Herlig håndverkschampagne

Oudiette x Filles ble grunnlagt av Margot Laurent sammen med søsteren Charlotte og moren Florence i 2014. De hadde da dyrket druer i Beaunay i Coteaux du Morin i tre generasjoner, og solgt disse til et av de store champagnehusene.

I 2017 begynte søstrene å lage sine første flasker, og fire år senere ga de ut sin første cuvée, UniTerre laget av chardonnay, som ble etterfulgt av UniTerre II 2018. Nå i høst har de også kommet med vinen Les Sablonnières 2019 som er laget av 100 prosent pinot noir.

Det søstrene Laurent har kommet med så langt, er fabelaktige håndverkschampagner der det kun lages litt over 3000 flasker av hver vin. UniTerre har fabelaktig kompleks duft og raffinement og letthet til tross for bra konsentrasjon. Sablonnières er definitivt en matchampagne som også har lagringspotensial. Sistnevnte er på tilleggsutvalget, noe som betyr du må gå på polet for å få dem til å bestille den for deg.

På tampen tar vi også med oss Moulin Touchais 1979 og La Baronne Les Chemins de Traverse 2020. Sistnevnte er en herlig og saftig Sør-Fransk usvovlet rødvin, mens Moulin Touchais er en 44 år gammel søtvin som er aller best til ost.

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

14896101 Oudiette x Filles Uni Terre II Blanc de Blancs Extra Brut 2018 (Champagne, Frankrike) kr 594,90 (94 poeng) (BU)

Har lys gulfarge og lukter av sitrus og blomst sammen med salt og kalkaktige mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av modent eple og sitrus sammen med bakst og salte mineraler før den avslutter med herlig syre.

---

---

Sablonnieres (Tore Bruland)

16556801 Oudiette x Filles Les Sablonnières Blanc de Noirs Extra Brut 2019 (Champagne, Frankrike) kr 649,90 (94 poeng) (TU)

Har nokså kraftig gulfarge og lette og fine bobler. Lukter av modent eple og bakst sammen med mineraler. Har meget bra konsentrasjon og smaker av sitrus, modent eple, bakst og saltaktige mineraler, ørlite tannin før den runder av med praktfull syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

2052301 La Baronne Les Chemins de Traverse 2020 (Corbières, Frankrike) kr 299,90 (90 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av mørke bær sammen med urter, krydder og nåletre. Har bra konsentrasjon og smaker av syrlig og mørk bærfrukt sammen med sammen med kamfer. Avslutter med noe tannin og herlig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

16515701 Moulin Touchais 1979 (Coteaux du Layon, Loire, Frankrike) kr 399,90 (92 poeng) (BU)

Har ravgyllen farge og lukter av tørket aprikos sammen med honning, blåskimmelost og høy. Har meget bra konsentrasjon og smaker av utviklet frukt og tørkede aprikoser sammen med hint av botrytis. Avslutter med relativt moderat sødme og fabelaktig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

10106901 Niepoort Drink Me Nat Cool Tinto 2022 (Bairada, Portugal) kr 186,90 for én liter (86 poeng) (BA)

Niepoorts Drink Me Nat Cool Tinto har kommet på polet i 2022-årgangen og har svært lys rødlilla farge og lukter av røde bær, urter, krydder og blomst. Er lett i smaken der det går i saftig ripsbærfrukt sammen med urter og krydder. Har lite og ingenting tannin, men nydelig syre i avslutningen. Er best når det er litt avkjølt og kan brukes både til ribbe og kalkun eller til alt og ingenting.

---