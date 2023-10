Tores vin: En herlig hvit med røtter fra Australia

L’Austral er historien om ekteparet Pauline Mourrain og Laurent Troubat. De møttes første gang under ingeniørstudiet i 2008. Ferdig utdannet i 2011 tok paret fatt på arbeidshverdagen som ingeniører, men det tok ikke lang tid før de fant ut at de ikke var dette de ville. Dermed pakket de kofferten og dro til Australia for å søke nye impulser og ny kunnskap. Det var her interesse for vin og vinproduksjon begynte å blomstre, noe som til slutt resulterte i at begge endret karrierevei.

I 2016 fikk de kjøpe en fem hektar stor eiendom i Saumur i Loire, som de kalte L’Austral, der de lager praktfulle og naturlige viner.

Octopus Blanc er en deilig og mineralsk hvitvin laget av chenin blanc. V er en mørk, tett og seriøs vin laget av cabernet franc. Drikk til vilt og kraftige kjøttretter. L’Austral Plein Nord 2022 er oppført på polet som en hvitvin – skjønt jeg er usikker på om ikke dette er en lett rødvin? Den er laget av den sjeldne druen grolleau gris og er en deilig og lett vin med fint mineralpreg.

Blant ukens viner er også Lampia fra Giovanni Viberti som er en god og rimelig nebbiolovin fra Piemonte.

15868701 L’Austral Octopus Blanc 2022 (Loire, Frankrike) kr 329,90 (89 poeng) (BU)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus, gule frukter og urter. Har bra konsentrasjon og smaker av sitrus, gule frukter og saltaktige mineraler før den avslutter med herlig syre.

15868601 L’Austral V 2019 (Loire, Frankrike) kr 399,90 (91 poeng) (BU)

Har nokså kraftig rødlilla farge og lukter av solbær sammen med urter og mineraler. Har meget bra konsentrasjon og smaker av mørk, myk og moden solbærfrukt sammen med urter og krydder. Har en del tannin og nydelig syre.

15868401 L’Austral Plein Nord 2022 (Loire, Frankrike) kr 299,90 (89 poeng) (BU)

Har svært lys rødbrun farge og lukter av røde bær sammen urter og svart te og mineraler. Er nokså lett i smaken der det går i røde bær og urter før den avslutter med en god dose tanniner og super syre.

15903401 Viberti Giovanni Lampia 2021 (Piemonte, Italia) kr 169,90 (87 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med lær og tre. Har middels fylde og smaker av forsiktig tørket kirsebærfrukt sammen med urter, krydder og tre. Avslutter med noe tannin og meget bra syre

Ukens anbefaling:

4023801 Perrin Côtes du Rhône Réserve 2021 (Rhône, Frankrike) kr 179,90 (87 poeng) (BA)

Perrins Côtes du Rhône er laget av en miks av grenache, mourvèdre og syrah og har nokså kraftig rødlilla farge. Lukter av mørke og søte bær sammen med urter, blomst, krydder og noe fat. Har bra konsentrasjon og smaker av mørk og syrligsøt bærfrukt sammen med krydder og urter. Avslutter med noe tannin og super syre. En fyldig og god vintervin som passer til kraftige kjøttretter.

