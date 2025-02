Trondheim uten ski på beina – stor guide til VM-byen

Det koker ekstra når det er VM på ski i Trondheim, men også ellers i året myldrer hovedstaden i Midt-Norge av konserter, festivaler, matopplevelser, kunst og kultur. På få år har byen blitt en av de mest pulserende stedene man kan besøke. Her er noen tips hvis du vil utforske Trondheim sentrum, også under VM på ski.





KONSERTER

Gåte er blant de lokale artistene som skal rocke løs på Torget i Trondheim under VM på ski. (Mode Steinkjer)

Trondheim Torg

Torget i Trondheim blir omgjort til Medaljetorget under VM på ski. Festplassen åpner med åpningsseremonien 26. februar, og følges opp med daglige «medaljekonserter» etter øvelsene i Granåsen. Noen av Norges mest populære artister, de fleste med lokal tilknytning, som Astrid S, Gåte, D. D. E, Tre Små Kinesere & Knutsen og Ludvigsen, sistnevnte et utdrag fra Trøndelag Teaters «Knutsen & Ludvigsen – På tide å stå opp». I tillegg Matoma, Mari Boine, Marcus og Martinus, Sara Fjellvær og Trondheims nye rockehåp The Impossible Green.





Olavshallen

Har eget VM-program, blant annet med Afterski, en rekke arrangementer for familier og barn, og konserter med blant andre Åge Aleksandersen med Ingebjørg Bratland, Bjørn Eidsvåg, Vamp med Trondheim Symfoniorkester, Di Derre og Dance With A Stranger. (Kjøpmannsgata 48)





Byscenen

Har VM-konserter med en litt annen profil, med Mardi Gras-trøkk på VMs andre dag fra Luftforsvarets Musikkorps med Jan Magne Førde og Tricia Boutté. Denne følges opp gjennom VM-uka med så forskjellige artister som Frida Ånnevik, Staut, Grannes og Carina Dahl. (Kongens gate 19)





Hype

Hype er en ny midlertidig partyteltscene under VM, angivelig fritt for reinskinn og bålpanner men desto mer rendyrka party med alt fra Ballinciaga til ABBA-show, Petter Katastrofe, DJ-er og komikere som Bordtennisgutta. Og VM på storskjerm. (Sommerveita)





Ronnie Le Tekrø og TNT kommer til Havet Arena. (Mode Steinkjer)

Havet

Bålpanner, pledd og varme saueskinn er det nok av på Havet. Trondheims svar på Salt har etablert seg på Nyhavna med badstuer, sauna mat, DJ-er og konserter. Eget VM-program med vinterbademesterskap, barbecue, barer og konserter, blant annet med byens egne helter T.N.T. Sjekk program på havetarena.no (Strandveien 104)





Dokkhuset

Et av Trondheims beste konsertsteder med særlig vekt på jazz, soul, rock og alternativ musikk. Kjører vanlig konsertprogram, men har også egne kvelder med VM-jazz og en egen VM-jam der musikerne skal delta i grenene stafett, fristil, jaktstart og klassisk. Se dokkhuset.no (Dokkparken 4)





Andre konsertscener

Sjekk også Verkstedhallen på Svartlamoen for punk og hardcore, 3B for alt mellom himmel og jord, Ringve for klassisk musikk og folkemusikk, Tyven for DJ-er og klubbkonserter og selvsagt Studentersamfundet for både VM-relaterte afterski og alle mulige arrangementer.

TEATER I TRONDHEIM

Mira Dyrnes Askelund (Thora Matheson) og Madeleine Brandtzæg Nilsen (Johanna Matheson) i Trøndelag Teaters store satsing «Drontheim». (Vegard Eggen)

Trøndelag Teater

Trøndelag Teater er Trondheims og Trøndelags eget institusjonsteater, med fire scener pluss Theatercafeen og fellesrommet Teatergata. Den store satsingen på Hovedscenen denne vinteren er «Drontheim», Elisabeth Mathesons drama basert på hennes egne slektningers motstandskamp under krigen, sentrert rundt de mørke hendelsene i skjebneuken 6.-12. oktober 1942. Statspolitiet og fylkesfører Henrik Rogstad tar ondskapen til et nytt nivå i intensiveringen av jakten på norske jøder, mens ti personer, blant dem Trøndelag Teaters sjef Henry Gleditsch, ble tatt til fange som sonofre og henrettet til skrekk og advarsel. Cathrine Telle har regien på stykket som tar utgangspunkt i faktiske hendelser og personer, men som også dramatiseres ytterligere hva gjelder spenningsnivå og kjærlighetshistorier.

