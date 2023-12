Etter å ha vært borte en stund er Carussin Completo tilbake i polhyllene i 2022-årgangen. Carussin er en liten familiedrevet vingård som ligger i San Marzano Oliveto i Asti, Piemonte og byr på flere bra barberaviner som er å få på polet. Også Completo er laget av barbera, og har kun har fått ørlite svovel før den blir tappet på literflaske med skrukork – og er en herlig og saftig rødvin som er best litt avkjølt.

Non Dos Sisto Na 2019 er laget av Non Dos, firmaet som importer Completo, men vinen gjæres, modnes, lagres og tappes hos Carussin. Druene kommer fra et utvalg av de øverste radene i Barolo-produsenten Erbalunas vinmark, Vigna Rocche, like nedenfor La Morra i Barolo og er laget for å vise nebbiolodruens potensial uten påvirkning av fatbruk. Resultatet er en fabelaktig, konsentrert og usvovlet vin som er lagret åtte måneder på en 750 liters amfora før den tappes på ølflaske med bruskork.

Blant ukens viner er også Casa de Mouraz Encruzado 2022 og Col d’Orcia Brunello di Montalcino 2018. Førstnevnte er en herlig og mineralsk hvitvin fra Dao i Portugal. Når det gjelder Col d’Orcias brunello holder den fortsatt koken i den nye 2018-årgangen.

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

2244801 Carussin Completo 2022 (Piemonte, Italia) kr 198 for én liter, (87 poeng) (BA)

Har nokså lys rødlilla farge og lukter av røde, syrlig bær sammen med urter og krydder. Er nokså lett i smaken hvor det går i saftig og syrlig kirsebær- og morellfrukt sammen med urter før den avslutter med forsiktige tanniner og meget bra syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

2928001 Non Dos Sisto Na 2019 (Piemonte, Italia (kr 389,90 (91 poeng) (BU)

Har middels kraftig forsiktig uklar farge. Lukter av forsiktig utviklet bærfrukt sammen med sammen med te og en god dose mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av mørk og myk bærfrukt sammen med forsiktig naturvinpreg, Har en god del tannin og herlig syre i avslutningen.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

7775901 Casa de Mouraz Encruzado 2022 (Dao, Portugal) kr 279,90 (90 poeng) (BU)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus, tropisk frukt, mineraler og lyse blomster. Har bra konsentrasjon og smaker av sitrus, fersken og urter sammen med saltaktige mineraler før den avslutter med nydelig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

4454001 Col d’Orcia Brunello di Montalcino 2018 (Toscana, Italia) kr 375 (91 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med tre og lær. Har bra konsentrasjon og smaker røde bær, litt tørket frukt, krydder, tre og tobakk. Avslutter med en god dose tannin og nydelig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

14227606 Ekko Verdejo 2022 (Castilla y León, Spania) kr 435 for tre liter (84 poeng) (BA)

Ukens anbefaling er en spansk billigvin med anstendig kvalitet laget på verdejodruen. Har middels kraftig gulfarge og smaker av sitrus og tropisk frukt sammen med urter. Er lett i smaken der det går i modent eple og sitrus sammen med urter før den avslutter syrlig og godt. Passer til reker og skalldyr, sushi og spicy asiatisk mat.

---