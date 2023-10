Olje- og energiministeren i Stavanger: − Energifeltet styrkes i budsjettet

− Skal vi være inne eller ute?

Det er det store samtaleemnet i lobbyen hos Lyse i Stavanger, mens vi venter på at olje- og energiminister Terje Aasland, landbruksminister Geir Pollestad og stortingsrepresentant Hadia Tajik skal dukke opp.

Til slutt bestemmer vi oss for å trosse duskregn og vind, og stiller politikerne opp på rekke ved siden av turbinhjulet.

Hadia Tajik, Terje Aasland og Geir Pollestad holder pressekonferanse om statsbudsjettet for 2024 hos Lyse i Stavanger (Eilin Lindvoll)

− Dette er jo bra kraftvær, da, sier Aasland, før han fortsetter:

− Da vil jeg ønske velkommen til en litt fuktig pressekonferanse om statsbudsjettet. Jeg har tatt turen hit til Lyse i Stavanger først og fremst for å snakke om noe som er ekstra viktig for meg som energiminister. Vi må bygge ut mer strømnett og drive mer energieffektivt. Vi må gi konsesjoner til kraft raskt, og komme i gang med det som er viktig samfunnsbygging.

Politiker-trioen går på med friskt mot uten paraply, men Tajik må omsider krype til korset og skaffe litt le for det tiltakende regnværet. Aasland er fornøyd med å få en personlig paraplyholder.

− Helt nødvendig at Lyse satser

Aasland mener at statsbudsjettet for 2024 som nå legges fram i sum er et godt budsjett for energifeltet.

− Energifeltet styrkes i budsjettet ved at det nå kan ansettes flere innen denne sektoren, vi fortsetter med digitalisering og viderefører strømstøtten, sier olje- og energiministeren.

− For å bære velferden, ble høyprisavdraget innført i fjor for at energifeltet også skulle bidra ettersom de fikk økte inntekter fra produksjon. Dette bidraget fjernes nå fra 1. oktober. Det er helt nødvendig at selskap, som Lyse, oppgraderer regulerbar kraft all den tid vi satser på uregulert sol- og vindkraft.

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse (Lyse)

– Vannkraften trenger mer hestekrefter

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, er glad olje- og energiministeren valgte å legge presentasjonen sin til deres lokaler.

− Det at høyprisavdraget fjernes, har mye å si for oss, utbyggingene og oppgraderingene våre. I fjor satte statsbudsjettet et lokk på investeringene. På dette punktet får vi nå god støtte i nytt budsjett, sier Nygaard.

– Dette betyr at vi kan gå videre med våre investeringsplaner i Røldal-Suldal. Vi vil legge fram dette for styret i Lyse om kort tid. NVE bør gjøre seg klare til å ta imot konsesjonssøknad, sier Nygaard videre.

Han kaller nyheten svært gledelig, og at den vil bety mer investering i fornybar energi og spesielt oppgradering av vannkraften.

– Vannkraften trenger mer hestekrefter for å produsere mye strøm når det ikke blåser, sier Nygaard.

− Viktig vindkraft-inntekt for kommunene

Landbruksminister Geir Pollestad får etter hver ordet:

− Dette statsbudsjettet er mer normalt enn i fjor, sier Pollestad.

Regjeringen legger fram et justert lovforslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024. Den omdiskuterte ordningen trer i kraft fra nyttår.

− Det blir innført grunnrenteskatt på vindkraft der kommunene får halvparten av inntektene, noe som er viktig for dem, mener Pollestad.

− Når det gjelder mitt felt, landbruk, følger vi opp jordbruksavtalen fra i vår. I statsbudsjettet bidrar vi til at bøndene får dekket kostnadene sine, og ikke trenger å presse dem over på forbruker. Beredskapslager for matkorn etableres flere steder i landet, og her bør Rogaland også være frampå, sier landbruksministeren.

Stortingsrepresentant Hadia Tajik mener statsbudsjettet har flere gode nyheter for Rogaland:

− Budsjettet får stor betydning for investeringer i fornybarbransjen og for arbeidsplasser i regionen. Når det gjelder høyprisavdraget på vannkraft, var dette riktig å innføre når det kom, men så er det bra at regjeringen holder løftet og fjerner det nå. Det settes av betydelige beløp for å bygge opp energisektoren i budsjettet, samt gis pengene for det grønne skiftet, avslutter Tajik.

