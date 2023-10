Idrettsprestasjoner påvirker positivt: − Gir stolthet og bedre selvbilde

Søndag møtes et gulljagende Viking og tabell-firer Tromsø. Denne kampen blir helt avgjørende for Stavanger-lagets sjanse til å ta seriegull.

En knallgod sesong for Viking merkes på den vanlige stavangermann og -kvinne i gaten, og selvfølgelig for Øivind Ekeland som driver baren Beverly på kaien i sentrum:

− Hver tid har sine helter, og hvis de er fraværende, finner vi alltid noe annet å snakke om og være stolte av. Men når Viking gjør det godt, samt Haaland og Ingebrigtsen puttes inn i ligningen, har det mye å si for fasiten, selvbilde og stoltheten vår, sier Ekeland til Rogalands Avis.

Han mener at store idrettsøyeblikk legger seg i DNA-et vårt.

− Skal du snakke om hjemstedet ditt, er det de kjekke tingene du vil dra fram. Jeg husker det samme da vi hadde sandvolleyballturneringen her i Stavanger og hvor mye folk snakket om det. Nå tør vi å snakke om Viking igjen, sier Ekeland.

− Idrett har masse å si for følelsen av der du hører til, og hvem du er på lag med.

Øivind Ekeland utenfor Beverly i Stavanger (Stella Marie Breivik)

«Viking på maden» i Lyse-kantinen

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, som er hovedsponsor for Viking FK, forteller at han merker at positivitet og engasjement smitter når det går bra med fotballaget.

− Dette blir jo litt «svogerforskning», men det blir litt mer Viking-prat i lunsjen og humøret er bedre når det går godt. Det tror jeg gjelder hele regionen, da det bygger stolthet når Viking eller andre lokale lag og enkeltpersoner gjør det godt sportslig, sier Nygaard.

− Vi er tett knyttet til Viking som hovedsponsor gjennom 30 år, så fotballfeberen står kanskje enda litt sterkere her, legger han til.

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse (Lyse)

Trigger lysere arbeidsdager

I sitt siste konjunkturbarometer spurte Sparebank 1 SR-Bank om hvordan store, lokale idrettsprestasjoner påvirker den enkelte bedrift. Da svarte 14 prosent av bedriftslederne at dette ga «positiv påvirkning», mens 81 prosent svarer «liten påvirkning».

Til tross for at majoriteten ikke ser ut til å bry seg så mye, synes sjeføkonom Kyrre Knudsen at funnene er relevante og interesserte.

− Idrett er jo litt på siden av det vi pleier å spørre bedriftene om, men særlig i usikre og utfordrende tider ønsker vi å være åpne og lyttende til faktorer og trender som ikke er hardkokt økonomi. Jeg synes det var overraskende at mange bedrifter som melder om positiv påvirkning. Samtidig merker jeg selv at livet blir bitte litt lysere når det er imponerende idrettsprestasjoner rundt meg, sier Knudsen til RA.

− Akkurat nå gjelder det kanskje særlig Viking, men andre ferske og gode eksempler er Oilers, Jakob Ingebrigtsen og Erling Braut Haaland. Det skaper et slags ekstra fellesskap, og er en trigger for å gjøre kjekke ting. Prestasjonene får garanter flere til å møtes, og er aktiviserende for både kunder og bedrifter, fortsetter han.

Jakob Ingebrigtsen fra Sandnes løper stadig inn til nye rekorder (JOHN THYS/AFP)

Britain Soccer Premier League Erling Braut Haaland fra Bryne spiller på landslaget og Manchester City (Kirsty Wigglesworth/AP)

Noen av de direkte effektene Knudsen trekker fram, er det at 15.000 mennesker drar på stadion med alt det innebærer av transport, kiosk- og barbesøk. De mer indirekte effektene er kanskje vanskeligere å få øye på, men er kanskje like viktige, ifølge sjeføkonomen.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank (Øyvind Knoph Askeland)

