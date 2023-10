Lyse-sjefen: – Nå går vi videre med investeringsplanene

I budsjettet for 2024 foreslår regjeringen å avvikle det såkalte høyprisbidraget på vind- og vannkraft. Kuttet skal gjelde fra og med 1. oktober.

Ordningen går ut på at kraftselskapene må betale ekstra skatt når strømprisen er høy.

Administrerende direktør Eimund Nygaard i Lyse sier avviklingen betyr mye for selskapet:

– Dette betyr at vi kan gå videre med våre investeringsplaner i Røldal-Suldal. Vi vil legge fram dette for styret i Lyse om kort tid. NVE bør gjøre seg klare til å ta imot konsesjonssøknad, sier Nygaard.

Han kaller nyheten svært gledelig, og at den vil bety mer investering i fornybar energi og spesielt oppgradering av vannkraften.

– Vannkraften trenger mer hestekrefter for å produsere mye strøm når det ikke blåser, sier Nygaard.

Senere fredag er olje- og energiminister Terje Aasland hos Lyse i Stavanger, hvor også Rogalands Avis vil være til stede.

Spleise-skatt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) påpeker at den ekstra skatten er et godt eksempel på at det norske samfunnet er et spleiselag.

– I en urolig tid med svært høye strømpriser fikk kraftprodusenter ekstraordinært høye overskudd. Høyprisbidraget, som ble ilagt de ekstraordinære inntektene til kraftprodusentene, bidro blant annet til å finansiere strømstøtten, påpeker Støre i en pressemelding.

Nå er situasjonen en annen, og strømprisene skal være lavere framover. Derfor foreslår regjeringen å avvikle skatten allerede fra 1. oktober i år, sier Støre.

– Viktig under strømkrisen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) påpeker at strømstøtteordingen hjalp folk med å håndtere de høye prisene under strømkrisen.

– Høyprisbidraget var tilpasset den helt spesielle situasjonen siden i fjor høst, med stor usikkerhet og svært høye strømpriser. Regjeringen har vært tydelig på at høyprisbidraget var midlertidig. Nå gjør vi som varslet, og avvikler det, sier finansministeren.

Forslaget må vedtas av Stortingets i desember før det kan iverksettes. Kraftprodusentene må derfor fortsatt rapportere og betale den ekstra skatten for oktober og november, men dette blir senere tilbakebetalt av Skatteetaten.

