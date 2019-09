Vålerenga ydmyket på eget gress – slik var kampen

90.min: Der er kampen over. Viking vinner komfortabelt med utklassingsifre i hovedstaden. Gjestene tok ledelsen allerede etter fem minutter, og hadde egentlig kontroll på kampen fra start til mål. Spillemessig var det relativt jevnt, men Viking var i en egen klasse inne i begge boksene. Bård Finne hadde en god mulighet til å bringe spenning i kampen i starten av andre omgang, men Iven Austbø reddet begge forsøkene mesterlig. En veldig god kamp fra Viking, og ditto dårlig av Vålerenga som nå har åtte kamper uten seier.

90.min: Legges til minimum tre minutter.

86.min: Shala takler Austbø i et forsøk på å nå ballen, og får se det gule kortet. Ivan Näsberg fikk også gult.

80.min: MÅL. 0-4. Alt går inn nå for Viking, og Benjamin Källman økte til 4-0 med sitt første mål for klubben. Adrian Pereira flikket finnen igjennom og han setter ballen under beina til Klaesson.

75.min: MÅL . 0-3. Adrian Pereira med et skikkelig kremmerhus. Ballen detter ut i returrommet etter en duell inne i feltet. Unggutten kliner til, og banker ballen rett i vinkelen på direkten. Det spørs om det ikke var spikeren i kisten for Vålerenga.

70.min: Herolind Shala kommer inn til sin første kamp etter skadeavbrekket. Han erstatter Magnus Lekven.

65.min: Vålerenga blir etter alle solemerker snytt for en klar straffe i det Kristoffer Løkberg legger Mayron George i bakken. Hele stadion roper etter straffe, men dommer Hagenes slår ut med hendene.

63.min: Lurt innlegg av Finne, som nesten lurer Austbø på nærmeste stolpe. Ender med corner, som blir slått over alle og ut til utspark av Aron Dønnum.

59.min: Zymer Bytyqi kommer nok en gang i fint driv nedover sin venstrekant, og legger inn. Igjen får en Viking-spiller stå relativt umarkert på bakerste stolpe, men tomålsscorer Even Østensen header ballen over.

57.min: Mayron George inn for Ousmane Camara

56.min: Christian Borchgrevink erstatter Efrain Juarez.

53.min: Gult kort til Vålerengas Efrain Juarez. Vikings Adrian Pereira slår inn til Fredrik Torsteinbø på bakerste stolpe, men han kommer ikke over ballen og header den utenfor.

50.min: Bård Finne. Setter først straffen rett på Iven Austbø, før han på returen heller ikke klarer å overliste Austbø.

49.min: Straffe til Vålerenga!

46.min: Samuel Fridjonsson tar avpark for Viking, og vi er i gang igjen.

1.omgang:

45.min: Der var det pause. Viking leder fortjent idet lagene går i garderobene. Vålerenga har hatt ballen mest, men Viking har vært klart farligst på den siste tredjedelen.

45.min: Lagt til minimum ett minutt.

44.min: Zymer Bytyqi skaffer Viking corner. Svinges inn av Adrian Pereira. Klaesson med en farlig klarering, som Viljar Vevatne plukker opp. Stopperen sender ballen innover i feltet igjen, men Vålerenga får rensket unna.

40.min: Vålerenga har hatt ballen mest de siste minuttene, og fått satt et visst press på Viking. Men de store sjansene uteblir foreløpig.

32.min: STOR mulighet for Vålerenga. Bård Finne kjører rundt med Sondre Bjørshol, og kommer seg inn i 16-meteren. Skuddet er hardt og mot første stolpe, men Iven Austbø er med på notene og gjør en god redning ut til corner. Den blir det ingenting ut av.

29.min: Viking virker langt farligere enn Vålerenga på den siste tredjedelen, og denne gang er det Fredrik Torsteinbø som kommer itl en skuddmulighet fra like utenfor 16-meteren. Treffer dårlig, og ballen triller inn til VIF-keeper Klaesson.

26.min: Bård Finne med en brukbar mulighet fra like utenfor 16 meteren, men blåser ballen langt opp på tribunen bak målet.

23.min: MÅL . 0-2. Even Østensen igjen. Denne gangen utnytter han dårlig kommunikasjon i Vålerengas forsvar og chipper ballen over keeper Klaesson og i mål.

