Syden-bestillingene tar av: – Lei av regn og gråvær

Det ser ut til at nordmenn nå har gitt opp håpet om at sommeren kommer tilbake, skriver reiseselskapet Tui i en pressemelding.

Ifølge Tui søkes det veldig målrettet etter reiser fra Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Bestillingene for reiser i september økte totalt med over 40 prosent fra sist uke.

Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef hos Apollo, kan fortelle at de absolutt ser de samme tendensene som konkurrenten:

− Vi har en generell salgsøkning på 30 prosent mot tidligere uker fra alle de store flyplassene i Norge, og det er først og fremst sensommeren og høsten folk sikrer seg nå. September går fort unna, det samme gjør årets høstferie − da er 80 prosent av reisene allerede solgt fra Sola, sier Rivera til Rogalands Avis.

Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef hos Apollo (Fotograf Johnny Syversen/NTB Tema)

− Vil heller til Mallorca enn hytta

Når det gjelder de største byene, skiller altså Stavanger seg markant ut. Der har interessen tatt helt av, med en økning på 80 prosent sist uke, melder også Tui:

– Mye regn og grått vær er nok årsaken. Hvis du da har litt ferie igjen å bruke, velger du kanskje heller å dra til Mallorca enn hytta akkurat nå, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen.

– Det er nok en del som har ventet på at sommeren skulle komme tilbake, men nå ser det jo ikke ut til at det vil skje. Dette, kombinert med veldig gode priser, gjør at mange ser sitt snitt til å reise en ekstra tur i september. Mallorca, Kreta og Rhodos er veldig populære akkurat nå, sier hun videre.

Anne Mørk-Løwengreen, kommunikasjonssjef i Tui Norge (Tui)

Rivera hos Apollo deler oppfatningen om at den økte etterspørselen hovedsakelig kommer av det dårlige sommerværet vi har hatt her hjemme.

− Nå kryper høsten seg raskt innpå med regn, regn og atter regn, og vi er dessverre smertelige klar over at det trolig blir lenge til solen titter fram igjen. Samtidig er det nok en del av de som ikke reiste utenlands i sommer som nå kjenner behovet for å unne seg en uavbrutt uke i sørlige strøk, sier hun.

Øker antall avganger

For de som ikke har mer sommerferie igjen, er høst- og vinterferien allerede planlagt for mange.

Tui har sett seg nødt til å sette inn ekstra kapasitet og åtte ekstra avganger for å dekke den massive etterspørselen.

– Gran Canaria er fortsatt uovertruffen favoritt, men vi ser at det er økende interesse for steder litt lengre vekk, som paradisøya Zanzibar ved Tanzania og Sal i Kapp Verde. Vi har også for første gang satt opp charterflyginger direkte til Mexico i vinter, sier Mørk-Løwengreen.

Hos Apollo er det Hellas som utmerker seg på sensommeren og høsten, i tillegg til Kroatia og Kypros. Om vinteren er det Kanariøyene og Egypt som selger best.

