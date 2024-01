− Jeg opplever at norske politikere er veldig tilgjengelige, interesserte og lette å komme i kontakt med. Så, de bedriftene som vil invitere en politiker på besøk, eller som sender e-post eller ringer for å forklare hvordan politikken påvirker deres hverdag, vil nok få positivt respons, sier Atle Simonsen i Lyse AS til Rogalands Avis.

Han er nå kommunikasjonssjef for energi i konsernet, men har tidligere jobbet i politikken, blant annet som statssekretær i Finansdepartementet for tidligere finansminister Siv Jensen.

− Lyse er eid av 14 kommuner i Sør-Rogaland, og vi har derfor naturlig kontakt med lokale politikere gjennom eiermøter og andre formelle organer. Vårt viktigste budskap til nasjonale politikerne er at klima-, energi- og skattepolitikken må henge sammen hvis vi skal bidra til å løse nasjonale mål som politikerne har satt, sier Simonsen.

− Politikerne må snakke med de som «har skoene på», og sikre at de har fingeren på pulsen. Det er både politikerne og næringslivets ansvar, sier han.

Simonsen påpeker at politikere er ledere og beslutningstakere. Det er avgjørende at de sitter med oppdatert og korrekt informasjon om de ulike bransjene, samt vet om konsekvensene av veivalg.

− Det prøver vi å bidra til, så vi tar sporadisk kontakt. I tillegg kommer vi med høringssvar i saker som berører vår bransje, svarer når vi blir kontaktet og deltar i debatter og på konferanser som berører vårt felt og hvor politikk diskuteres, sier kommunikasjonssjefen.

− Politikere må være synlige utenom valgår

Gry Skjæveland Winterstø er avdelingsleder i Rørentreprenørene Rogaland. Hun kan fortelle at i deres bransje er det de større bedriftene som er i kontakt med politikere gjennom et vanlig år. Ofte skjer denne kontakten mellom bransjeorganisasjonen, ulike utvalg, NHO og næringsforeningene, eller eventuelt annet bekjentskap.

− Bedrifter som er rigget med en større organisasjon, har kapasitet til å delta på ulike arenaer hvor de kan få kontakt med politikere. Vi tenker det er vilje fra politikere å komme ut i bransjen, men vi kan alltid strebe etter å bli bedre, sier Winterstø til RA.

− Det er bra om vi kan ha fellesarrangement, for eksempel walk-and-talk eller «speed dating» mellom bedrift og politiker, hvor det er mulighet for å prate med én eller flere politikere som kan bli bevisst om status i bransjen. Dette er også arenaer hvor det kan avtales nye møter, sier hun.

I rørleggerbransjen er konkurransegrunnlaget i det offentlige noe som opptar bedriftene. Mange mener fremdeles at flere kommuner ikke har gode nok system for å ivareta skjønnsmessig vurdering i offentlige anbud, spesielt i mindre kommune, ifølge Winterstø.

Energieffektivisering og konsekvenser av krav om fastpris fra det offentlige, er andre saker som opptar rørleggerne.

− Det er viktig at politikere er synlige utenom i forkant av valgåret, sier Winterstø.

− Målet er å spille hverandre gode og få en god samhandling, sier hun videre.

Gry Skjæveland Winterstø er avdelingsleder i Rørentreprenørene Rogaland. (Ilja C. Hendel/© Ilja C. Hendel for FES)

God kontakt, men savner mer initiativ

En undersøkelse gjennomført av NHO viser at halvparten av de spurte bedriftene sier at de har møtt en politiker i det siste. Det synes Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, er en ganske bra andel.

− Det viser at det er mulig å få kontakt med politikere i Norge. Likevel er det ofte de store, ressurssterke bedriftene som møter politikerne, mens mange av de små og mellomstore ikke gjør det, sier Grindland til RA.

− Flere mindre bedrifter sier til meg at de opplever avstand til politikere, noe som gjør at det ikke er naturlig å ta kontakt. Da vil jeg utfordre politikerne til å invitere slike bedrifter til en uformell kaffe hver uke. Å møte folk, bedrifter og organisasjoner over en kaffekopp er den beste måten å utforme politikk og forstå samfunnet på, mener hun.

Videre slår det Grindland at i sju av ti tilfeller er det bedriftene som selv har tatt kontakt med en politiker.

− Jeg ønsker meg mer initiativ fra politikerne, sier regiondirektøren.

Dermed håper hun at Solamøtet 2024 kan være med å bidra til tettere kontakt mellom bedrifter og politikere.

Tone Grindland er regiondirektør i NHO Rogaland (Tom Haga)

