Nye boligprisprognoser: − Venter sterkere vekst

− Nedgang i boligpriser høsten 2022 har, noe overraskende, blitt reversert hittil i år. Norske boligpriser har økt med seks prosent hittil i år og er omtrent på samme nivå som for ett år siden. Boligmarkedet har holdt seg atskillig bedre enn jeg og de fleste andre trodde, med tanke på alle rentehoppene vi har vært gjennom det siste året, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Samtidig som vi glir over i august, deler han nye boligprisprognoser for de neste tre månedene − og for resten av året.

− Jeg tror det blir fem prosent oppgang i Stavanger og Sandnes i 2023. Det er en ytterligere oppjustering fra forrige anslag for tre måneder siden. Bakgrunnen er at det er svært godt driv i energibransjen, at prisveksten har vært moderat de siste årene og et svært lavt antall boliger i markedet. Dette påvirker utsiktene for Stavanger og Sandnes, men de samme faktorene vil også påvirke kommunene rundt, sier Knudsen.

Her er sjeføkonomens forventninger til boligprisene framover (tallet i parentes er prognosene han ga for tre måneder siden):

Område Ventet prisutvikling i 2023 Ventet prisutvikling i 2024 Norge 0 prosent (-1 %) 3 prosent (2 %) Kristiansand 6 prosent (2 %) 4 prosent (3 %) Stavanger/Sandnes 5 prosent (4 %) 4 prosent (3 %) Bergen 2 prosent (1 %) 4 prosent (3 %) Oslo 0 prosent (-1 %) 2 prosent (2 %)

Torsdag 3. august kommer ny boligprisstatistikk for juli fra Eiendom Norge

[ Trekker boliger fra markedet: − Kan gjøre seg selv en bjørnetjeneste ]

− Regionale forskjeller reverseres

Knudsen understreker at det har vært oppgang i norske boligpriser i mange år, og at det er store regionale forskjeller i boligmarkedet.

− Områder hvor prisene og gjelden har økt mye i mange år, vil trolig oppleve mer motvind enn steder med mer moderat utvikling. Dette gjelder særlig regioner i nord og for deler av Østlandet, sier han.

De siste 20 årene har boligprisene i Norge økt med over 200 prosent. De siste ti årene har de økt med 57 prosent, og Oslo-prisene har økt mest med 86 prosent. Deretter følger Tromsø med 56 prosent, Bergen med 41 prosent, Trondheim med 39 prosent, Kristiansand med 34 prosent og Stavanger 8 prosent.

− I 2023 venter jeg uendrede boligpriser nasjonalt, samt at vi vil se tegn til at regionale forskjeller reverseres. Det innebærer at jeg venter oppgang på fem til seks prosent i Stavanger og Kristiansand, i tillegg til noe oppgang i Bergen. I Oslo venter jeg omtrent uendret prisutvikling, men at vi vil se nedgang i randsonen rundt hovedstaden og enkelte steder i nord, sier sjeføkonomen.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank (Jan Inge Haga/Sparebank 1 SR-Bank)

Arbeidsmarkedet virker prisforsterkende

Thor Hjertenes, regionsjef hos DNB Eiendom i Stavanger, deler optimismen til Knudsen.

− Boligmarkedet her i området har levd sitt eget liv de siste ti årene, og har blitt mer påvirket av lokalt arbeidsmarked, da spesielt energisektoren. Ser vi på 10-årsveksten for Stavanger og omegn, er den åtte prosent mot et landsgjennomsnitt på 56,7 prosent, sier Hjertenes til RA.

− Det er ingen grunn til å tro at det blir annerledes nå. Jeg ser for meg at med et sterkt arbeidsmarked i regionen, vil boligprisene fortsette å utvikle seg positivt i forhold til landsgjennomsnittet. Vi har all grunn til å tro at rentehevingene vil sette sitt spor på boligmarkedet i landet, men vår region blir mindre påvirket grunnet det sterke arbeidsmarkedet, utdyper han.

