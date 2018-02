Verden

Spesialetterforsker Robert Mueller har siktet 13 russere og tre russiske selskaper for å ha blandet seg inn i presidentvalget i USA i 2016.

Ifølge siktelsene har de russiske personene og selskapene forsøkt å påvirke amerikanske politiske prosesser og valgprosesser fra 2014 og fram til i dag – deriblant presidentvalget i 2016.

Tre av de navngitte russerne anklages for konspirasjon for å begå datakriminalitet, mens fem anklages for alvorlig identitetstyveri, ifølge BBC.

Det var Mueller selv som offentliggjorde siktelsene fredag. Han er oppnevnt for å etterforske den påståtte russiske innblandingen i presidentvalget.

I en kommentar til siktelsen påpeker USAs visejustisminister Rod Rosenstein at siktelsen ikke inneholder noen påstand om at den russiske innblandingen påvirket resultatet i presidentvalget.

– Målet var å spre mistillit til kandidatene i 2016-valget og det politiske systemet, sier han og føyer til at amerikanere ikke anses som bevisste deltakere i den russiske innblandingen.

– Spilte amerikanere

Ifølge amerikanske myndigheter har noen av de anholdte russerne utgitt seg for å være amerikanske statsborgere og kommunisert med personer i Trumps valgkampstab som ikke visste hvem de hadde med å gjøre.

Gruppen var ifølge siktelsen basert i St. Petersburg, men noen av de anholdte skal ha reist til USA og brukt amerikanske datamaskiner og amerikanske nettverk for å skjule at deres aktiviteter opprinnelig kom fra Russland.

Russerne skal blant annet ha brukt falske profiler på sosiale medier for å fremstå som amerikanere, og de anklages også for å ha kjøpt reklameplass på nettet i amerikanske navn for å påvirke velgernes holdninger mens Hillary Clinton og Donald Trump kjempet om å bli USAs president. De greide å nå fram til et betydelig antall amerikanere, framholdes det i siktelsen.

– Ledet av Putin-alliert

Russeren Jevgenij Priogozhin, en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, anklages for å ha ledet gruppen.

Målet skal ha vært «å så splid i det amerikanske politiske systemet, deriblant under presidentvalget i 2016".

Putin har tidligere avvist de amerikanske påstandene om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget.

Fra før av er fire personer siktet i Muellers russlandsetterforskning, deriblant Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og tidligere valgkampsjef Paul Manafort.

– Absurd

Russlands utenriksdepartementet kaller siktelsene fra USA om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget for absurd, melder nyhetsbyrået Interfax.

Det er departementets talsperson Maria Zakharova som kommer med den korte kommentaren til spesialetterforsker Robert Muellers siktelser av 13 russere og tre russiske selskaper.

Jevgenij Prigozjin, den russiske forretningsmannen som amerikanerne mener er leder for gruppen som anklages for påvirkningsforsøkene, sier at han ikke er spesielt opprørt.

– Amerikanerne er så følsomme. De ser hva de vil se. Jeg har stor respekt for dem. Jeg er ikke opprørt i det hele tatt over at jeg står på lista. Hvis de vil se djevelen, så la dem gjøre det, sier han ifølge Reuters til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria. (NTB)