Spilles også denne vinteren og våren: Musikalen «The Last 5 Years», gjenopptagelsen av familiesuksessen «Narnia – Løven, heksa og klesskapet», samt premierer på «Gløs», Ibsens «Brand» og klassikeren «En sporvogn til begjær». Se trondelag-teater.no for info og billetter.

Nye Hjorten Teater er noe så sjeldent som et helt nytt teater i Norge. Reitan-gruppens nye teater blir åsted for TV 2s VM-show under VM på ski. (Goldbox/Skibnes Arkitekter/Anemone Studio )

Nye Hjorten Teater

Nye Hjorten Teater, Reitan-familiens nye privatteater, er en severdighet i seg selv. Spiller musikalen «Peter Pan – Stargate To Neverland» og barne- og familieforestillingen «Doktor Proktors prompeulver». Under VM legges det faste repertoaret til side da Nye Hjorten blir stedet for VM-show med TV 2 hver kveld, med sport, underholdning og en rekke artister og publikum i salen. Mer info og billetter på nyehjortenteater.no

Rosendal Teater

Trondheims programmerende teater for ny dramatikk og dans, og kafé med alt fra konserter til karaoke, jamsessions og diverse kulturelle events. Sjekk programmet på rosendalteater.no (Innherredsveien 73)

KUNST OG UTSTILLINGER

Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) er Kjell Erik Killi Olsens nybygg sentralt i Midtbyens kulturkvartal. (Mode Steinkjer)

Trondheim er en rik kunstby, og det gjenspeiles i antallet galleriet og museer. Her er noen av de mest sentrale.

K-U-K

Billedkunstner Kjell Erik Killi-Olsens eget galleri, Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) er et must for spennende utstillinger med i hovedsak yngre kunstnere. Men det er også selvsagt plass til Håkon Bleken når VM-utstillingen nå vises med verk av lokale kunstnere som skal gis som en del av premiepakken til VM-vinnerne. Kunstnerne som er valgt ut på K-U-Ks VM-utstilling, er foruten Bleken: Anne-Karin Furunes, Julie Ebbing, Marius Amdam, Tuda Muda og Kjell Erik Killi-Olsen selv. Huser også den populære restauranten Gubalari, oppkalt etter Ingrid Espelid Hovigs kraftuttrykk. (Kjøpmannsgata 38)

VM-utstillingen er på plass i K-U-K i Trondheim. (Mode Steinkjer)





«Salamandernatten»

Trondheims best bevarte kunsthemmelighet er Kjell Erik Killi Olsens skulpturgruppe «Salamandernatten», som ble skapt til São Paulobiennalen i Brasil i 1989. Den ble senere vist på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden, men etter at den kom «hjem» til Trondheim i 2007 ga Killi Olsen det store verket til Trondheim kommune. Det som er blitt kalt et hovedverk i norsk kunst fra 1980-tallet vises nå permanent i SpareBank 1 SMNs lokaler i bankens åpningstid. (Søndre Gate 4)





Posten Moderne, eller PoMo, er det nyeste tilskuddet til Trondheims kunstscene. Det private museet er stiftet og bygget opp av Reitan-familien. (Mode Steinkjer)

PoMo – Posten Moderne

Reitan-familiens nye private museum i Trondheims gamle hovedpostkontor er allerede en publikumsmagnet, med slående arkitektur og en oppsiktsvekkende gul trapp. Åpningsutstillingen «Postkort fra framtida» inneholder kunst fra både Reitan-familiens samlinger og innlånte verk, samt nyinnkjøpt verk av Sandra Mujinga og et eget Munch-rom. (Dronningens gate 10)





