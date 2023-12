Herlig billigriesling

Weingut Karl May ligger i landsbyen Osthofen i Rheinhessen, en times kjøretur sør for Frankfurt. Familien May kjøpte gården i 1815, og drives i dag av brødrene Fritz og Peter May. Siden de overtok og la om til økologisk produksjon i 2007 har eiendommen gått fra å være helt ukjent til å bli regnet som en av Tysklands aller beste.

Familien May lager strålende viner fra toppvinmarker som Goldberg i Osthofen, Geyersberg i nabolandsbyen Bechtheim og Morstein i Westhofen.

Det beste med brødrene May er likevel at de lager knallbra viner i den rimeligere delen av skalaen, og flere av disse er å få på polet. Karl May Riesling 2022 er inne på polets basisutvalg på halvflaske og er en nydelig vin med tanke på prisen. Karl May Riesling Trocken 2022 er på bestillingsutvalget, men er å få på en rekke polutsalg og er en nydelig og mineralsk riesling. Pappvinen Karl May Handmade Riesling har nettopp kommet i ny tapping og i ny emballasje og er nesten like god som flaskevinene.

På tampen tar vi også med oss Charles Heidsieck Rosé Réserve som er en praktfull, men dyr champagne.

Vinmonpolet (Vinmonpolet)

9849002 Karl May Riesling 2022 (Rheinhessen, Tyskland) kr 82,90 for halvflaske (88 poeng) (BA)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus, tropisk frukt og honning. Har middels fylde, noe fedme og smaker av sitrus og tropisk frukt før den avslutter med strålende syre.

Vinmonpolet (Vinmonpolet)

9849001 Karl May Riesling Trocken 2022 (Rheinhessen, Tyskland) kr 199,90 (88 poeng) (BU)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus og tropisk frukt sammen med en god del mineraler. Har middels fylde, og smaker av sitrus, grønt eple og en del mineraler før den avslutter med nydelig syre.

Vinmonpolet (Vinmonpolet)

7650206 Karl May Handmade Riesling 2022 (Rheinhessen, Tyskland) kr 559,90 for tre liter (87 poeng) (BU)

Har middels kraftig gulfarge og smaker av sitrus og grønt eple sammen med forsiktig mineralpreg. Har middels fylde og smaker av lime og syrlig eple sammen med noe mineraler før den avslutter med herlig syre.

Vinmonpolet (Vinmonpolet)

2032401 Charles Heidsieck Rosé Réserve (Champagne, Frankrike) kr 669 (92 poeng) (BU)

Har lys rosabrun farge og lette og fine bobler. Lukter av eple, sitrus og bær sammen med bakst. Er lett og delikat i smaken der det går i sitrus, røde bær og forsiktig lagringspreg før den runder av med herlig syre.

Vinmonpolet (Vinmonpolet)

Ukens anbefaling:

11470101 Moillard Coteaux Bourguignons 2021 (Burgund, Frankrike) kr 146,90 (84 poeng) (BA)

Denne vinen er laget av gamaydruen og har nokså lys rødlilla farge. Lukter av røde bær sammen med urter og krydder. Smaker av syrlige røde bær sammen med urter og krydder. Har ørlite tannin og nydelig syre i avslutningen. En deilig frisk og fruktig vin til ribbe, kalkun og lyst kjøtt som er best når den er godt avkjølt.

