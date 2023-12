Den store bulke-uken: Her smeller det mest

– Vi forventer tusenvis av bilskader etter bulking og ulykker, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

En undersøkelse gjennomført for forsikringsselskapet, viser at 44 prosent av nordmenn planlegger å bruke bilen til julehandelen siste uke før jul. Det tilsvarer over én million personbiler, skriver NTB.

Brandeggen sier at den siste uken før jul er blant de verste i året med tanke på bilskader. I fjor registrerte forsikringsbransjen nær 14.000 bilskader denne uken, til en kostnad av 360 millioner kroner, ifølge tall fra Finans Norge.

Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring. (NTB Tema)

− Julens store bulkedag

Det er særlig ut og inn av kjøpesentre at risikoen for ulykker er stor.

– Vi forventer at spesielt lørdagen, lille julaften, vil bli en av de store bulkedagene − med et hav av biler på veiene for å rekke innspurten av julehandelen, sier Brandeggen.

Han oppfordrer folk til å ta seg god tid når de skal ut og handle.

Flere biler bulkes på parkeringsplassene før jul. (Shutterstock)

Parkeringsselskap har gjort flere tiltak

Stavanger Parkeringsselskap KF har ansvar for en rekke parkeringshus og -plasser i og rundt sentrum. Daglig leder Christian Tønnevold forteller at de gjør en rekke tiltak for å gjøre det enkelt for bilistene å parkere, noe de mener reduserer risikoen for bulking.

− Vi har godt belyste p-hus etter å ha skiftet til LED-pærer. I tillegg har vi brukt mye tid på gode betalingsløsninger, slik at dette ikke skal være et stressmoment. Det går an å betale via skiltgjenkjenning i app, på «gamlemåten» med mynt og kort i automatene, eller betale 48 timer etter du har forlatt p-huset, sier Tønnevold til Rogalands Avis.

Videre har Stavanger Parkering satset på løsninger for å planlegge parkering før byturen. De har, blant annet, oversikt over ledig parkering på nettsiden sin.

− Da kan du slippe bilkø, stress og det å måtte kjøre inn i p-huset for å se om det er ledig plass. Vi har også satt opp skilt som viser ledig parkering langs innfartsårene til sentrum, sier Tønnevold.

− Trafikkbetjentene våre i sentrum hjelper og veileder gjerne de som trenger det. Og så har jo moderne biler ryggekamera, sensorer og andre systemer som gjør det lettere å parkere, fortsetter han.

Tønnevold oppfordrer bilistene til å vise hensyn, være varsomme og se opp for myke trafikanter.

Christian Tønnevold er daglig leder i Stavanger Parkeringsselskap KF. (Stavanger Parkering)

− Pust og skjerp sansene

Stresset julehandel kan altså føre til tusenvis av bulkinger − også i år.

– Det er forståelig at det er lett å bli uoppmerksom på tidvis uoversiktlige og kaotiske parkeringsplasser. Dårlig tid, ventende biler, handlevogner og mennesker overalt, er ingen god kombinasjon, sier Petter Berg, leder for oppgjør motor i Storebrand.

− Likevel er det da du aller helst bør ta et ekstra pust i bakken og skjerpe sansene, ellers kan julen ende opp med å bli unødvendig kostbar, sier han.

Her er Bergs tips for å få bulkefri julehandel:

Unngå trange, mørke parkeringshus og parkeringsplasser

Rygg bilen inn på parkeringsplassen

Sørg for at du har god sikt, både når du rygger inn og kjører ut

Parker et lite stykke unna, der er det ofte mindre trafikk.

Om du har med barn, bør du hjelpe dem med å åpne bildørene

Vis hensyn til andre, og sjekk heller at det er klart én gang for mye enn én gang for lite

Petter Berg er leder for oppgjør motor i Storebrand. (Storebrand)

