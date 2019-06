Mange av dem som siden 2014 er meldt savnet under den farlige reisen over Middelhavet, er krigsflyktninger fra Syria.

På et møte i Den internasjonale kommisjonen for savnede personer (ICMP) i Haag denne uka lovet de tre middelhavslandene å samordne og trappe opp innsatsen for å finne dem.

Italia, som har ført en knallhard linje mot migranter under den høyrenasjonalistiske innenriksministeren Matteo Salvini, signerte ikke felleserklæringen fra møtet.

De fire landene huser de viktigste havnene for mange av dem som har tatt seg til Europa på flukt fra krig eller fattigdom.

Clinton i Sarajevo

Å finne ut hva som har skjedd med de savnede – enten de viser seg å være i live eller kan bekreftes omkommet ved at levningene finnes – er viktig for de etterlatte.

– Vi tar fatt på en prosess som er ekstremt viktig, sier Jordans dronning Noor, som er blant ICMPs lengstsittende kommissærer.

– Å hjelpe familiene og samfunnene som har mistet medlemmer i konflikt, kan danne en vei til sannhet, rettferdighet og forsoning – og om mulig også ansvarliggjøring, sier dronningen i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

ICMP ble opprettet av USAs daværende president Bill Clinton i bosniske Sarajevo i 1996, i kjølvannet av krigen i det tidligere Jugoslavia.

Srebrenica-massakren

I dag bruker kommisjonen i stadig større grad sofistikert DNA-teknologi for å spore opp savnede personer.

Organet har allerede klart å identifisere rundt 70 prosent av de rundt 40.000 menneskene som forsvant under Balkan-konfliktene på 1990-tallet. Blant dem er rundt 90 prosent av de nesten 8.000 menneskene som ble drept i Srebrenica-massakren i Bosnia i 1995.

Nå vender ICMP oppmerksomheten mot en av de største menneskelige katastrofene i nyere tid – migrasjonskrisen som har rammet Midtøsten, Nord-Afrika og Europa de siste årene.

Planen om å styrke innsatsen med å finne og identifisere dem som har forsvunnet på vei over Middelhavet, ble presentert i Roma i fjor. Møtet blant søreuropeiske land denne uka omtales som avgjørende for å få fremgang i prosessen.

85.000 syrere

ICMP-topper ber om at mer gjøres for å finne de savnede, spesielt krigsflyktninger fra Syria, hvor skjebnen til anslagsvis 85.000 mennesker er ukjent.

ICMP prøver også å få tillatelse fra Syrias naboland for å begynne arbeidet med å kartlegge de mange tusen som har flyktet gjennom åtte år med krig. En slik kartlegging kan i framtida også bidra til å avsløre krigsforbrytelser, påpeker dronning Noor.

På lengre sikt er målet ifølge henne å hjelpe millioner av flyktninger med å vende tilbake sine hjemland. (NTB)

