Vedum varsler Sp-forslag for å stanse Finnmarks-tvang

I dag tikket resultatet av folkeavstemningen i Finnmark inn - 87 prosent sier nei til tvangssammenslåing med Troms.

– Flertallet er så formidabelt at om alle som ikke har stemt hadde stemt ja hadde det blitt nei-flertall likevel. 35.000 finnmarkinger har stemt, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik på en pressekonferanse i morges.

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er klar:

– Nå er det på tide for de fire partiene som vil presse dette gjennom, Høyre, Frp, Venstre og KrF, at de legger bort prestisjen og begynner å lytte til folk.

Han varsler et Sp-forslag i Stortinget ved første mulighet, som er når høstsesjonen starter opp, for å få omgjort vedtaket om å tvinge de nordnorske fylkene sammen.

«En voldsom maktarroganse»

Kommunalminister Monica Mæland har tidligere gjort det klart at hun ikke akter å ta hensyn til folkeavstemmingen i Finnmark.

– Min jobb er å gjennomføre den reformen som er vedtatt to ganger i Stortinget. Vi har ikke og ønsker heller ikke et system der lokale folkeavstemninger overprøver et lovlig folkevalgt storting, sa Mæland til NTB i april.

Vedum mener Mæland har utvist «en voldsom maktarroganse».

– Hun har gitt uttrykk for at det ikke er vits for folk i Finnmark å stemme over dette, at det bare er tull. Det er en enorm overkjøring av folk i Finnmark dersom regjeringen og KrF bare tvinger dette gjennom. Det vil være første gang, hvert fall i nyere tid, at folkemeningen gir et så tydelig råd, og så bare blir overkjørt, sier han.

Han påpeker at valgdeltakelsen, som er på 58 prosent, er på høyde med valgdeltakelsen i ordinære fylkestingsvalg.

– Det er imponerende høyt. Og resultatet er utrolig tydelig, nesten ni av ti sier nei til tvang, og at Finnmark må bestå som eget fylke.

– Står på KrF

Så snart Stortinget trer sammen etter sommeren, kommer Sp til å fremmet et forslag om å stanse prosessen.

– Der kommer vi til å legge inn en faktamessig gjennomgang av resultatet fra folkeavstemmingen, og komme med en anbefaling om at Stortinget lytter til rådet fra folket i Finnmark og opphever tvangsbruken.

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, ser frem til forslaget, og påpeker at saken står på hvorvidt KrF - som sikrer regjeringen flertall i saken - snur.

– Det tror ikke det finnes noen mulighet for at Høyre eller Frp snur, og Venstre virker også å være veldig distriktsfiendtlige. Knut Arild Hareide åpnet døra litt på gløtt da han besøkte Vardø nylig, så vi får se, sier Rafaelsen til Dagsavisen.

Regjeringen advares fra nord

Han mener resultatet er et kraftig signal til regjeringen.

– Det er klarere enn jeg forventet, og viser at befolkningen ikke har noe til overs for regjeringens politikk når det kommer til tvangssammenslåing.

Fra rådhuset i Kirkenes kommer ordføreren med en kraftig advarsel til regjeringspartiene.

– Mæland har opptrådt uklokt ved tidligere å ha kommet med trusler mot Finnmark om antallet medlemmer i fellesnemda. Man ser det av politikken regjeringen fører for Finnmark. Den ligger syltynt an etter luftambulansesaken. Jeg tror også at oppførselen til Sylvi Listhaug (Frp) og Bård Hoksrud (Frp), da de braste inn i Vardø, uten respekt for enkeltmennesker, samtidig som det er regjeringen som står for kuttene som har rammet eksempelvis Vardø hardt, sier Rafaelsen, som gjør det klart:

– Regjeringen har lite å gå i Finnmark nå.