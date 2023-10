Lekre viner fra Libanon

Bekaadalen er Libanons beste vindistrikt og en rekke berømte produsenter, som Ch. Musar, Ch. Kefraya og Ch. Ksara lager vin herfra. Fellesnevneren for disse vinene er at de er laget av franske drueslag og at flere druesorter brukes i blandingen som til slutt blir vinen.

Nytt på polet er fire viner fra familiebedriften Dom. Wardy, som også lager vin i Bekaadalen, og i motsetning til alle andre har de valgt å lage endrueviner.

Resultat er riktig så bra. Mest spennende er hvitvinen laget av den lokale druen Obeidi. Vinen er fatlagret i 13 måneder, og er en mineralsk og herlig vin som aller mest minner om en fatlagret hvit Rioja-vin.

Når det gjelder rødvinene er disse druetypiske og gode viner – og absolutt verdt å få med seg.

Blant ukens viner er Susucaru Rosso fra Frank Cornelissen som omsider har kommet på polet i 2022-årgangen. Vinen er litt lukket umiddelbart, men kommer voldsomt etter hvert. Har bra fylde, mye mineraler og godt med tanniner og syre som hamler opp med 14 prosent alkohol.

På tampen tar vi også med oss Schwedhelm Pinot Noir Zellertal 2021 – en meget bra pinot til en hyggelig pris.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

15933701 Dom. Wardy Obeidi 2018 (Bekaadalen, Libanon) kr 269,90 (88 poeng) (BU)

Middels kraftig gulfarge og lukter av søt gul frukt, sitrus, blomst og noe fat. Har bra konsentrasjon og smaker av sitrus, tropisk frukt og en del eik før den avslutter med salte mineraler og nydelig syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

15941101 Dom. Wardy Cabernet Sauvignon 2019 (Bekaadalen, Libanon) kr 284,90 (88 poeng) (BU)

Middels kraftig rødlilla farge. Lukter av mørk solbærfrukt sammen med krydder, tre og lær. Middels fylde og smaker av forsiktig utviklet solbærfrukt sammen med noe fatpreg. Avslutter med nokså forsiktige tanniner og super syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

10868101 Cornelissen Susucaru Rosso 2022 (Sicilia, Italia) kr 299,90 (90 poeng) (BU)

Lys rødlilla farge og lukter av kjølig rød bærfrukt sammen med nokså forsiktige vulkanske mineraler. Er middels fyldig og smaker av røde bær sammen med fint vulkansk mineralpreg. Har en god del tannin og super syre i avslutningen.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

16328701 Schwedhelm Pinot Noir Zellertal 2021 (Pfalz, Tyskland) kr 249,90 (88 poeng) (BU)

Middels kraftig rødlilla farge og lukter av søtlig rips – og jordbærfrukt sammen med ørlite fat og lyse blomster. Har middels fylde og smaker av rips og jordbær sammen med krydder og hint av fat. Har noe tannin og fin syre i avslutningen.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

15660301 Volpi Barbera 2022 (Lombardia, Italia) kr 117,30 og 225 for 1,5 liter (83 poeng) (BA)

Denne barberavinen er oppsiktsvekkende bra med tanke på den lave prisen og finnes både i pose og i plastflaske som kan pantes i butikken. Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av mørke og søte bær sammen med blomst og urter. Har middels fylde og smaker av søt og mørk bærfrukt sammen med urter, før den avslutter med forsiktige tanniner og helt grei syre.

