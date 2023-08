− Vil ha et av landets beste boligmarked

I juli 2023 sank boligprisene i Norge med 1,1 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent, melder Eiendom Norge i en pressemelding.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,2 prosent. Gjennomsnittsprisen for en norsk bolig var 3.944.271 kroner ved utgangen av juli.

Boligprisene i Stavanger sank med 0,4 prosent i juli, og korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,4 prosent. Stavanger har dermed hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenlignet med Oslo, Trondheim og Bergen.

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 9,9 prosent. Det er også sterkere enn i Oslo (+6,8 prosent), Bergen (+4,2 prosent), og Trondheim (+2,1 prosent).

− Det var store forskjeller i boligprisutviklingen i juli, og den nasjonale utviklingen trekkes opp av en svært sterk utvikling i Kristiansand og Stavanger, samt en sterk utvikling i Oslo. I Bergen var utviklingen spesielt svak, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

− Som forventet

Laila Neverdahl, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom, påpeker at juli er en måned der boligprisene vanligvis faller.

− I vårt hovedmarked, på Sør-Vestlandet, har vi hatt en kraftig prisvekst over tid, særlig i Rogaland og Agder. Trenden for denne delen av landet fortsetter i juli, sier Neverdahl til RA.

– Status i boligmarkedet i Sør-Norge nå, er at det er godt balansert. Rogaland er unntaket, hvor tilbudet er svært lavt. Til tross for få boliger på markedet i fylket, solgte vi nesten nøyaktig like mange boliger i juli i år som samme måned i fjor. I både Kristiansand og Stavanger ser vi at prisene stiger denne måneden, sier hun videre.

Neverdahl er spent på utviklingen i boligmarkedet de neste månedene:

– Vi har hatt jevnlige renteøkninger siden høsten 2021. I tillegg har vi en situasjon med få boliger til salgs og høy etterspørsel, samtidig som mange av oss merker økte utgifter og renter. Normalt skal boligmarkedet bremse når renten øker. Vi har ikke sett at det gir utslag ennå, men det kan komme i høst, sier meglertoppen.

− Flere boliger går over prisantydning

I forkant av torsdagens boligprisstatistikk forventet DNB Eiendom-sjefen og Prognosesenterets makroøkonom nedgang i boligprisene i juli.

Nå kommer nedkjølingen, ettersom rentene og inflasjonen begynner å bite. Og forventninger om at mye av prisoppgangen vi har hatt så langt i år vil korrigeres, var noe av det ekspertene spådde overfor E24.

Thor Hjertenes, regionsjef i DNB Eiendom Stavanger, forteller at juli har forløpt seg forholdsvis «normalt».

− Det var ti prosent færre omsetninger i juli 2023 enn i juli 2022 − henholdsvis 135 mot 150 salg. Omsetningstiden var 45 dager, mot 43 dager i fjor juli, sier Hjertenes til RA.

− Likevel har flere boliger gått over prisantydning nå i juli enn samme måned i fjor. Markedet har vært preget av lavt tilbud, noe som er vanlig for måneden, fortsetter han.

Ser vi framover mot høsten, forventer regionsjefen at tilbudet i markedet øker.

− Kombinert med økte renter, vil det skape et mer balansert marked enn første halvår i 2023. Likevel vil det sterke arbeidsmarkedet i regionen sannsynligvis gjør at vi har et av landets beste boligmarked, avslutter Hjertenes.

