Nye inflasjonstall: – Første positive rente-overraskelse i år

Statistisk sentralbyrå melder at konsumprisindeksen har økt med 5,4 prosent siden juli i fjor. Prisene på mat og strøm bidrar til å trekke veksttakten ned fra forrige måned.

Inflasjonstallene for juli er dermed lavere enn det Norges Bank og analytikere ventet på forhånd.

Konsumprisindeksen steg 0,4 prosent fra juni til juli i år, og var i juli 5,4 prosent høyere enn for ett år siden. Dette er ett prosentpoeng lavere enn tolvmånedersveksten som ble målt i juni, ifølge SSB-tallene.

– Matvareprisene hadde en historisk høy månedsendring fra juni til juli i fjor. Vi har ikke målt en tilsvarende høy vekst i prisene fra juni til juli i år, noe som gjør at tolvmånedersveksten for matvareprisene faller i juli, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

– Samme effekt ser vi for strømprisene. De falt en del mer fra juni til juli i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette trekker tolvmånedersveksten nedover, legger han til.

Kan gi lavere renteøkning

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sier at de nye inflasjonstallene er en skikkelig gladnyhet for Norges Bank og for renten ut til Ola og Kari nordmann.

− Dette er trolig den første positive rente-overraskelsen vi har fått i år. Denne oppdateringen er en tydelig beskjed til sentralbanksjef Ida Wolden Backe og Norges Bank før neste ukes rentemøte. Dette gjør at de trolig nøyer seg med en enkel renteheving til styringsrente på 4 prosent, og ikke en dobbel til 4,25, slik mange hadde spådd, sier Knudsen.

− Forrige måned bommet sentralbanken grovt i sine prognoser, bare noen dager etter at de la fram nye under rentemøtet i juni. Det gjorde de for så vidt også denne gangen, men heldigvis i «riktig» retning. Det viser igjen hvor vanskelig dette er å spå, og at modellene til Norges Bank neppe er gode nok, fortsetter sjeføkonomen.

Knudsen påpeker viere at samlet inflasjon er omtrent som den forventede lønnsveksten i år, noe som også betyr mye.

− Vi nærmer oss igjen reallønnsvekst, og kjøpekraften kan styrkes igjen i en utfordrende tid med mange rentehopp på kort tid, sier han

− Strømprisene er med å dempe prisveksten. Dette er et sammensatt bilde, men det er jo gledelig at sommerens regn faktisk kan ha vært med på å redde renten din, sier Knudsen.

Dyr mat, billigere drivstoff

Fra juli i fjor til juli i år steg matvareprisene med 9,2 prosent. Dermed steg matvareprisene med 3,2 prosent fra juni til juli i år. Det har vært flere måneder på rad med økte priser på matvarer. Fra juni i fjor til juni i år var stigningen på hele 13,7 prosent.

– Oppgangen i matvareprisene fra juni til juli kan ses i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom butikkjeder og leverandører. I tillegg fases effektene fra årets jordbruksoppgjør inn i juli, sier Kristiansen i SSB.

I juli var det spesielt økte priser på kjøtt, melk og ost som trakk opp indeksen.

Blant varene som demper tolvmånedersveksten i juli, finner vi bensin, diesel og strøm. Fra juli 2022 til juli 2023 falt prisene på bensin og diesel med henholdsvis 15,2 prosent og 21 prosent.

Prisene for elektrisitet inkludert nettleie var 4,3 prosent lavere i juli i år sammenlignet med i fjor. Det har vært store forskjeller i strømprisene siden høsten 2021. Juli i år var den første måneden siden strømstøtteordningen ble innført der ingen av prisområdene landet er delt inn i hadde høy nok markedspris til å kvalifisere for strømstøtte, skriver SSB.