21.min: Adrian Pereira får dagens første gule kort etter å ha lagt Bård Finne i bakken. Frispark til Vålerenga på 25 meters hold.

16.min: Den utleide Vålerenga-spilleren Samuel Fridjonsson prøver seg med et skudd fra 25 meter, men det blir stoppet på veien.

14.min: Camara kommer til skudd fra kanten av 16-meteren, men den triller ufarlig utenfor mål.

9.min: Vilhjalmsson tvinger frem corner for Vålerenga, men Iven Austbø er ute og fanger den greit.

5.min: MÅL . 0-1. Viking tar ledelsen. Et strålende innlegg fra Zymer Bytyqi finner Even Østensen som er helt umarkert på bakerste stolpe. Jørpelendingen styrer headingen kontant i mål.

3.min: Vålerenga med mest ball innledningsvis på denne kampen, uten at de kongeblå har kommet til noen sjanser så langt

1.min: Vålerenga tar avspark, og vi er i gang på en aldeles nydelig septemberkveld i hovedstaden.

Før kamp:

Adam Larsen Kwarasey og Herolind Shala er tilbake i Vålerenga-troppen som møter Viking. Oslo-laget trenger sårt en opptur etter sju kamper på rad uten seier.

Målvakt Larsen Kwarasey har ikke stått på nesten nøyaktig tre måneder. Sist gang han voktet Vålerenga-buret var i 1-1-oppgjøret mot Sarpsborg 08 23. juni. En vond rygg har holdt Larsen Kwarasey ute av VIF-troppen i ni strake kamper. I alle ni har unggutten Kristoffer Klaesson voktet buret.

Også Herolind Shala er tilbake i troppen. Han brakk nylig armen, men er friskmeldt til kampen. Han har gått glipp av de siste tre kampene, men har stort sett vært fast denne sesongen.

Med den elendige formen i det siste har Vålerenga gått fra å kjempe om medaljer og europaspill til å ligge midt på tabellen. Med ni kamper igjen er det bare åtte poeng ned til direkte nedrykk.

Vålerenga: Kristoffer Klaesson – Efrain Juarez, Johan Lædre Bjørdal, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe – Bård Finne, Magnus Lekven, Mohammed Abu, Aron Dønnum – Ousmane Camara, Matthias Vilhjalmsson.

Benken: Adam Larsen Kwarasey, Herolind Shala, Mayron George, Erik Israelsson, Christian Dahle Borchgrevink, Felix Horn Myhre, Pierre Kanstrup.

Siden Kristoffer Løkberg kom til Viking dagen før kampen mot Sarpsborg har ikke Viking tapt, og bare Molde har flere poeng enn de mørkeblå de siste fem kampene. Det har selvsagt også ført til at eliteseriekontrakten for neste sesong nesten er så godt som sikret.

Tre nye poeng mot Vålerenga i kveld gjør at Viking og Bjarne Berntsen havner på 33 poeng, som er i nedre sjiktet av de 33-35 poengene Berntsen anslår som poengsummen de trenger for å være sikret ny kontrakt.

Selv om Vikings borteform ikke har vært den beste denne sesongen, med kun én seier siden starten av april, er det gode muligheter til å få med seg poeng fra hovedstaden.

Vålerenga er nemlig det laget i Eliteserien som har tatt færrest poeng i høstsesongen, med sine tre uavgjorter på de siste sju kampene. Hjemme har Ronny Deilas menn bare én seier siden 16. mai-kampen mot Strømsgodset, og nå er laget altså uten seier siden starten av juli.

Innbyrdes har lagene vunnet 16 kamper hver i hovedstaden, men før lagenes 1-1-oppgjør i Stavanger tidligere i år hadde Vålerenga tre strake seiere. Vikings forrige seier mot Vålerenga i hovedstaden kom tilbake i 2016.

Zlatko Tripic er ikke med for Viking i dag på grunn av suspensjon etter seks gule kort, og Tommy Høiland er i fare for å måtte sone karantene for seks gule selv hvis han ser det gule kortet i dagens kamp.

Viking (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Tord Johnsen Salte, Adrian Nilsen Pereira – Fredrik Torsteinbø, Kristoffer Løkberg, Samuel Fridjonsson – Zymer Bytyqi, Even Østensen, Benjamin Källman.

Benken: Amund Wichne, Runar Hove, Tommy Høiland, Andre Danielsen, Ylldren Ibrahimaj, Harald Nilsen Tangen, Kristian Thorstvedt.