Thor Hjertenes, regionsleder hos DNB Eiendom i Stavanger (DNB Eiendom)

[ Mange får fast jobb flere måneder før studieslutt ]

Bydelene som skiller seg ut

Når det gjelder boligprisene på bydelsnivå, trekker Hjertenes fram at de tradisjonelt attraktive områdene viser alltid igjen positivt, både i et godt og litt roligere marked.

− Sentrale områder er attraktive i både Stavanger og Sandnes. I Sandnes trekkes Ganddal, Sandved og Sørbø fra, mens i Stavanger er typiske enebolig-områder attraktive − her nevnes Stokka, Madla, Hinna, Vaulen og Gausel, sier Hjertenes.

− Det som er typisk for markedet nå, er at det igjen er skikkelig sterk etterspørsel etter leiligheter, både i Stavanger og Sandnes. Dette kan skyldes mange faktorer, men et sterkt leiemarked bidrar. Stavanger er nok en av byene med sterkest avkastning på utleie. Inngangsprisen i leilighetsmarkedet er fortsatt å anse som lav sammenlignet med de større byene Bergen, Trondheim og Oslo, legger han til.

[ Boligprisene − bydel for bydel ]

− Unge stenges ute

Laila Neverdal, administrerende direktør i SR-Eiendom, sier at det for øyeblikket et godt balansert boligmarked − med unntak av i Rogaland. Der er nemlig tilbudet svært lavt, til tross for flere boliger til salgs de siste månedene enn foregående år.

− Det vil si at «alt» blir solgt. Samtidig merkes renteøkningen spesielt for de unge som skal kjøpe sin første bolig. Vi ser tegn til at de unge stenges litt ute av boligmarkedet nå. Det skjer ettersom de ikke har fått kjøpt grunnet lavt tilbud og heftige budrunder. Og når de skal fornye finansieringsbevisene, blir de kraftig redusert til tross for lønnsveksten, sier Neverdahl.

− Noen nybygg som skal realiseres til høsten og våren. Spørsmålet er om det blir en dråpe i havet i forhold til etterspørselen, men noe vil det påvirke, sier hun videre.

Laila Neverdahl, direktør i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom (Mari Løvås / SpareBank 1 SR-Bank)

[ Frykter akutt boligmangel vil presse prisene opp ]

Venter medvindspriser i 2024

Knudsen i SR-Bank framholder at det er sterke krefter i sving som trekker boligmarkedet både opp og ned:

− Lav arbeidsledighet, økt lønnsvekst og befolkningsvekst støtter boligmarkedet. Økt rente og høy inflasjon demper. Det er også flere boliger for salg i en del regioner.

− Jeg tror markedet vil dempe seg utover høsten som følge av økt boligrente og at vi vil se noen måneder med litt nedgang målt fra samme måned i fjor. Men etter hvert vil boliglånsrenten nærme seg toppen, trolig mot slutten av året, sier han.

Hva er styringsrente? Hva er styringsrente? (Dagsavisen)

Sjeføkonomen forventer at boligrenten flater ut fra nyttår på noe over 5,5 prosent. Trolig vil inflasjonen avta utover høsten og lønnsveksten bli høyere enn inflasjonen. Dette vil øke kjøpekraften til folk flest, ifølge ham.

− Utflating i boligrente og lavere inflasjon vil gi mer stabilitet og forutsigbarhet inn i neste år. Dette vil igjen føre til at folk får mer oversikt over, og blir tryggere på, egen økonomi. Disse forholdene bidrar til at jeg tror boligmarkedet vil stabiliseres mot neste sommer, sier Knudsen, og fortsetter:

− Jeg venter at boligprisene får mer medvind neste år som følge av lønnsvekst og utflating i renter. Mot slutten av neste år venter jeg at markedet bedrer seg, og at vi vil få en moderat prisoppgang i 2024.

[ Stylingtipsene som gir høy boligsalgssum ]

[ Fikk leie-til-eie-bolig: − Egenkapital-kravene er spinnville ]