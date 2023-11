Herlige garasjeviner

Familien Boffa har i en årrekke solgt druene sine til andre og større vinhus, men det ble det slutt på da Cristian Boffa for noen år siden startet å lage vin selv i familiens garasje. Boffa holder fortsatt til i garasjen, skjønt det ryktes at et nytt vineri skal være på gang.

Etter hvert har det blitt til at Boffa lager to baroloviner, en Langhe laget av nebbiolo, en barberavin og en dolcettovin.

Når det gjelder de to barolovinene har disse nylig kommet i 2019-årgangen. Disse er både stramme, syrerike og tradisjonelle baroloer, der kommunebaroloen er nokså tilnærmelig nå, men kan trygt spares noen år. Når det gjelder enkeltvinmarksvinen Capalot trenger denne litt mer tid før den vil vise sitt aller beste. Boffas Langhe Nebbiolo er inne på polet i 2021-årgangen og også dette en relativt stram og tradisjonelle vin som gir valuta for pengene.

Blant ukens viner er også COS Nero di Lupo 2022 Dette er vin fra Sicilia laget av den tradisjonelle druen nero d’avola – og vinen er en lett, deilig og saftig rødvin som er perfekt til kylling, pasta og pizza.

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

16309101 Cristian Boffa Langhe Nebbiolo 2021 (Piemonte, Italia) kr 315 (90 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av kirsebær sammen med tre, lær og blekk. Har bra konsentrasjon og smaker av kirsebær sammen med noe tre før den avslutter med nokså heftige tanniner og super syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

16308901 Cristian Boffa Barolo del Comune di Barolo 2019 (Piemonte, Italia) kr 549 (92 poeng) (BU)

Har nokså lys rødbrun farge. Lukter av forsiktig utviklet og tørket kirsebærfrukt sammen med pepper, urter og lyse blomster. Har bra konsentrasjon og smaker av utviklet kirsebærfrukt sammen med hint av lær og tre. Avslutter med en god dose tannin og herlig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

16309201 Cristian Boffa Barolo Capalot 2019 (Piemonte, Italia) kr 599 (93 poeng) (BA)

Har nokså lys rødlilla farge og lukter av litt lukket kirsebærfrukt sammen med krydder og lyse blomster. Har meget bra konsentrasjon og smaker av syrlig kirsebærfrukt sammen med krydder og mineraler før den avslutter med en god del mineraler og nydelig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

770001 COS Nero di Lupo 2022 (Sicilia, Italia) kr 269,90 (88 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av røde bær sammen med urter. Har middels fylde og smaker av saftig bærfrukt sammen med urter og krydder. Har litt tannin og herlig syre i avslutningen.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

5924701 Palacios Remondo Finca La Montesa 2020 (Rioja, Spania) kr 198,80 (88 poeng) (BA)

Ukens anbefaling er en fruktig, fyldig og annerledes Rioja-vin laget nesten utelukkende av grenachedruen. Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av mørke bær sammen med krydder og noe fat. Har bra konsentrasjon og smaker av syrligsøt kirsebærfrukt sammen med urter, krydder og nokså forsiktig fatpreg før den avslutter med litt tannin og super syre. Drikk til biff og vilt.

---