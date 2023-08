Reiselivsstudent sikter høyt: − Elsker å gi opplevelser

Et nytt studieår har akkurat startet for studentene på hotellhøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Kristine Ringen (28) har tatt fatt på sitt tredje og siste studieår innen hotelledelse.

− Økt turisme og behov for flere ansatte i denne næringen, er noe jeg forstår at skolen kommer til å fokusere mer på framover. Vi har, blant annet, fått et nytt fag om digital serviceledelse og framtidig reiseliv. Før ble turistene møtt av mennesker, men slik verden har utviklet seg, særlig etter pandemien, blir digitale verktøy mer tatt i bruk, sier Ringen til Rogalands Avis.

Studentene må altså lære å betjene flere turister med færre ressurser − noe digitale verktøy kan bidra til.

− Jeg er imidlertid opptatt av menneskelig service. Vi kan gi noe annet enn en maskin. Jeg ønsker å gi turistene og gjestene god service, behandle dem som mennesker og skape opplevelser, sier Ringen, som jobber i hotellresepsjon ved siden av studiene.

Kristine Ringen har plan om en karriere innen reiseliv. Næringen trenger flere som henne. (privat)

− Vil skreddersy opplevelser til turistene

Da Ringen startet på hotelledelse i 2021, var det mange som stilte spørsmål ved studievalget hennes på grunn av pandemisituasjonen.

− Jeg tenker at reiseliv og turisme er litt som aksjer − det går opp og ned. For meg var det viktig å ikke slutte å drømme og tenke stort. Jeg er glad jeg fortsatte på studiene, for det har åpnet en ny verden for meg, sier 28-åringen.

Hun valgte hotelledelse fordi hun er opptatt av og brenner for å gi service. Samtidig tenker hun at med en bachelor i hotelledelse, får hun også en praktisk rettet lederutdanning.

− Konkret lærer vi å drifte et hotell, men egentlig en hvilken som helst bedrift. Jeg er usikker på om jeg vil jobbe på hotell resten av livet. Nå når jeg har studert en stund, ser jeg at dette er en retning jeg vil utforske mer. Hotelledelse er et studie som gir mange muligheter, sier Ringen.

− Når jeg jobber deltid på hotell, får jeg spørsmål om alt mulig fra gjestene, som hvor de kan spise, hva de kan gjøre og så videre. Dermed får jeg skreddersy en opplevelse for dem gjennom tipsene jeg gir, noe jeg elsker. Det er denne type «opplevelsespakker» jeg kunne tenke meg å utvikle videre i karrieren. Jeg er en person som sikter høyt, sier hun videre.

Reiselivet trenger folk: − Bekymringsverdig

Tidligere i juli uttalte sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank at mye taler for at norsk reiseliv står foran en formidabel vekst. Han pekte på at, blant annet, været, klimaet og opplevelsene i Norge er noe av det som vil trekke flere turister hit. Problemet er imidlertid å få tak i nok folk.

Trude Furunes, professor i ledelse og instituttleder ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger, kan fortelle at de fra høsten 2023 har 146 studieplasser fordelt på tre bachelorutdanninger innen ledelse: Reiselivsledelse, hotelledelse og digital serviceledelse. Sistnevnte er ny og fikk 3,8 søkere per studieplass.

− Hotell- og reiselivsledelse har hatt en svak nedgang i søkertall siden før pandemien, ikke bare hos oss, men over hele landet. Dette skjer samtidig med et økende antall utenlandske turister kommer til Norge, samt at flere nordmenn legger større deler av ferien i eget land. Jeg tror vi kan bli enda flinkere til å vise fram våre ledelsesutdanninger og hvilke kompetanser de gir, sier Furunes til RA.

− Vi synes det er bekymringsverdig at så få søker seg til reiselivsutdanningene. Hvis Norge skal utvikle en bærekraftig næring, er det viktig at de som har ansvar for å planleggingen nasjonal, regionalt og lokalt har riktig kompetanse, fortsetter hun.

Instituttlederen mener at fordelene med å jobbe i en dynamisk reiseliv- og servicenæring må trekkes fram. Det negative blir oftere trukket fram, slik som ubekvem arbeidstid og dårlig lønn, ifølge henne.

− I tillegg er det viktig at ledere i bransjen ser verdien av utdanning. Dette betyr ikke at alle som skal jobbe innen service, hotell og reiseliv trenger høyere utdanning, men at ledere kunne vært bedre på å vektlegge utdanning, og samtidig legge til rette for at de som har en bachelor- eller masterutdanning får bidra til utvikling av bedriften. Det kan bidratt til innovasjon og høyere verdiskaping på sikt, mener Furunes.

Trude Furunes er professor i ledelse og instiuttleder ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger (UiS)

Stor turistøkning i Stavanger-regionen

Per Morten Haarr, reiselivsdirektør i Region Stavanger kan fortelle at ved utgangen av juli hadde regionens turistkontor 96 prosent flere betjente gjester over disk sammenlignet med i fjor. Det var april og mai som hadde de største prosentvise endringene, med henholdsvis 396 og 289 prosent økning mot 2022.

− Gjennom april, mai, juni og juli er det en stor økning av internasjonale turister. Historisk sett er det ikke mange nordmenn som er innom turistkontor, siden de har veldig god kjennskap til landet. Vi forventer enda flere gjester i august, samt en bra september, sier Haarr til RA.

− De utenlandske turistene kommer i størst grad fra Tyskland, Storbritannia, Spania, Frankrike, Italia, Nederland og USA, forteller han videre.

Reiselivsdirektør Per Morten Haarr i Region Stavanger (Tord Paulsen)

Velger hotell og camping

Når det gjelder overnattingstallene, har hotellene i Stavanger og omegn hatt et belegg på 57 prosent − opp fire prosent sammenlignet med fjoråret.

− Hotellene har fortsatt ledig kapasitet, og melder om en god julimåned. Det har vært færre norske hotellgjester enn håpet, men desto flere utenlandske, sier Haarr.

Å bo på campingplass øker i popularitet, og det er spådd vekst på om 15 prosent per år framover. Camping utgjør mellom 15 og 20 prosent av de kommersielle overnattingene, ifølge reiselivsdirektøren.

Til vanns, til lands og i lufta med

I juli 2023 var det en passasjervekst på rutefly innenlands på 8 prosent, og 13 prosent vekst på rutefly utenlands ved Stavanger lufthavn, da sammenlignet med samme måned i fjor. Dette er høyere vekst enn tilbud, som tilsier at veksten kommer som følge av høy etterspørsel i regionen vår og fra utlandet, ifølge Haarr.

De ti største rutene i juli 2023 var Oslo, Bergen, København, Amsterdam, London, Alicante, Frankfurt, Gdansk, Palma og Antalya.

− Rødne, som blant annet arrangerer fjordcruise inn Lysefjorden, melder om rekordtidlig start på sesongen og gode tall for både april, juni og juli. De ser at august og september også vil bli bra, og det betyr at turistsesongen er i ferd med å dekke halve året, altså seks måneder, sier Haarr.

− Rekordmange går til Preikestolen. Med bedre ferjeforbindelser, hadde det også blitt rekord for Flørli og Kjerag, mener han.

Rødne arrangerer fjordcruise, blant annet, innover Lysefjorden (Rødne)

