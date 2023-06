Slik unngår du regningsbonanza etter sommeren

– Ikke stikk hodet i sanden!

Det er oppfordringen til Geir Grindland, inkassorådgiver i Remake Accounting.

Når fellesferien starter, er det mye som frister. Reiser, restauranter, fornøyelsesparker og aktiviteter. Da forsvinner pengene fort ut fra konto.

For mange fristelser

Det er nærmest så Grindland trygler folk om å tørre å åpne regningene i sommer.

Geir Grindland i rådgivningsselskapet Inkassopartner. (privat)

– Mange har kvaler mot å få et krav mot seg, og lar regningsbunken ligge uåpnet. Vi ønsker at disse tar ansvar, for det er ikke farlig. Ring nummeret som står og be om utsettelse, sier han.

Grindland ser at mange gaper over for mye når temperaturen blir høyere.

– Enkelte har kanskje ikke helt kontroll over feriebudsjettet. Vi ser det nå, med den doble renteøkningen som kommer for fullt. Det er nok mange som vil klare å betale den fakturaen som kommer på kredittkortet til høsten. Da kommer regningsbonanzaen.

Han forteller om at flere mennesker som aldri har vært i gjeldsregisteret før nå plutselig dukker opp, og frykter antallet bare vil øke utover høsten.

– Folk blir revet med i alt som er med ferietid, og ønsker at familien skal oppleve noe fint som en reise til Syden. Så får de den turen slengt i ansiktet, og det begynner å balle på seg.

[ Mange betaler fortsatt på fjorårets ferie ]

Slik får du kontroll

Så hva kan man gjøre for å unngå at høsten blir et inkassomareritt?

Det første er å sette opp et budsjett man kan klare, sier Grindland.

– Med denne kursen vi har nå, må man beregne at en sydentur krever mer penger på konto. Det trengs et reelt budsjett for å klare det, så man bør kanskje heller ta en rimeligere ferie i år.

Det andre er å ha tunga rett i munnen når det kommer til å bruke kredittkort på reise. Dagsavisen har tidligere skrevet om at å bruke kredittkort på reise beskytter mot svindel, men at mange fortsatt betaler for fjorårets sydentur.

– Å bruke kredittkort på reise er vel og bra hvis du har kontroll på økonomien. Men du bør allerede ha pengene til å betale regningen før høsten kommer. Jeg anbefaler å spare til ferien i forkant, sier Grindland.

[ Åpenhjertig om betalingsproblemer: – Var redd jeg skulle havne i fengsel ]

Vær tidlig ute

Det tredje tipset er, som nevnt, å tørre å åpne regninger når de så kommer. Jo tidligere man tar kontakt, jo større er mulighetene for å unngå store konsekvenser.

– Hva skjer om du ignorerer regningene?

– Først får du ei purring. Betales ikke den, havner den til inkasso hos byråene, da blir det straks litt mer skumle ting. Da er det gjerne ekstra omkostninger. Gjøres det ikke noe da, blir det sendt til namsmannen. Da blir det enda flere gebyrer, og man får en betalingsanmerkning. Det kan føre til at man ikke får lån fra banken, eller i det hele tatt mobilabonnement, forteller Grindland.

Hele denne skumle runddansen kan være enklere å unngå enn mange frykter, forsikrer han.

– Man må ringe og få en utsettelse, slik at det ikke sendes til namsmannen. Alle inkassobyråer er villig til å inngå avdragsordninger.

Og det siste tipset?

– Buffer!

[ Hadde ikke samboerkontrakt: – Ikke vær naiv ]

[ Norges Bank: Høy prisvekst skyldes ikke økte overskudd ]