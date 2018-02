19-åring siktet for 17 tilfeller av overlagt drap etter Florida-skyting

Verden

Etter flere timer lange avhør med både føderalt og statlig politi viste TV-bilder at 19-åringen ble eskortert av politiet til distriktsfengselet i Fort Lauderdale tidlig torsdag morgen.

19-åringen er siktet for å ha skutt og drept 17 voksne og elever ved Marjory Stoneman Douglas High School onsdag kveld. Han er også siktet for å ha såret 14 andre.

Ifølge politiet utløste Cruz brannalarmen for å få elever ut i gangene og dermed sikre høyest mulig dødstall. Selv var han iført gassmaske og bevæpnet med et AR-15-gevær, røykgranater, og «et utall magasiner».

Etter angrepet skal Cruz ha skjult seg blant hundrevis av flyktende elever. Etter å ha forlatt åstedet ble 19-åringen ble senere pågrepet uten dramatikk i et nabolag i Coral Springs. Han hadde flere magasiner igjen da han ble tatt.

Våpengal

Mens politiet etterforsker motivet, har det dukket opp flere detaljer om 19-åringens «foruroligende» profil i sosiale medier.

Et utdrag fra Instagram-kontoen hans som blant andre Telegraph har fått tilgang til, viser at han flere ganger har posert med våpen som pistoler og kniver, og i et av innleggene ber han om råd for å kjøpe en spesifikk haglemodell. Han skal også ha skrytt av hvordan han drepte dyr.

Flere av hans tidligere medelever beskriver ham som våpengal. En av elevene sier til en lokal TV-kanal at flere hadde spøkt med at han kom til å angripe skolen.

– Mange sa det kom til å være ham. Mange av elevene vitset om at han kom til å bli den som en gang gjennomførte en skytemassakre på skolen. Det viser seg at alle spådde dette på forhånd, det er sykt, sier han.

Fikk helsehjelp

En av lærerne som hadde Cruz som elev sier det kom flere bekymringsmeldinger om tenåringen, og at han har vært identifisert som en mulig trussel for medelevene.

– Vi hadde et problem i fjor da han truet andre elever, sier læreren, som legger til at ledelsen hadde sendt et brev til alle lærerne for å advare om Cruz. Blant annet skulle han bli nektet adgang til skolen dersom han bar ryggsekk.

Borgermester i Broward, Beam Furr, sier i et intervju med CNN at 19-åringen mottok psykiatrisk behandling en stund, men at han ikke hadde møtt opp til behandlingen på over et år.

– Det er ikke slik at det ikke var bekymringer rundt ham, sier Furr.

19-åringen var adoptert, men ble foreldreløs på ny da adoptivmoren døde av lungebetennelse i november, om lag ti år etter at adoptivfaren døde av hjerteinfarkt. Etter dette skal han ha bodd en periode hos familien til en venn.

Dødeligste på flere år

Med 17 drepte er onsdagens skolemassakre den dødeligste siden massakren ved barneskolen Sandy Hook i Connecticut i 2012.

Hendelsen har blåst nytt liv i debatten om amerikanske våpenlover samtidig som amerikanske politikere uttrykker sin kondolanse for ofrene.

– Mine bønner og kondolanser til familier og etterlatte av ofrene for den grusomme skytingen i Florida. Ingen barn, lærere eller andre skal føle seg utrygge på en amerikansk skole, skriver president Donald Trump på Twitter.

Senere fulgte han opp med en kommentar rettet mot 19-åringens mentale helsetilstand.

– Så mange tegn på at Florida-skytteren var mentalt forstyrret, til og med utvist fra skolen for dårlig og uberegnelig oppførsel. Naboer og klassekamerater visste at han var et stort problem. Må alltid rapportere slike ting til myndighetene, igjen og igjen, skriver han.

(NTB)

Større skyteepisoder på skoler og universiteter i USA de siste 20 årene

* 14. februar 2018: En utvist elev skyter og dreper 17 personer på en videregående skole i Parkland i Florida. Gjerningsmannen blir pågrepet i live.

* 1. oktober 2015: En mann skyter og dreper ni personer på en høyskole i Oregon. Gjerningsmannen blir drept i en skuddveksling med politiet.

* 24. oktober 2014: En 15 år gammel elev skyter fem personer ved den videregående skolen Marysville-Pilchuck i Washington. Fire av dem dør. Gjerningsmannen skyter seg selv.

* 7. juni 2013: En mann skyter og dreper sin far og bror før han tar livet av tre personer på en høyskole i Santa Monica. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet på skolens bibliotek.

* 14. desember 2012: En 20 år gammel mann skyter og dreper 20 elever og seks ansatte ved barneskolen Sandy Hook i Connecticut. Deretter skyter han seg selv.

* 2. april 2012: En gjerningsmann skyter og dreper sju mennesker på et privat, kristent college i California.

* 14. februar 2008: En tidligere student dreper fem studenter ved Northern Illinois University, før han tar livet av seg selv.

* 16. april 2007: En student skyter og dreper 32 andre studenter ved Virginia Tech. Gjerningsmannen begår selvmord.

* 2. oktober 2006: En lastebilsjåfør åpner ild mot elever ved en amish-skole i Pennsylvania og dreper fem jenter før han skyter seg selv.

* 21. mars 2005: En 16 år gammel elev skyter og dreper sju personer på en videregående skole i et indianerreservat i Minnesota, etter først å ha drept to andre et annet sted. Gjerningsmannen tar livet av seg.

* 20. april 1999: To studenter dreper tolv medstudenter og en lærer på Columbine High School. Begge begår selvmord.

* 24. mars 1998: To gutter på 11 og 13 år skyter og dreper fire jenter og en lærer på skolen de går på i Arkansas.