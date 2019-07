Overvåkingsbilder viser en hvit mann som følger 17-åringen Elijah Al-Amin inn i Circle K i Phoenix i den amerikanske delstaten Arizona torsdag i forrige uke. Politiet sier at mannen deretter knivstakk gutten i halsen og ryggen.

Tirsdag opplyser politiet at de har pågrepet en 27 år gammel mann som har erkjent drapet. Han har forklart til politiet at han følte seg truet av at Al-Amin lyttet til hiphop-musikk i bilen sin.

Ifølge den pågrepne mannens advokat, Jacie Cotterell, var han psykisk syk og ble sluppet ut fra fengsel to dager tidligere. Hun mener derfor at det er fengselsvesenet i Arizona som må stilles til ansvar for drapet.

– Han hadde ingen medisiner til overs, og ingen måte å ta vare på seg selv, sier advokat Jacie Cotterell.

Talsperson Bill Lamoreaux i fengselsvesenet Arizona sier at mannen ikke var regnet som alvorlig psykisk syk da han ble sluppet fri fra fengsel, og at fengselsvesenet ikke hadde noen myndighet til å holde på ham da han hadde sonet ferdig sin straff.

– Dette tragiske dødsfallet er forferdelig, og mannen må stå til ansvar for handlingen han skal ha utført, sier Lamoreaux.

Mannen er tidligere dømt for en rekke lovbrudd, blant annet tyveri og ulike voldsforbrytelser.

Hendelsen har skapt kraftige reaksjoner i sosiale medier. På Twitter trender emneknaggen #JusticeforElijah. Mange mener samtidig at påstandene om mannens psykiske sykdom ikke bør brukes til å bortforklare det de mener var en hatforbrytelse. Også Cory Booker, en av demokratenes presidentkandidat, krever at drapet skal omtales som en hatforbrytelse.