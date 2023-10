Bedriftene planlegger flere ansettelser: − Et vendepunkt

− Arbeidsmarkedet er i et slags vendepunkt. Selv med veldig lav arbeidsledighet, begynner enkelte bransjer å nøle med å ansette. Først og fremst preger dette bygg- og anleggsbransjen, som kanskje er mer sårbare for inflasjon, renter og oppdrag direkte relatert til privatforbruk. Olje-, gass- og energibransjen, derimot, fortsetter «å holde koken».

Det sier Gunnar Gunnarsson, administrerende direktør i MDE Norway AS, som driver med rekruttering og utleie av arbeidskraft.

− Vi kan stå ovenfor et mer todelt arbeidsmarked. Olje- og gassindustrien er også veldig prosjektbasert, så her vil det være store variasjoner mellom selskapene og hvilke prosjekt de er involvert i. IT-bransjen virker også til å godt trøkk, sier Gunnarsson til RA.

Fram til nå har 2023 vært et bra år til tross for at bedriftene har fått kjenne på høy inflasjon og økende renter. De har fortsatt oppdrag, og de trenger flere ansatte, ifølge Gunnarsson.

− Men etter flere år med veldig sterk vekst på rundt 40 prosent, har veksten nå roet seg litt og vi har kanskje en noe mer normal veksttakt i vente. Vi legger opp til vekst på rundt ti prosent, både i inneværende og kommende år. Bemanningsbransjen er også truffet ganske hardt av politiske reguleringer og innstramninger, sier han.

− En stor overraskelse

Sparebank 1 SR-Banks konjunkturbarometer, som legges fram torsdag 5. oktober, er en fersk løypemelding fra 600 bedrifter i Sør-Norge.

Forrige barometer ble lagt fram i juni. Nå, som da, er det knyttet en god del spenning til hvordan næringslivet påvirkes av skyhøy inflasjon og hele tretten rentehopp på to år.

− Andelen bedrifter som planlegger ansettelser går opp fra juni. Spesielt i energibransjen er tallet høyt, men også for de andre bransjene. Det er altså klart flere bedrifter som skal ansette enn si opp folk. Dette er den største overraskelsen i dette konjunkturbarometeret, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank til RA.

− Vi får stadig signaler og overskrifter som skulle tyde på at vi nærmer oss en kriselignende situasjon, særlig innenfor bygg og anlegg. Likevel planlegger bedriftene ansettelser. Det er jo på mange måter gode nyheter, sier Knudsen.

Mange virksomheter har slitt lenge med å få tak i folk, og sjeføkonomen tror at dette fortsatt kan påvirke tallene.

− Å ha jobb er roten til det meste som er godt i livet. Det er samtidig noen makroutfordringer ved at arbeidsledigheten trolig fortsetter å være svært lav. Det skaper press i økonomien, noe som gjør det krevende å få ned inflasjonen. Det påvirker også renten i «feil» retning for folk, sier Knudsen.

Krevende rekruttering

– Hva er de største utfordringene for bemanning og ansettelser slik MDE ser det?

− Det snodige er jo at det fortsatt er mange virksomheter som mangler riktig kompetanse, så å rekruttere dyktige ledere og fagspesialister er fortsatt veldig krevende, svarer Gunnarsson.

− Selv om vi skulle få opp mot ett prosentpoeng høyere ledighet, har vi fortsatt veldig lav ledighet i historisk perspektiv. Så, om noe, er kanskje dette et godt tidspunkt å rekruttere. Kompetanse som har vært umulig å få tak igjennom flere år, kan plutselig bli tilgjengelig på markedet, fortsetter han.

− Ikke tegn til lavere aktivitet

De ferskeste arbeidsmarkedstallene fra Nav viser at langtidsledigheten siden nyttår har økt måned for måned, men at de siste to månedene har det blitt registrert en liten nedgang blant dem som har vært registrert som arbeidssøkere i mer enn et halvt år.

– Vi ser foreløpig ingen tydelige tegn på lavere aktivitet på arbeidsmarkedet i Rogaland, sier direktør Merethe P. Haftorsen i Nav Rogaland.

De lokale Nav-tallene viser at 6610 personer er registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av august. 1,7 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Sammenlignet med samme tid i fjor, er det en økning på 11 prosent.

På landsbasis er 1,8 prosent av arbeidssøkerne helt ledige.

– Ledigheten fortsetter å være på et lavt nivå i Rogaland. De siste månedene har antallet ledige holdt seg på et stabilt nivå, sier Haftorsen.

