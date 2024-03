Ekspert: Derfor må du betale mer for forsikringer

– Bransjen blør og forsikringsselskapene trenger å få inn mer penger. Siden selskapene ikke hadde tatt høyde for alt som skjedde i 2023, tapte de penger på enkelte produkter. Det er imidlertid ikke synd på bransjen, men synd på forbrukerne, sier Morten Helland, som leder Fagforbundets enhet for medlemsfordeler og har ansvar for forsikringer.

Barnefamilier står overfor et pris- og rentesjokk etter at de totale utgiftene for nettopp barnefamilier har økt med over 177.000 kroner på under tre år. Nå har vi enda en prisøkning i vente, ifølge Helland. Det er først og fremst skadeforsikringene som blir merkbart dyrere, understreker han.

– Skadeforsikringene blir dyrere i år fra første hovedforfall, som er individuelt. Prisen på skadeforsikring endrer seg ved hovedforfall, så for noen vil det merkes ganske snart – for andre mot slutten av året, sier han.

Økte forsikringskostnader kommer til å merkes på lommeboka for mange av oss, mener ekspert. (Sara Johannessen Meek/NTB)

Den ventede prisøkningen har flere årsaker, blant annet faktorer som gjør at skadeforsikringer skiller seg fra personforsikringer, poengterer Helland.

Skadeforsikring er en fellesbetegnelse for alle forsikringsarter som ikke er personforsikringer (livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring) - se faktaboks nederst i saken.

Derfor vil prisene på forsikring øke

Forsikringsselskapene vil imidlertid sørge for å fordele økningen, slik at ikke alt slår ut på prisen forbrukerne betaler fra ett forfall til et annet, skal vi tro Helland.

– Forsikringsselskapene øker prisene. For å kompensere, for ikke å øke prisene for mye, hever de standard egenandel, som betyr at du betaler mer når du først trenger forsikringen din, forklarer han.

Blant annet varsler Fagforbundets forsikringsekspert at reiseforsikringer noen steder vil øke med opp mot 20 prosent. Selv ikke fagbevegelsens i utgangspunktet gunstige innboforsikring slipper unna prisøkningen.

– Til og med LOs innboforsikring, som er helkollektiv og pliktig for medlemmer, øker med bortimot 20 prosent. Våre kollektive forsikringer skal imidlertid alltid være konkurransedyktige, påpeker Helland.

Forsikringsekspert Morten Helland i Fagforbundet. (Privat)

Bakgrunnen for at skadeforsikringene nå vil gå opp i pris og egenandeler er sammensatt, ifølge Helland.

– Prisøkningene skyldes først og fremst inflasjon, men i tillegg var 2023 et år med veldig mye skader der forsikringsselskapene måtte punge ut. Hus- og innboforsikringer fikk god drahjelp av uværet «Hans», bilforsikringene av mye vær, kulde og glatte veier. Og reiseforsikringene av at folk er mye mer ute og reiser igjen, kombinert med en svak kronekurs, forklarer han, og fortsetter:

– Håndverkerne er også blitt mer kostbare. Som de fleste andre har de fått høyere lønn. Når det samtidig er et stort etterslep på å fikse husskader, merkes det spesielt i områder som gjerne er i underskudd på håndverkere. Dette merkes mest i områder som var belastet med flom, påpeker Helland.

Prisøkning: Ikke likt for alle

Prisøkningene vil ikke være like overalt og samtidig variere basert på flere faktorer.

– Forsikringsprisene er hele tiden styrt av en konkurransesituasjon, inflasjon og flere faktorer. Under covid-19-pandemien var det initialt en dårlig tid for reiseforsikringer fordi «alle» måtte avbestille reisene sine. Året etter gikk det sjukt bra for bransjen: Da hadde folk forsikring, men reiste ikke. Det ga naturlig nok færre utbetalinger og selskapene satt igjen med mer penger, forklarer Helland.

Han kan vanskelig anslå hvor mye ekstra forsikringstakerne må betale per måned eller år etter at prisøkningen har inntruffet.

