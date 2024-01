Reiselivet er optimistisk − og satser på økt turisme

− Vi går inn i året med lovnad om at rentene ikke skal øke mer. Dette gjør at vi er positive her i Stavanger, både når det kommer til industri og turisme. Vi har allerede gode bookingtall fram i tid, og året starter som forventet, sier direktør Gjermund Dahl ved Clarion Hotel Energy.

I 2024 er det også en ny runde med oljemessen ONS i Stavanger, noe som vil gi hotellet mye bedre bookingtall enn i fjor, da de er plassert vegg-i-vegg med messeområdet.

− ONS er årets viktigste arrangement for hotellbransjen i Stavanger. Våre gjester kommer hovedsakelig i forbindelse med konferanser, samt andre gruppebesøk fra bedrifter og idrettslag, sier Dahl til Rogalands Avis.

− Vi har som mål å treffe mer på turistsegmentet, spesielt om sommeren. Det er jo ikke alle som vil overnatte midt i byen. Vi kan typisk være mer attraktive for de som liker designhotell, er på bil- og motorsykkelferie, og som da trenger lettere parkeringsmuligheter, eller som bare vil bo på hotell i mer landlige omgivelser, sier hotellsjefen videre.

Clarion Hotel Energy ligger på Tjensvoll utenfor Stavanger sentrum. Nærmeste nabo er ishockeyhallen DNB Arena, det idylliske Stokkavatnet og historiske Hafrsfjorden. (Clarion)

Heftig Airbnb-konkurranse: − Må skjerpe oss

I juli 2023 skrev Stavanger Aftenblad (krever abonnement) at Clarion Hotel Energy aldri har gått i pluss, og at Petter Stordalens konsern har tapt 176 millioner kroner på hotellet på Tjensvoll. Den gangen erkjente direktør Dahl at de hadde forventet det skulle gå bedre da hotellet ble bygget for ti år siden, men nå råder det altså en behersket optimisme.

Dahl forteller imidlertid at de og andre hotell i Stavanger har opplevd en stadig tøffere konkurranse fra Airbnb de siste par årene.

− Antall turister til regionen øker, men hotellbelegget følger ikke etter. Så, vi må skjerpe oss, sier han.

− Vi må rett og slett vise turistene hva de ikke får via Airbnb, for eksempel pakkeløsninger, god frokost, rengjøring og turistinformasjon i resepsjonen, slik at de slipper å google selv. Og så må vi tilby konkurransedyktige priser, fortsetter Dahl.

I år som i fjor tror hotellsjefen at en svak kronekurs vil fortsette å trekke turister til Norge.

− Jeg tror også det at flyselskapene åpner flere direkteruter til Stavanger, blant annet fra Milano, vil bidra positivt. Jeg tror det er like viktig for flyselskapene at nordmenn reiser til Italia som at italienerne reiser hit, kanskje det siste alternativet er litt viktigere til og med, sier Dahl.

Gjermund Dahl er direktør ved Clarion Hotel Energy i Stavanger. (Clarion)

Venter storinnrykk

Etter flere måneder med en stigende pessimisme i reiselivet − og i næringslivet for øvrig − er trenden i ferd med å snu. Andelen som tror på en bedre markedssituasjon framover stiger, og det er betraktelig færre reiselivsbedrifter som tror på en forverring.

Det kommer fram i en fersk undersøkelse fra NHO Reiseliv.

I fjor begynte de utenlandske turistene å vende tilbake etter pandemien. Godt hjulpet av en svak norsk krone, var det mange som opplevde stor pågang fra utenlandske gjester.

Undersøkelsen bekrefter at vi kan vente oss mange utenlandske gjester også i år: Mer enn 60 prosent av reiselivsbedriftene melder om like mange eller enda flere utenlandske besøkende allerede denne vinteren.

… men noen er mer pessimistiske

Likevel er det fortsatt en del bedrifter som forventer færre gjester i vinter sammenlignet med i fjor, særlig innen servering og uteliv.

Rundt 25 prosent av reiselivsbedriftene anser markedssituasjonen som dårlig, og det er en liten nedgang fra desember-tallene. Pessimismen skyldes at januar, februar og mars vanligvis er måneder der færre går ut, mens før jul er det høyere trykk med mange på julebord.

Blant fylkene er det også variasjoner.

I Vestland, Rogaland, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark er det en høyere andel bedrifter som vurderer nåværende situasjon som god.

Et høyere antall reiselivsbedrifter i Trøndelag og Innlandet, derimot, vurderer markedssituasjonen som dårligere enn landssnittet.

Lysefjorden og fjellplatået Preikestolen er yndede turistmål i Rogaland. (Paul Kleiven/NTB)