Trondheim Kunstmuseum

Like ved Nidarosdomen ligger dette fine museet som i hovedsak viser samtidskunst. Her vises også alltid utstillingene knyttet til Lorck Schive Kunstpris. Nå vises svenske Anna Odells «Rekonstruktion – Psyket» i hovedlokalene, mens avdelingen på Gråmølna ved Solsiden er viet Håkon Blekens siste utstilling, med tittelen «På vei». (Bispegata 7)

Kunsthall Trondheim i Kulturkvartalet. (Mode Steinkjer)

Kunsthall Trondheim

Helt sentral i Kulturkvartalet i Kongens gate er Kunsthallen, den største internasjonale arenaen for samtidskunst i Trondheim, med arrangementer og workshops i tillegg til selve utstillingsarealene. Nå vises canadiske Sin Wai Kins aller første utstilling i Norge, «The Time of Our Lives». (Kongens gate 2)





Ringve Musikkmuseum

Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter har både utstillinger, arrangementer og en rekke konserter. Samlingen teller mer enn 2000 historiske musikkinstrumenter fra hele verden. Er i nyere tid samorganisert med Rockheim (se egen sak under Ting å gjøre i Trondheim), men selve hovedmuseet ligger idyllisk til i en lystgård inne i Ringve botaniske hage på Lade utenfor bykjernen. (Lade allé 60)





SPISE OG DRIKKE I TRONDHEIM

Trondheim er blitt en av imponerende mat- og restaurantby, med Michelin-stjerner og en variert og god underskog, ikke minst ikke minst takket være en rekke lokale ildsjeler. Her er noen av de mest kjente og klassiske kafeene og restaurantene som kan anbefales hele året. Her er et lite knippe i alle prisklasser.

Trondheim florerer av spisesteder. Her fastelavnsbollene til Rosenborg Bakeri. (Mode Steinkjer)

Baklandet Skydstation

Førstegangsreisende til Trondheim? Idylliske Bakklandet var Trondheims første forstad. Her er brosteinsgatene intakte og bakkene bratte opp fra elven. I dag både bosted, severdighet og flust av kafeer, gallerier, puber og restauranter. Strøkets «Grand Dame» er pittoreske Baklandet Skydstation, med husmannskost, pasta, fiskesuppe, sild og «Klappkak». Og viden kjent for sine 350 sorter akevitt. (Øvre Bakklandet 33)

Baklandet Skydsstation i Trondheim. (Mode Steinkjer)

Bula Neobistro

Reneé Fagerhøi er Trondheims mest rocka kokk, og på Bula Neobistro serverer hun høyt og lavt om hverandre, «pøls med pils» og fine dining. Alt med kompromissløst fokus på råvarer i «set menyer» som er ulik fra dag til dag. Et mindre forpliktende alternativ er Nye Hjorten Teaters Restaurant Olga, der Fagerhøi disker opp med en annerledes bistromeny. (Prisens gate. 32)

Anonym inngang til Bula Neobistro i Trondheim. (Mode Steinkjer)

Sellanraa Bok & Bar

Litterært og matbasert møtested i «Kulturkvartalet» med stor vekt på lokale råvarer. Et perfekt lunsjsted ved Kunsthall Trondheim, Litteraturhuset og hovedbiblioteket. Stenger 18.00, men har ofte litterære arrangementer på kveldstid. (Kongens gate 2)





For pizzaelskere. Grano er flere ganger kåret til Trondheims beste pizzasted. (Mode Steinkjer)

Grano

Flere ganger kåret til Trondheims beste pizza, og det står seg fortsatt. Superpopulært sted med mye turnover, god stemning og hyggelige folk på jobb. Bordbestilling anbefales og det samme gjør restaurantens «Le nostre pizze»-meny.Egen rimelig lunsjdeal. Også filial på Tiller. (Søndre Gate 25)

Una bar og pizzerie ligger et av de gamle verftsbygningene på Solsiden i Trondheim, eller Nedre Elvehavn. (Mode Steinkjer)

Una Solsiden

Solsiden er mye mer enn bare Egon, Olivia og Heidis Bier Bar. Her ligger også Una, kåret til den hyggeligste på Beddingen. En pizzarestaurant som tross størrelse virker både intim og imøtekommende. Strålende utested på sommeren, fint inne på vinteren. Og førsteklasses mat. Er for øvrig en «søsterrestaurant» til institusjonen Frati like ved Torget. (Beddingen 14)





