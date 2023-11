Stavangerske sokker størst i Skandinavia: – Skamkjedelig i starten, men nå får jeg ikke nok

– Jeg kjørte forbi et firma ute på Røyneberg som heter Sola video og tepperens. Det inspirerte meg til å velge et navn på selskapet vårt som sier noe om hva vi driver med, ler Håvard Gundersen.

Det var altså sånn gründer Gundersen fra Stavanger kom på navnet Bambusa, siden de selger bambussokker. Siden oppstarten i 2016 har selskapet vokst til å bli Norges og Skandinavias største sokkeprodusent.

Og virker Bambusa-merket kjent for deg? Da har du sannsynligvis solgt eller kjøpt disse sokkene i forbindelse med dugnaden til et idrettslag. Det er nemlig det de driver med: Dugnadssokker.

Hittil har de produsert over 20 millioner par sokker, bidratt til 6000 dugnader og 300 millioner dugnadskroner til ulike klubb- og klassekasser.

Les også: Kvinnene sluker fondsandeler: − Jeg vil sikre meg en god pensjon

– Helt tilfeldig

– Men hvordan startet det hele?

– Det var egentlig helt tilfeldig at det ble sokker. Datteren min Emilie spurte meg en kveld i 2016 om jeg kunne hjelpe henne med å samle inn penger til cheerleading-klubben hennes. De var så lei av å gå fra dør til dør og selge dopapir, sier Gundersen til RA i et videomøte.

– På det tidspunktet, som nå, var jeg veldig begeistret for bambus som materiale til alt fra undertøy til sengesett, og hadde akkurat bestilt noen sokker av bambus. Derfor foreslo jeg at vi kunne lage noen brosjyrer og se om folk var interessert i å kjøpe sokker av cheerleader-jentene, fortsetter han.

Da gründeren så at de hadde fått 5000 bestillinger på sjupakninger med sokker, forsto han at dette kunne bli noe stort.

– Siden den gang har vi stadig videreutviklet sokkene, og gjør det den dag i dag. Jeg blir aldri lei av det. Sokker var skamkjedelig i starten, men nå får jeg ikke nok av det. Det var litt skamfullt å stå med sokkepakken i hånden til å begynne med, men nå er det bare stolthet, sier Gundersen.

Håvard Gundersen sammen med datteren Emilie. (Line Owren)

Ekstrem vekst

− Når skjønte du at dette var noe du kunne leve av?

– Jeg vet ikke ennå om jeg har skjønt det, selv om vi har omsetning på 100 millioner kroner, svarer Gundersen.

I dag har Bambusa to fabrikker og sysselsetter 120 ansatte der. De er opptatt av bærekraft, gode arbeidsforhold og totalt fravær av barnearbeid. Videre har selskapet 30 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. De samme som startet Bambusa er ennå eiere av selskapet.

– Bedriften har vokst. Nå har vi varer i rundt 500 butikker i Norden. Det går ikke én dag uten at vi får spørsmål fra folk om hvor de kan kjøpe sokkene våre, sier gründeren.

Bambusa-sokkene produseres i Kina (Bambusa)

Les også: Slik lykkes Aker og Figgjo med rekruttering via Nav

Vil løfte jenteidrett – har kjøpt liga

Nå som Gundersen har bygget opp et såpass stort selskap, er han opptatt av å fortsette å gjøre en forskjell for de som driver med idrett. Det handler om å gi midler og muligheter til barn og unge som vil dra på cup, eller å løfte fram idrett som ikke alltid er like synlig.

– Jeg er særdeles opptatt av å fremme jente- og kvinneidrett. Det er dumt at det skal være forskjell mellom jenter og gutter på idrettsarenaen, sier Gundersen, som tydelig er engasjert.

Og dette engasjementet førte i 2021 til at sokkeselskapet ble hovedsponsor for kvinnenes ishockeyliga – og nå heter den Bambusaligaen. Som ambassadør har de fått med seg ingen ringere enn NHL-spiller Mats Zuccarello. Bambusa håper at flere sponsorer vil ta kontakt og være med på arbeidet med å fjerne kjønnsforskjeller i idretten.

