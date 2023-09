Kommunen vil stille som kausjonist for boligkjøpere

Mandag kunne du lese om Victoria Hamre (25) som var én av mange førstegangskjøpere som trengte «foreldrebanken» for å realisere boligdrømmen.

Bankene melder om at de ser en økning i kunder som trenger foreldre som gir pengegaver, stiller som kausjonist eller medlåntaker for å hjelpe barna inn på boligmarkedet. Dette mener de er en uheldig utvikling, og bankene ønsker at de kan gi unge førstegangskjøpere mer fleksibilitet.

Victoria Hamre var avhengig av hjelp fra foreldrene da hun kjøpte bolig på Jåttå i Stavanger. Uten det måtte hun nok spart flere år ekstra. (Eilin Lindvoll)

Finansdepartementet: − Må sette rammer

Statssekretær Jakob Bjelland (Sp) i finansdepartementet forklarer at høye boligpriser er en viktig årsak til at unge kan ha behov for hjelp fra familie når de kjøper bolig for første gang.

− Det er nær sammenheng mellom boligpriser og -gjeld, og forbrukernes gjeld er på et nivå som gjør at den utgjør en risiko for norsk økonomi. Departementet setter derfor enkelte rammer for bankenes lånepraksis i utlånsforskriften. Uten slike rammer, er det en risiko for at både boligpriser og -gjeld øker raskt. En slik utvikling rammer vanlige folk, særlig de som skal inn på boligmarkedet for første gang, sier Bjelland til RA.

Han påpeker videre at fleksibilitetskvotene gir bankene mulighet til å innvilge lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften, for eksempel til førstegangskjøpere med god betjeningsevne som mangler litt egenkapital.

− Bankene benytter en stor andel av kvotene til å gi lån til førstegangskjøpere, men har betydelig rom til å innvilge flere lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften, sier statssekretæren, og fortsetter:

− Utlånsforskriften ble evaluert i fjor høst. For å tilpasse forskriften til den økonomiske situasjonen, ble kravet til betjeningsevne endret fra 1. januar. Vår vurdering er at det ikke er behov for ytterligere endringer i forskriften per nå, men vi vurderer fortløpende om det skulle være behov endringer.

Statssekretær Jakob Bjelland (Ole Berg-Rusten/NTB)

Kommunen tar grep: − Viktig prioritering

I Stavanger kommune ble det nylig vedtatt å innføre en kausjonistordning med kommunale midler. Ordningen er særlig myntet på unge etablerere, men også for arbeidskraft kommunen ønsker å tiltrekke seg, som lærere og sykepleiere.

Kausjonistordningen er ikke oppe og står ennå, men er snart klar. Ordningen skal vedtas i høst, og håpet er at folk kan begynne å søke i januar. Det er satt av 100 millioner kroner til ordningen, selv om det i vedtaket står 40 millioner. Dette skyldes at det ikke vedtas høyere beløp før egen søknad til statlige myndigheter er godkjent.

− Dette er en viktig prioritering for oss fordi vi vil at flere unge skal få realisert boligdrømmen, ikke bare de med foreldre som har ressurser til å være garantister. Vi tror dette også kan gjøre Stavanger mer attraktiv for nyutdannede studenter, sier Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger og ordførerkandidat ved høstens lokalvalg, til RA.

Stiller krav før kausjon

Hvor mye kan hver enkelt boligkjøper vente seg at kommunen kausjonerer for?

− Hele egenkapitalbeløpet må være målet, men det må naturligvis begrenses til maksbeløp på bolig, svarer Nordtun fra Stavanger Arbeiderparti.

Hvilke kriterier må de unge etablererne oppfylle for å ta del i ordningen?

− At de har fått seg fast og forutsigbar inntekt, slik at de kan betjene boliglånet. I tillegg må de jo bo i Stavanger. Det blir nok noen øvrige krav, men dette vil bli endelig vedtatt i høst, svare Nordtun på dette.