Fagn

Skal du absolutt på Michelin-restaurant, er Fagn stedet etter at Credo la ned i Trondheim – og hvis man synes at Speilsalen på Britannia blir hakket for hvitduket. Billig er det uansett ikke, og Fagn ligger bare et par hundrelapper under Speilsalen, nærmere bestemt 2450 for den største smaksmenyen og om lag det samme for vinmeny. Fagn har imidlertid en bistro hvor man kan få et fantastisk måltid, også der gourmet med lokale råvarer, til under tusenlappen. (Ørjaveita 4)





Moskus er Trondheims beste musikkbar. (Mode Steinkjer)

Moskus

Fasaden minner mest om et forsmådd konkursutsalg, men på innsiden finner man Trondheims beste musikkbar. Her dekkes veggene av vinylplater, baren er velfylt og drevne folk sjonglerer flasker og cocktails. Musikken er alltid god, enten den spilles over anlegget eller det står band og artister innen alternativ rock- og jazz på byens minste scene. Apropos vinyl ligger platebutikken Crispin Glover Records, over gata, så her gir ofte ruta seg selv. (Olav Tryggvasons gate 5)





Raus

Bartebyen er blitt kontinental. Raus lever opp til navnet, en cocktailbar av internasjonal klasse med en lang rekke signaturcocktails og godt utvalg av årgangsdrikke. Den ene av tre drivere, Jørgen Dons, er kåret til Nordens beste bartender. Bordbestilling ofte nødvendig, men drop in ved bardisken. (Nordre gate 21)





Rive Gauche à droité

Trondheim har etter hvert mange franske bistroer og brasserier. Rive Gauche er relativt ny i samme bygning som den brune puben Den Gode Nabo, og grunnlagt sammen med driverne av Chez Colin i Oslo. Dette er en bistro i øvre sjikt med klassiske franske retter. Sjekk også ut Le Bistro i Munkegata 25, som satser på rendyrket fransk bistromat et lite prishakk under Bakklandet-fyrtårnet. (Øvre Bakklandet 66)





Trondheim, Antikvariatet. (Mode Steinkjer)

Antikvariatet

Etter femten års drift er denne intime baren og spisestedet på Bakklandet blitt en institusjon for seg. Småretter, vin, øl og en og annen konsert er oppskriften, samt en mylder av detaljer og interiør og selvsagt bøker. Alltid fullt og god stemning. (Nedre Bakklandet 4)





Kombo

Håvard Kempe og Jørgen Dons er henholdsvis kokk med kjøkkensjeferfaring fra steder som Credo, og stjernecocktailmikser fra Raus. Kjent fra prosjektet Klempe Y Dons. Til VM-uka åpner de Trondheims første virkelige «rooftop»-bar i Gjensidigegården, hvor de skal skreddersy matretter og drinker i en Kombo de kaller «hverdagsluksus til folket». (Nordre gate 12)

Spontan Vinbar

En rendyrket vinbar med stort utvalg på flaske og i glass. Ligger sentralt ved Olavshallen og det pulserende utelivsstrøket ned mot Fjordgaten, og serverer også sjømatinspirerte smaksmenyer og snacks. (Fjordgata 1)





Brasseri Britannia

Den folkelige storstua i Odd Reitans prakthotell som kunstneren og stamgjesten Håkon Bleken beskrev som «trøndersk stil, klasse og en smule vulgaritet på sitt aller beste». Brasseriet er stedet der man kan drømme seg til legendariske kontinentale kafeer mens man nyter god vin og rustikk brasserikost. Bestill for all del tartaren. (Dronningens gate 5)





En institusjon i Trondheim, Rosenborg Bakeri, eller Dampbageri. (Mode Steinkjer)

Rosenborg Bakeri

Rosenborg er mer enn bare ball. I Rosenborg gate ligger institusjonen Rosenborg Bakeri, eller Dampbageri, i byens mest sjarmerende lokale som har mye historie i veggene og kaker, brød og godsaker i disker og skap. Etablert i 1902, og er fortsatt i den samme familiens eie og drift. Rosenborg Bakeri har flere filialer i byen, men originalen ligger i Rosenborg gate 10.





