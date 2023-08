Nytt rentehopp: Toppen er nær

Saken oppdateres

Under rentemøtet torsdag 17. august ble det bekreftet at styringsrenten igjen heves, men denne gangen med 0,25 prosentpoeng, ikke det dobbelte som ved forrige rentemøte.

Det vil si at styringsrenten nå ligger på fire prosent.

Siden siste pengepolitiske rapport har den økonomiske utviklingen samlet sett vært om lag som ventet. Aktiviteten i norsk økonomi er fortsatt høy, og arbeidsmarkedet er stramt. Samtidig virker renten innstrammende, og presset i økonomien er i ferd med å avta. Konsumprisveksten har avtatt noe, men den er fortsatt høy og klart over målet. Den underliggende prisveksten har holdt seg oppe. Komiteens vurdering er at det er behov for en noe høyere rente for å bringe inflasjonen tilbake til målet, skriver Norges Bank i en pressemelding.

− Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i september, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Dersom kronen blir svakere enn tidligere anslått eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn signalisert i juni, for å få inflasjonen ned. Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen avtar raskere, kan renten bli lavere enn vi så for oss i juni, står det videre i pressemeldingen.

− Høyeste rentenivå på mange år

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at renteøkningen nå er som ventet.

− Vi er på det høyeste rentenivået på mange år, og rentetoppen er ennå ikke nådd. Mest sannsynlig får vi én renteøkning til i løpet av høsten, noe som vil gjøre at boligrenten vil nå toppen inn mot jul, sier Knudsen til RA, og fortsetter:

− På den positive siden har mange klart å tilpasse forbruket til de økte rentene. Arbeidsledigheten er lav, og sannsynligvis skal rentene og inflasjonen falle til neste år. Det betyr at vi nok er inne i den tøffeste fasen for privatøkonomien akkurat nå.

Hvis vi klarer å stå dette av, vil vi være bedre rustet når det verste inflasjons- og rentetrykket gir seg, mener han.

− Til tross for kraftig renteoppgang og inflasjon de siste to årene, har norsk økonomi holdt seg overraskende bra. Med fire prosentpoengs renteoppgang kunne vi ha fått både et kraftig fall i boligmarkedet og i forbruket. Det har vi ikke fått, sier sjeføkonomen.

− Trolig blir situasjonen noe verre før den blir bedre, så her handler det om å ta grep mens du kan, slik at vi kommer best mulig ut på andre siden, tillegger han.

Inflasjonstallene senket spenningen

Ganske nøyaktig én uke før torsdagens rentemøte meldte Statistisk sentralbyrå at konsumprisindeksen har økt med 5,4 prosent siden juli i fjor. Prisene på mat og strøm bidro til å trekke veksttakten ned fra forrige måned.

Inflasjonstallene for juli er dermed lavere enn det Norges Bank og analytikere ventet på forhånd. Dette kalte sjeføkonom Knudsen en skikkelig gladnyhet for sentralbanken og for renten ut til Ola og Kari nordmann.

− Dette er trolig den første positive rente-overraskelsen vi har fått i år. Denne oppdateringen er en tydelig beskjed til sentralbanksjef Ida Wolden Backe og Norges Bank før neste ukes rentemøte. Dette gjør at de trolig nøyer seg med en enkel renteheving til styringsrente på 4 prosent, og ikke en dobbel til 4,25, slik mange hadde spådd, sa Knudsen.

I forkant av rentemøtet 17. august uttalte han at sensommermøtet var utrolig spennende − helt til de siste inflasjonstallene fra SSB tikket inn.

− Nå er det nærmest bankers at det blir ett rentehopp og ikke to. Det er også utenkelig at renten blir stående uendret. Nå lurer jeg mest på Norges Banks rentebane videre, både når rentetoppen er og ikke minst når renten skal ned igjen, sier Knudsen, og fortsetter:

− Jeg tror vi at vi får enda et rentehopp i september, og at rentetoppen blir i da. Og så tror jeg vi blir på rentetoppen et snaut år, før vi får første rentenedgang rett før sommerferien neste år.

Så mye dyrere blir lånet ditt

For de av oss som har boliglån, vil sannsynligvis renteøkningen i Norges Bank føre til dyrere lån.

Banken din har imidlertid seks ukers varslingsfrist dersom de setter opp boliglånsrenten.

På Finansportalen kan du sammenligne renter hos ulike banken, slik at du kan prute hos nåværende bank eller flytte boliglånet til en annen bank.

Her er noen kjappe regneeksempler som viser hvor mye dyrere lånet ditt kan bli om boliglånsrenten øker fra 5 til 5,25 prosent, forutsatt at gjenværende nedbetalingstid på lånet er 20 år:

Et lån på to millioner blir 193 kroner dyrere i måneden etter skatt

Lån på fire millioner, derimot, blir 387 kroner dyrere hver måned etter skatt

Og, har du lån på seks millioner, blir det 580 kroner dyrere per måned etter skattefradrag

