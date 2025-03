Gammelt og godt fra Ioppa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helt nord i Italia, på en morenerygg, ved foten av Alpene ligger vindistriktet Ghemme. Her holder blant annet produsenten Ioppa til, og har laget vin fra området siden 1852. I dag er produksjonen økologisk og Ioppa lager omtrent 400.000 flasker i året. Her til lands er Ioppa kanskje mest kjent for sin rosévin, men lager også noen fenomenale og lagringsdyktige rødviner av en miks bestående av 80 prosent nebbiolo og resten vespolina.

Ioppa Ghemme 2016 er inne på basisutvalget og er et meget godt kjøp med tanke på prisen. Samme vin er også inne på polets bestillingsutvalg i 2004-årgangen. En kjempebra vin som gir en god indikator på hvordan vin som dette blir med årene.

Piemonte-vinen Scarpa Langhe Nebbiolo er tilbake i en god del polhyller etter å ha vært utsolgt i en periode. Umiddelbart er den nokså lukket, før den etter en halvtime i glasset åpner seg som bare det. En kjempebra Langhe Nebbiolo som har nesten Barbaresco-kvalitet.

Blant ukens viner er også Perdeberg Cap Classique Chenin Blanc 2020 som er en bra boble vin fra Sør-Afrika som er inne på polets basisutvalg.

161801 Ioppa Ghemme 2016 (Piemonte, Italia) kr 300 (89 poeng) (BA)

Har nokså lys rødlilla farge. Lukter av kirsebær sammen med tørket frukt, svart te, tre og lær. Har bra konsentrasjon og smaker av modne, syrlige kirsebær sammen med te fat og mineraler og har nokså heftige tanniner og nydelig syre i avslutningen.

12427001 Ioppa Ghemme 2004 (Piemonte, Italia) kr 379,90 (90 poeng) (BU)

Har nokså kraftig rødbrun farge og lukter av mørk og søt tørket frukt sammen med lakris, lær og noe fat. Har bra konsentrasjon og smaker av litt utviklet frukt sammen med sjokolade, noe fat og krydder. Har fortsatt en del tannin og syrligheten i avslutningen er praktfull.

15929301 Scarpa Langhe Nebbiolo 2022 (Piemonte, Italia) kr 349,90 (91 poeng) (BU)

Har nokså lys rødbrunlilla farge og lukter av kirsebær sammen med lyse blomster, lær, urter og krydder. Har bra konsentrasjon og smaker av modne kirsebær sammen med nøtt, lær og krydder. Har nokså heftige tanniner og super syre.

17561301 Perdeberg Cap Classique Chenin Blanc 2020 (Sør-Afrika) kr 239,70 (86 poeng) (BA)

Har middels kraftig gulgrønn farge og lette og fine bobler. Lukter av grønt eple og lime sammen med forsiktig preg av urter. Er nokså lett og smaker av sitrus, grønt eple, kjeks og mineraler. Har knallbra syre i avslutningen.

Ukens anbefaling:

4409601 Clotilde Davenne Chablis 2023 (Burgund, Frankrike) kr 259,90 (87 poeng) (BA)

Clotilde Davenne jobbet 15 år hos Jean-Marc Brocard før hun startet opp for seg selv i Chablis. Der dyrker hun i dag 23 hekter med vinmarker, der hun blant annet lager denne meget bra og delikate vinen som er på polets basisutvalg. Den har nokså lys gulgrønn farge og lukter av sitrus og eple sammen med forsiktig mineralpreg. Har middels fylde og smaker av sitrus, syrlige epler, urter og mineraler før den avslutter syrlig og godt.

