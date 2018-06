Verden

Resolusjonen i FNs hovedforsamling ble vedtatt med 120 stemmer for og 8 imot onsdag. 45 land avsto fra å stemme for resolusjonen.

– Vi ber om en enkel ting. Vi ønsker at sivilbefolkningen vår beskyttes, sa palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour.

Foruten å be om udefinerte tiltak for å beskytte palestinere, fordømmer resolusjonen Israels bruk av "overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt" mot sivile palestinere.

FN-medlemmene stemte over et kuwaitisk resolusjonsutkast som langt på vei var identisk med et forslag som USA blokkerte i Sikkerhetsrådet for et par uker siden.

I Hovedforsamlingen forsøkte USA å få vedtatt et tillegg til resolusjonen hvor Hamas-bevegelsen fordømmes for å ha oppildnet til vold.

Over 60 land støttet tillegget, men etter flere runder med avstemninger ble det likevel avvist.

Norge stemte for

Norge var blant landene som stemte for resolusjonen som fordømmer Israel. Den er i tråd med målet om forhandlet tostatsløsning mellom israelerne og palestinerne, heter det i den norske delegasjonens stemmeforklaring.

Norge påpeker at resolusjonen ikke i stor nok grad viser kompleksiteten i situasjonen på bakken. Hamas og andre militære grupper på Gaza er utelatt fra teksten – det samme er Israels rett til å beskytte sitt eget territorium. I tillegg mener Norges delegasjon at deler av resolusjonen er for vag og skaper urealistiske forventninger.

– Disse tre svakhetene veier likevel ikke tyngre enn hovedsubstansen i resolusjonen, heter det i stemmeforklaringen.

Israel, USA, Australia, Togo, Mikronesia og tre andre øystater i Stillehavet stemte mot forslaget. Storbritannia og Italia var blant landene som avsto fra å stemme.

Avviste USA-forslag

Resolusjonsutkastet møtte sterk motstand fra USA, som kaller det «fundamentalt ubalansert».

– Det ignorerer grunnleggende sannheter om situasjonen i Gaza, skrev USAs FN-ambassadør Nikki Haley før avstemningen. Hun mener Hamas bærer ansvar for tap av menneskeliv når israelske soldater skyter mot demonstranter Gazastripens grense til Israel.

Haley anklaget arabiske land for å score politiske poeng med å søke fordømmelse av Israel.

– For noen er angrep på Israel en favorittøvelse. Det er derfor vi er her i dag, sa Haley til hovedforsamlingen.

USA krevde at resolusjonen også måtte fordømme Hamas for å skyte raketter mot Israel og for å oppfordre til voldshandlinger langs grensegjerdet, «og dermed sette sivile i fare». Selv om det amerikanske resolusjons-tillegget fikk betydelig støtte, ble det til slutt avvist.

128 drept

Siden slutten av mars er 128 palestinere på Gazastripen drept av israelske soldater under ukentlige demonstrasjoner og opptøyer. De aller fleste ofrene var ubevæpnede demonstranter som ble skutt av israelske skarpskyttere på den andre siden av det tungt bevoktede grensegjerdet.

Rundt 13.000 ubevæpnede demonstranter er såret, 3.600 av dem etter å ha blitt skutt. Den islamistiske Hamas-bevegelsen, som har makten på Gazastripen, har opplyst at minst 50 av de drepte var tilknyttet dem.

Demonstrantene protesterer mot Israels blokade av Gazastripen og krever at palestinerne får vende tilbake til stedene de flyktet eller ble fordrevet fra da staten Israel ble opprettet i 1948. USAs flytting av sin ambassade til Jerusalem har også skapt sinne og fortvilelse. (NTB)