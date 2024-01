Vil tiltrekke flinke folk: − Flytter hjem om jeg får en kul jobb

− Vi ønsker at flere skal søke sommerjobb i Ryfylke, enten de er studenter eller nyutdannede. Vi vil rett og slett rekruttere flere, og Ryfylke har noe for de fleste, sier Anne Langeland Bratthammer til Rogalands Avis.

Hun står på standen til Sommarjobben.no. For tiden studerer Bratthammer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Masteroppgaven i geologi skriver hun om Norsk Stein, en bedrift som er lokalisert på Jelsa, Tau, i Dirdal og Larvik.

− Jeg flytter hjem igjen dersom jeg får tilbud om en kul jobb, sier Bratthammer, som altså er fra Jørpeland.

Over 300 deltakere møtte opp da Karrieredagen ble arrangert på Fiskepiren i Stavanger 3. januar 2024. (Eilin Lindvoll)

Én har jobb, én leter

Fiskepiren i Stavanger er fullstappet av studenter, jobbsøkere og bedrifter. Karrieredagen arrangeres nemlig denne første onsdagen i 2024.

Ingrid Flood og Kaleb Kristensen tar begge mastergrad i siviløkonomi ved Universitetet i Stavanger. Nå gjenstår det bare å levere masteroppgaven.

− Jeg har allerede fått jobb i EY. Jeg ble kjent med dem via en besøksdag, og så søkte jeg jobb hos dem på ordinær måte etterpå, sier Flood til RA.

− Det er vanskelig å vite hva som er drømmejobben. Jeg er foreløpig på utkikk, sier Kristensen.

Begge to synes messer som Karrieredagen er hjelpsomme.

− Det er mye å velge i på arbeidsmarkedet. Da er det lettere å få informasjon og kontakt med bedriftene via en messe, sier Flood.

Siviløkonom-studentene Ingrid Flood og Kaleb Kristensen er på Karrieredagen på Fiskepiren. (Eilin Lindvoll)

− Må rekruttere flere

Ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) åpner Karrieredagen fra hovedscenen på Fiskepiren:

− Vi er Norges aller mest spennende region. Her er det fjord, fjell, strender, et rikt kulturliv, flere nasjonaliteter, mange jobber, lav arbeidsledighet og godt boligmarked, ramser Hegdal opp.

Men Stavanger-regionen trenger flere arbeidstakere og mer kompetanse − i alle bransjer, ifølge henne.

− Vi skal bygge et unikt og internasjonalt miljø på skuldrene til oljå. Det skal satses innen energi og grønn næring. Til dette må vi rekruttere flere studenter og arbeidstakere, både fra Norge og andre land. Jeg håper arrangementer som i dag kan bidra positivt, og at de på stand er gode ambassadører for mulighetene i regionen, sier ordføreren.

Sissel Knutsen Hegdal, ordfører i Stavanger. (Stavanger kommune)