Den første Dromedar-kaffebaren ligger på Bakklandet i Trondheim. Herfra vokste kjeden. (Mode Steinkjer)

Dromedar, Bakklandet

Oslo har Kaffebrenneriet, men i Trondheim har de Dromedar. Kaffe med sjel og det du måtte ønske til. Kjeden har kafeer over hele Trondheim og etter hvert andre steder i Norge, men den første er selve institusjonen og et populært valfartssted som ligger rett ved Gamle bybro på Bakklandet. (Nedre Bakklandet 3)





Ramp Pub & Spiseri

Svartlamoen er den alternative bydelen regulert av beboerne selv og Norges første byøkologiske forskningsområde. Et sted for kreativitet, samhold og alternativ kunst, kultur og musikk. Sentralt ligger Ramp, en varm pub med stor vekt på vegetaretterr, som samler folk både fra nabolaget og andre steder i byen. (Strandveien 25 A)





Fru Lundgreen

Mildt sagt rustikk pub som ligger i de gamle kjellerhvelvene som er oppkalt etter damen som bedrev spritutsalg lenge før Vinmonopolet ble påtenkt. Et rocka sted med mye atmosfære og øl både i kranene og veggene. (Kjøpmanns gate 50)

Nidarosdomen egentlig Nidaros domkirke, er Norges mest sentrale kirke, fordi den er Olav den helliges gravkirke. Nidarosdomen er et utfluktsmål i seg selv. (Gorm Kallestad/NTB)

Ting å gjøre i Trondheim

Nidarosdomen

Nasjonalhelligdommen alle vet om, og Trondheims fremste landemerke, men som slett ikke alle har besøkt. Gravkirkeen ble påbegynt i 1070 over det som ble regnet å være Olav den Helliges gravsted. En romansk-gotisk domkirke som absolutt er verdt turen, om ikke annet for skulpturene på vestsiden og de store glassmaleriene.





Trondheim. (Mode Steinkjer)

Skøyteis på Solsiden

Solsiden er Trondheims urbane havneområde. Et sted man enten liker eller ikke liker, og absolutt best i sommerhalvåret, men på vinteren byr de på skøytebane på den innerste «dokken».

Pirbadet Pirbadet inneholder blant annet et badeland med 50-metersbasseng og stupetårn. (Gorm Kallestad)

Ravnkloa

Nederst i Munkegaten ligger Ravnkloa, Trondheims gamle fisketorg som nå skal rehabiliteres og bli en ny sentral møteplass med fiskehall og en rekke nye serveringssteder. Blir et sentralt møtested med stort program under VM på ski med VM-visninger og arrangementer på dagtid og det de kaller Trønderfest på kvelden. Se ravnkloa2025.no

Pirbadet

Om isbading på Havet ikke frister, er Pirbadet hele Trondheims bad. Norges største innendørs badeanlegg på Brattøra har stor kafé, og i det våte element ikke bare flere bassenger, men også fartsfylte vannsklier, bølgebasseng og en rekke tilbud tilpasset alle aldre og ferdigheter. (Havnegata 12)

Gatekunst i Trondheim, her fra studioet Skurkturs veggmaleri på Peter Egges plass. (Mode Steinkjer)

Gatekunst

Trondheim er full av gatekunst i alle bydeler, både de som er synlig for alle og de som må letes fram i små veiter, altså smugene som binder Midtbyens gater sammen. Trondheim-guiden Visit Trondheim har laget et kart som er supert for den som vil oppdage gatekunsten. Kartet finner du her.

Rockheim

Norsk pop og rocks historie, og den stadig voksende Rockheim Hall of Fame, er samlet her i det som er det nasjonale museet for norsk populærmusikk. Har jevnlig utstillinger knyttet til norsk musikks historie, og denne våren byr de på «Dårlig stemning. Lyden av følelser i norsk svartmetall» og «Når Nyhavna blir borte». Har eget opplegg med omvisninger nå under VM på ski. (Brattørkaia 14)

Egon i Tyholttårnet

Hvis man absolutt må gå på Egon er det like greit å velge den i Tyholttårnet, NRKs gamle landemerke vert turen på grunn av utsikten over hele Trondheim.