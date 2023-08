Ny versus brukt bil: − Disse bilene ruller kjapt ut av butikken

− Vi opplever at folk jakter andre biler enn de vi leverte så sent som i fjor. De siste årene har bruktbilsalget vært preget av relativt kostbare, nyere elbiler. Nå er det små diesel- og bensinbiler som kjapt ruller ut av butikkene våre. I fjor var 70 prosent av bilene vi solgte elbiler, mens nå har dette sunket til kun 30 prosent, sier Glenn Wange, konstituert administrerende direktør hos MyCar, til Rogalands Avis.

− I Stavanger er 35 prosent av bruktbilene vi selger elektriske, så forskjellen fra de nasjonale tallene er ikke veldig stor, legger han til

MyCar er en rendyrket bruktbilkjede som holder til flere steder i landet, blant annet på Mariero i Stavanger.

− Erfaringen i 2023 så langt er strømpriser, økte matvarepriser og gjentatte renteøkninger påvirker folks vilje og evne til å kjøpe bil. For nybilaktørene har dette vært svært krevende, og mange merker opplever full stopp i ordreinngangen. For oss som bare selger brukte biler, har ikke dette slått like hardt, sier Wange videre.

− Prisgapet mellom strøm som drivstoff og fossilt drivstoff har blitt mindre. Dette kan gjøre at folk problematiserer elbilen mer enn før, og vegrer seg for å konvertere. I tillegg gjør jo en mer utfordrende privatøkonomi at folk rett og slett leter etter rimeligere bil. I dette segmentet finnes det ikke veldig mange elektriske biler som har det mange anser som tilfredsstillende rekkevidde, fortsetter han.

Glenn Wange, konstituert administrerende airektør i MyCar Group AS (MyCar)

− Elbilmarkedet mettes

Wanges erfaringer gjenspeiles i tallene RA har fått fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV):

− Det norske bruktbilmarkedet er stort og relativt stabilt. Hver eneste måned så langt i år har antall eierskifter i bruktbilmarkedet vært på nivå med fjoråret. Så langt i år har rundt 330.000 personbiler skiftet eier, og omfanget av og stabiliteten i bruktmarkedet tyder på at flere nå velger brukt framfor helt ny bil, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV til RA.

− Diesel- og bensinbiler er fortsatt de mest populære på bruktmarkedet, selv om elbilandelen er økende og nærmer seg 20 prosent av eierskiftene. Dieselandelen utgjør i overkant av 40 prosent av bruktbilmarkedet, bensinbiler drøyt 26 prosent, sier Thorsen.

Dette gjenspeiler også sammensetningen av den norske personbilparken. Av rundt 2,8 millioner registrerte personbiler, er det drøyt én million dieselbiler, ifølge OFV-tallene.

Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) (Bård Gudim/OFV)

Terje Dahlgren, strategisk kundesjef i Finn Motor, forteller at salget av brukte biler har vært stabilt høy gjennom sommeren. Det er markert solgt/avpublisert 12,5 prosent flere biler i perioden januar til juli 2023 sammenlignet med samme periode i fjor. I Rogaland er det solgt nesten 16 prosent flere biler hittil i år enn i 2022.

− De mest populære bilene på Finn er fremdeles dieselbiler. Vi ser en klar trend at markedet for elbiler er på vei til å mettes. Akkurat nå er det flere elbiler tilgjengelig på markedet enn det finnes kjøpere, sier Dahlgren til RA.

− Tar vi utgangspunkt i tallene fra bilforhandlerne, er det diesel- og bensinbilene som har den korteste publiseringstiden, altså antall markedsføringsdager fra en bil er publisert til den markeres som solgt eller avpublisert. Dette er en ny trend, og det er ikke mange måneder siden situasjonen var motsatt, sier han videre.

I tredje kvartal i fjor var publiseringstiden for elbiler kun 12 dager, mens nå er den på hele 45 dager, ifølge Finn Motor-sjefen.

− Vi ser at etterspørselen etter brukte bensin- og dieselbiler fortsetter å være stabilt høy, og siden det så å si ikke lenger selges nye, blir det rift om de mest populære objektene. Medianprisen på bensin og dieselbiler har faktisk økt i løpet av det siste året, mens medianprisen for elbiler viser en nedadgående kurve. Enkelte elbilmodeller har falt betraktelig i pris, sier Dahlgren.

Mange brukte Audi e-tron etter leasingstopp

Møller Bil Stavanger merker et meget bra bruktbilsalg hittil i år, også gjennom sommeren.