– Dersom forsikringsselskapene legger på en viss prosent på bilforsikring, så gjelder ikke det alle dekninger på bilforsikringen. Veiavgiften betales jo nå over bilforsikringen og den er det staten som setter prisen på. Den reguleres da ikke i takt med resten av det man betaler. På husforsikringer betaler man for naturskadeforsikring og det er et eget selskap som regulerer prisen likt for alle som selger husforsikringer. Derfor er regnestykket blant annet avhengig av hvilke forsikringer man har. Prisene vil også til en viss grad reguleres i forhold til hvor man bor. Selskapene kan jo sette opp prisen mer i værutsatte områder fordi man bor i et område med høyere risiko, forklarer Helland videre.

To råd til deg som får dyrere forsikring

Hva gjelder personforsikringer er det ingen prisøkning i sikte rent bortsett fra at de reguleres i henhold til grunnbeløpet i folketrygden (G), mener eksperten.

– Det som regulerer prisen på alle forsikringer er jo dekning og skadeutbetalinger. Det å beregne priser på personforsikringer (liv, uføre, helseforsikring og lignende) er mye enklere enn å beregne pris på skadeforsikring, som påvirkes av ytre faktorer som vær og lignende. Det er ikke noen kjente grunner til at prisen skal gå opp på disse forsikringene bortsett fra G-reguleringen og generell prisøkning, som skyldes at man blir eldre. Antall uføre og folk som faller bort øker jo med alder, så her følger man stort sett bare statistikker når man setter pris, begrunner Helland.

Han ønsker spesielt å gi to gode råd til deg som forbruker dersom du opplever prisøkning på forsikringene dine og dersom du vurderer å bytte selskap for personforsikringer som livs- og uføreforsikring.

– Et råd å ta med seg i disse tider er å innhente tilbud fra andre selskaper. Det er den eneste måten man kan vite at man ikke blir lurt til å betale for mye for forsikringene sine. For vanlige folk er det ikke lett å sammenligne vilkårene, men har du en toppforsikring der du er bør du innhente tilbud på en tilsvarende forsikring fra de selskapene du får tilbud fra.

– Det er viktig å vite, dersom man skal bytte selskap på livs- og uføreforsikringer, at man må levere helseerklæring. Man må da ikke si opp gammel forsikring før helseerklæringen er godkjent. Da kan man risikere å sitte igjen uten forsikring fordi helseerklæringen ikke ble godkjent.

---

Skadeforsikring

Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 skjelner mellom personforsikring og skadeforsikring. Tradisjonelt har ulykkesforsikring i Norge vært drevet av skadeforsikringsselskaper, som ifølge forsikringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 ikke kan arbeide med livsforsikring og pensjonsforsikring. Yrkesskadeforsikring er også definert som skadeforsikring.

Skadeforsikring deles i fire grupper:

Tingforsikring , som tar sikte på å erstatte formuesverdien av de ting som er forsikret, for eksempel brannforsikring på innbo, kaskoforsikring av biler og båter.

, som tar sikte på å erstatte formuesverdien av de ting som er forsikret, for eksempel brannforsikring på innbo, kaskoforsikring av biler og båter. Avbrudds- og interesseforsikring , som gir erstatning ved inntektstap, indirekte skader med mer som oppstår ved at en ting går helt eller delvis til grunne, for eksempel inntektsinteresser knyttet til en forretning, en fabrikk eller et skip.

, som gir erstatning ved inntektstap, indirekte skader med mer som oppstår ved at en ting går helt eller delvis til grunne, for eksempel inntektsinteresser knyttet til en forretning, en fabrikk eller et skip. Formuesskadeforsikring , som dekker krav om utbetaling av pengebeløp på grunn av rettsbrudd eller insolvens, for eksempel ansvarsforsikring, kredittforsikring og underslagsforsikring.

, som dekker krav om utbetaling av pengebeløp på grunn av rettsbrudd eller insolvens, for eksempel ansvarsforsikring, kredittforsikring og underslagsforsikring. Forsikring av tapt liv eller arbeidsevne på grunn av ulykker og sykdommer, for eksempel yrkesskadeforsikring.

(Kilde: Store norske leksikon)

---

