengene sine og gå litt rundt på rommet.

Siden de blir på sykehuset i ytterligere en uke, vil de ikke få reise til Moskva for å overvære finalen i fotball-VM, som de er invitert til. Men de vil få se den på TV, forsikrer Jedsada.

Frykt for regn

Redningsmannskapene er under hardt press for å få de siste fem ut av grotten snarest mulig på grunn av usikre værmeldinger. Dersom det kommer mye regn, kan vannstanden stige i grotten og gjøre redningsarbeidet vanskeligere.

Under de første redningsaksjonene var de heldige og vannstanden steg ikke til tross for at det regnet kraftig. Vannstanden var til og med litt lavere enn i dagene før på grunn av flere dager med oppholdsvær.

Dermed kunne guttene gå gjennom enkelte tørre passasjer der de hadde måttet dykke bare få dager før. Likevel måtte de ta seg fram under vann over om lag 1 kilometer av de trange grottegangene.

Komplisert operasjon

Det er en kompleks operasjon som er satt i verk for å berge de 13. Guttene har fått grunnleggende dykkeropplæring, og hver av dem følges av to dykkere. Den første trekker dem i en line, mens den andre følger rett bak.

Guttene har på seg dykkerdrakter og heldekkende ansiktsmasker for å kunne puste gjennom en slange fra en oksygenflaske som den forreste dykkeren har på magen. Selv puster han fra sin egen tank på ryggen.

Enkelte steder er passasjen så trang at de må ta av seg tankene og dytte dem foran seg mens de stadig er koblet til dem med slanger.

Oksygentanker er utplassert en rekke steder på veien, slik at tankene kan byttes ut etter hvert som luften brukes opp, og dykkere er utplassert for å hjelpe til med å bytte tanker.

Guttene fikk beroligende midler for at de ikke skulle få panikk i de klaustrofobiske forholdene, med fullstendig mørke i trange og slimete passasjer delvis under gjørmete vann.

(NTB)