− Salget er over våre forventninger så langt i år. Vi har solgt hele 42 prosent flere brukte biler mellom januar og juli enn samme periode i fjor. Det er en meget jevn fordeling mellom elbiler og fossile biler, begge deler selger bra, sier daglig leder Jan Olav Fikstvedt til RA.

Han forteller videre at de har fått inn mange brukte Audi e-tron etter at kundenes treårige leasingkontrakter er over, for dette var den mest solgte bilen i 2020.

− Vi opplever bra etterspørsel etter brukte e-tron så langt i år. Vi selger også meget bra med brukte elektriske Golf-er. Utover disse to modellene, er det en god miks av brukte bensin- og dieselbiler fra Volkswagen, Audi og Skoda. Lageret for brukte biler er lavere enn forventet nivå, så det tyder også på at salget har vært bedre enn forventet, ser Fikstvedt.

Jan Olav Fikstvedt hos Møller Bil er fornøyd med bilsalget og interessen blant kundene. (Eilin Lindvoll)

− Dramatiske prisfall

Med lav rente så flere sitt snitt til å kjøpe drømmebilen under pandemien. Men med rente- og prisøkning på løpende bånd, var kanskje øynene større enn lommeboken. Derfor gjør en ny trend seg gjeldende: Folk selger unna dyre billån og velger igjen billigbiler − og prisene dumpes.

– Den mest dramatiske prisendringen ser vi på modellen Audi e-tron der snittprisen har endret seg fra 649.000 til 440.000 i løpet av det siste året, sier Dahlgren i Finn til VG.

Porsche Taycan er en annen elbil som har vært populær i luksussegmentet. Der er økningen på 26 prosent, men prisfallet er desto høyere: Denne bilen har sunket i pris fra i snitt 1.149.000 til 899.000 det siste året.

− Vi har ikke merket noe til at folk bytter inn dyre biler med billigere. Noen gjør selvsagt det, men ikke mer nå enn før, sier Fikstvedt hos Møller.

− Utsolgt lager

Når det gjelder nye biler, selges stort sett bare elbiler hos Møller i Stavanger.

− For vår del er dette Audi Q8 og Q4 e-tron, Skoda Enyaq, samt Volkswagen modellene ID. 3, ID. 4, ID. 5 og ID Buzz personbil. Bilene treffer markedet meget bra innenfor sine segmenter. Vi har hatt en sommer- og lagerkampanje i juni og juli, og vi solgte meget bra. Lageret er nå helt utsolgt, så nå selger vi biler på bestilling fra fabrikkene, sier Fikstvedt.

Hos Toyota Sørvest går nybilsalget godt. Ikke alle kunder skal ha elbil, men det er helt klart at mange kunder tenker på om det vil være mulig å oppdrive en fossil personbil i 2025. Bruktbilsalget har i hele år, og juli vært rekordsterkt, så de regner med et sterkt bruktbilår hos Toyota Sørvest.

− Nærmet oss «normalen»

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ser at i første halvår sett under ett, ble det registrert drøyt 66.500 nye personbiler. Det var en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, men fram mot sommeren økte registreringstakten.

I juli ble det mer fart i registreringstallene. Da ble det registrert 7525 nye personbiler, opp 3,8 prosent sammenlignet med juli i fjor. Ved utgangen av juli var det totalt registrert 74.072 nye personbiler i Norge, en nedgang på 2,2 prosent, ifølge OFV-tallene.

− Så, vi nærmet oss «normalen» etter en tid hvor mye hadde stått stille. Men husk samtidig at 2021 var et helt spesielt år, da registreringsrekorden fra 1986 ble slått, sier Thorsen.

− Når vi nærmer oss slutten av august, er det en tydelig nedgang i registreringstakten for nye biler sammenlignet med i fjor. Men det er ennå for tidlig å si hvordan august ender, for det svinger fort. Totalt er det per 20. august registrert 79.880 nye personbiler, og det er nesten tre prosent færre enn i fjor på samme tid, fortsetter han.

Hvilke forventninger har du til bilsalget framover, og hvilke faktorer mener du vil påvirke salget mest den kommende tiden?

− Renteøkninger, prisstigning og økte avgifter har skapt en del økonomisk usikkerhet. Det vil trolig også påvirke nybilsalget. Samtidig er arbeidsledigheten lav og mange bedrifter går godt. Slik bildet ser ut nå, er det grunn til å tro at årets nybilsalg vil nærme seg «normalårene» før 2021 og 2022, som var spesielt høye, svarer Thorsen, og tillegger:

− Et anslag for nybilsalget i 2023 kan være at det ender på rundt 140.000 nye personbiler, men det er naturligvis usikkerhet knyttet til dette. Fasiten får vi først ved årsskiftet.