– Sokkene skal bidra til at barn og unge, jenter og gutter skal få idrettsglede. Nå er planen å opprette et fond som skal gå til barn og unge, enten det er for å bekjempe generell fattigdom, eller spesifikt forskjeller innen idrett, sier Gundersen.

Les også: Sikrer seg mer kompetanse per sengeplass offshore − flere bør gjøre som 21-åringene Marita og Onar

– Dugnadene betyr mye

Terje Roalsvik Fanebust leder bedriftsmarkedet i Sør-Vest i DNB. Han har fulgt Gundersen og Bambusa fra starten.

– I dagens situasjon, med trangere økonomi, er det store spørsmålet i idrettslaget om de har råd til å dra på cup. Det er mye å legge over på foreldrene at de skal betale for slike reiser. Da betyr dugnaden mye for finansieringen, sier Fanebust til RA.

– Jeg husker godt første møte jeg hadde med Terje i banken. Da sa jeg at jeg håpet å kunne fortelle en suksesshistorie senere som kunne inspirere andre, sier Gundersen.

Terje Roalsvik Fanebust, leder bedriftsmarkedet i Sør-Vest i DNB (DNB)

Brutal statistikk

Andreas Bøe, banksjef for bedriftsmarked i DNB Rogaland, mener at det som er unikt med reisen til Bambusa, er at de var og er kjappe med å endre kurs når de ser at noe ikke funker som det skal.

– Det er det dessverre noen bedrifter som ikke gjør, selv om de ser at det trengs endring. Her er Bambusa et forbilde, sier Bøe til RA.

– Statistikken for oppstartsselskaper er brutal. Det første året er 44 prosent borte, etter fem år er det bare 26 prosent som står igjen. Det er mange som vil deg vel på reisen, men du må ha drivkraft, legger Fanebust til.

Som bank jobber DNB med å realitetsorientere gründerne.

– Vi hjelper dem med å sette opp forretningsplan, etablere selskapet og kontoer, samt å unngå fallgruver. Videre hjelper vi dem å komme i kontakt med investorer, Innovasjon Norge og andre hjelpere i oppstartsmiljøet, sier Fanebust.

– DNB skal være et bindeledd for selskapene. Det går mye penger til produktutvikling, der det ikke er mulig å låne penger uten sikkerhet. Derfor får vi dem i kontakt med oppstartsmiljøer og investorer som kan satse på dem. Det er en viktig rolle for oss som bank, supplerer Bøe.

Andreas Bøe, banksjef for bedriftsmarked i DNB Rogaland (DNB)

Les også: Øyen vil bli selvforsynt med strøm, men vil det funke?

– Knallhard jobbing

Gundersen i Bambusa legger ikke skjul på at reisen hans med sokkeselskapet har vært alt annet enn en dans på roser – eller snarere bambusblader.

– Det har vært, og er, alt annet enn lett. Det er knallhard jobbing, og så er det større konsekvenser av å feile. Dette er det tyngste med å drifte et selskap sånn som oss – å håndtere den risikoen.

– Under pandemien kom en av våre største utfordringer da transporten av varer fra Kina stoppet opp. Konteineren vår tok seks måneder å komme fram. Da er det viktig å ha en bank som forstår oss og kjenner driften vår. Jeg må hele tiden ligge i forkant og informere banken når det går bra og dårlig, fortsetter han.

Bambusa er nylig kåret til «Årets ringvirkningsbedrift» i Rogaland, nettopp fordi de ble en redning for mange lag og foreninger under pandemien.

– På hvilken måte har dugnadsarbeidet og -ånden i idrettslag og lignende endret seg siden 2016?

– Da vi startet, var det dårlig dugnadsånd. Jeg kjente ubehaget over telefonlinjen da jeg ringte rundt til idrettslagene. Derfor ville jeg lage skikkelige produkter og hjelpe lagene så langt på vei som vi kunne. Dugnadsbransjen selger mye ræl, så vi ville selge noe av god kvalitet og gi folk noe de faktisk trenger, svarer Gundersen.

– Jeg håper og tror at vi har vært med å bidra til dugnader i en positiv retning, avslutter han.

Les også: Satser som gründer: − Å motbevise tvilerne var min største motivasjon