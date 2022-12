Fire timer i bil med rier. Fødsler uten smertestillende. Hastet av gårde med blålys og morfin forbi sitt eget sykehus.

Den siste måneden har Dagsavisen kjørt rundt på Helgeland og hørt historier om fødsler som ikke gikk som tenkt. (video av kjøring)

Historier om avstander, stress og uro.

Fra kvinner som forteller hvordan en fødsel kan gå når nærmeste tilbud er sommerstengt.





Til neste år kan fødeavdelingene og -stuene i regionen veksle på å holde stengt til sammen fire måneder, som en del av et omfattende sparetiltak for et helseforetak i økonomisk krise.





Denne saken har sitt utspring i Julie og Mikaels historie, om en reisevei som innebar egen bil, ambulansebåt og taxi for å møte en stengt dør hos fødeavdelingen. Hvordan prosjektet så utfoldet seg, kan du lese mer om her.

For saken innebærer budsjettkrise, personellmangel og styrevedtak.

Men i sentrum av saken står kvinnene, og deres historier fra deres mest sårbare stund.

Hver enkelt historie kan du lese under ved å trykke på navnet deres.





Som Mimmi, som måtte kjøre fire timer i sin egen bil med rier hver femte minutt.

Og Marit. som dro av gårde med blålys og morfin til sykehuset på grunn av fare for rift i operasjonsåret. Men siden fødeavdelingen var stengt i hjembyen Sandnessjøen, ble turen en time lengre.

Eller Silje, som ble stroppet fast og fraktet på båre til nærmeste fødeavdeling halvannen time unna.

– Jeg håper ikke det skjer med en førstegangsfødende, sier hun.





Og Rita som måtte føde alene som 19-åring i en annen by.

Anniken som opplevde å bare ha en skjerm som dekket henne til for sykehusets besøkende da hun fødte.

Thina som måtte gjennom ni operasjoner etter fødselskaos.

Ingrid, som måtte kjøre to timer alene med dødt barn i magen.





Forslaget om utvidet sommerstengt har ført til demonstrasjoner både på Helgeland og i Oslo.

Også fagfolk reagerer.

Jordmorforbundets NSFs leder, Hanne Charlotte Schjeldrup, kaller sparetiltaket for grov systemsvikt, og slår full alarm om pasientsikkerheten til landets fødende kvinner.





– Jeg blir inderlig opprørt over at vi ikke prioriterer livsviktige kvinnehelsetilbud i Norge. Vi har penger til det.

Tidligere i år kom FHI ut med en rapport, som sier at en avstand over 60 minutter fra fødeinstitusjon gir sannsynligvis en stor økning i oddsen for ikke-planlagt fødsel utenfor fødeinstitusjon.





Men Helse Nord, som står med ansvaret, er i økonomisk krise.

Det regionale helseforetaket går mot et underskudd i 2022 på 850 millioner kroner. Deres foretak, Helgelandssykehuset, som har ansvaret for fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen, samt fødestuen i Brønnøysund, går mot et underskudd på 180 millioner ifølge de siste prognosene.

I tillegg til økonomisk krise, er det mangel på fagfolk. Sykehuset har ikke jordmødre og gynekologer til å dekke opp under ferieavvikling.

- Det å utvide perioden for alternerende sommerstenging er ikke noe vi ønsker å gjøre.

Det sier konstituert klinikksjef ved kirurgisk klinikk, Rose Rølvåg.





På grunn av mangelen på fagfolk, er det derfor ikke er et valg mellom å ha åpent på alle fødeavdelinger hele året eller ikke.

- Vi må velge den løsningen som gir det tryggeste tilbudet innenfor de rammene vi har fått, sier hun.





Mens kvinnene som har født kaller det utrygt, sier Helgelandssykehuset at tilbudet er forsvarlig.

13. desember er neste styremøte for sykehusets representanter. Vil et vedtak bli gjort?





Fødetilbudet på Helgeland

Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som eier Helgelandssykehuset. I november viste Helse Nord til prognoser som ga et negativt budsjettavvik på 850 millioner kroner i 2022. Helgelandssykehuset har prognoser på et avvik på 180 millioner i underskudd.

Som forslag til å sikre økonomisk gevinst, har Helgelandssykehuset vurdert å utvide alternerende sommerstengt fødetilbud i regionen. Siden 2013 har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana vekslet på å ha åpent om sommeren, mens fødestuen i Brønnøysund har hatt stengt. Sommeren 2022 var det stengt i Mo i Rana fra 27. juni til 24. juli, og i Sandnessjøen var stengt 25. juli til 21. august. I Brønnøysund var det stengt samtidig som i Mo i Rana.

I styresaken forslaget kommer opp, skriver Helgelandssykehuset at det “ikke har vært økt frekvens av uheldige hendelser med alvorlige følger i perioden med alternerende stengning”, og at det anslagsvis fødes rundt 70–90 barn i en slik 8-ukers periode. Forslaget om 16 ukers alternerende sommerstengt, altså 8+8 uker i Sandnessjøen og Mo i Rana, vil kunne gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner.

Forskjell på fødeavdeling og fødestue: På fødeavdelinger er fødselshjelpsspesialister og jordmødre på vakt hele døgnet. Noen fødeavdelinger er tilknyttet sykehus uten intensivavdeling for nyfødte. Fødestuer er enheter som kan ligge i eller utenfor sykehus. Dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og en forventet normal fødsel.

Kilde: Helse Nord, Helgelandssykehuset og Helse Norges nettsider.

