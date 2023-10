Forventninger til statsbudsjettet: − Et lite skritt i riktig retning, men ikke godt nok

Fredag 6. oktober legger regjeringen fram statsbudsjettet for 2024. I næringslivet er det knyttet stor spenning til hva som skjer med ekstraskatten på laks og kraft som ble sjokk-innført i forrige budsjett, samt hva som skjer med den midlertidige arbeidsgiveravgiften.

NRK får torsdag bekreftet fra flere kilder at det blir justeringer i den økte arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 kroner. Avgiften grepet ble innført i fjor høst, og var da ventet å gi omkring åtte milliarder kroner i inntekter til staten. Den sterke lønnsveksten i år kan imidlertid ha økt inntektene mer enn dette.

− Vi mener at dette er et lite skritt i riktig retning, men langt fra godt nok, sier Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, til Rogalands Avis.

− Vår klare forventning er at regjeringen gjør det de har lovet, nemlig å starte nedtrappingen av den ekstraordinært høye arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 kroner, samt høyprispådraget til kraftbransjen, understreker Andreassen.

Har stoppet flere investeringer

Hvordan vil du oppsummere konsekvensene av ekstraskatten og arbeidsgiveravgiften?

− Den økte arbeidsgiveravgiften har rammet særlig Rogaland og Stavanger-regionen. Den fører til lavere lønnsomhet og større press på marginene. Vi frykter at det går ut over bedriftenes midler til å investere i nye muligheter og det grønne skiftet. Slik det er i dag, brukes deler av overskuddet i bedriftene til nye grønne satsinger, svarer Andreassen, og tillegger:

− Ekstraskatten i kraftbransjen vet vi har stoppet flere investeringer, som både ville gitt mer fornybar kraft og arbeidsplasser. Det samme gjelder i laksenæringen der store prosjekter og innovasjoner er lagt på is.

− Trenger ikke skattesjokk i år

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland venter på statsbudsjettet i spenning:

− I fjor ble bedriftene tatt på sengen av en rekke nye, økte avgifter og skatter. Bedriftene trenger forutsigbarhet, og vi trenger ikke nye slike skattesjokk i år, sier Grindland til RA.

− Flere av avgiftene som kom i fjor ble sagt å være midlertidige, som den økte arbeidsgiveravgiften. Vi har en forventning om at regjeringen holder ord og fjerner den. Det samme gjelder ekstraskatten på vannkraft, som blant annet rammet Lyse, og som førte til at de stoppet viktige oppgraderinger av vannkraftverk, fortsetter Grindland.

I tillegg mener hun at vi trenger vi et statsbudsjett som gjør bedriftene i stand til å løse de store utfordringene i samfunnet, for eksempel innen klima og energi.

− Vi har, blant annet Gjesdal-bedriften Jæder. Her har leder Guro Espeland sagt at de vil investere stort i solceller på sitt produksjonsanlegg, men de trenger god støtte fra staten. Det har vi fått signaler om at kommer i statsbudsjettet, noe som er bra, sier Grindland.

Korona Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland (Kathinka Skott Hansen)

Håper på lav oljepengebruk

Rett før valget kom samferdselsministeren til Stavanger og lovet lang kulvert på E39 ved Tasta skole. Dette er Næringsforeningen også spente på om følges opp med midler i det kommende budsjettet.

− Etter en valgkamp med flere budsjettlekkasjer, er det nå vi får se hvor kuttene eller skatte- og avgiftsøkningene kommer. Vi er og spent på oljepengebruken, og opptatt av at den ikke blir for høy, da det vil føre til ytterligere rentehevinger utover det som allerede er signalisert av Norges Bank. Er det noe næringslivet ikke trenger, er det enda høyere renter, sier Andreassen.

