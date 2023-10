Herlige hvitviner fra Østerrike

I 1996 overtok Josef Ehmoser etter sin far og i dag lager han og hans kone Martina svært bra vin i Wagram-regioneni nærheten av Donau i Østerrike. Wagram er et område kjent for sin dype løss som er en slags finkornet og porøs jordart med mye mineraler. Løssen i dette området har 30 prosent kalksteinsinnhold og er ideell for dyrking av blant annet grüner veltliner.

Ehmosers toppvin, Ried Hohenberg 1ÖTW Grüner Veltliner 2022, kommer fra deres eldste vinmark og vinen er meget godt kjøp med tanke på prisen. Verdt å få med seg er Josef Ehmoser Vom gelben Löss Riesling 2022. En lett og delikat riesling som er perfekt til sushi og sashimi. Også vinene Josef Ehmoser Von den Terrassen Grüner Veltliner 2022 og rødvinen Josef Ehmoser Zweigelt 2021 anbefales.

Blant ukens viner er to grenacheviner som er nyheter i polets basisutvalg. Kleine Zalze Vintners Choice Grenache 2022 kommer fra Sør-Afrika og er en saftig og fruktig rødvin med bra fylde.

Mallea Grenache 2022 kommer fra Justin Tyler Willett, kjent for sine strålende California-viner. Når det gjelder grenachen hans, er også dette en meget bra vin, med mengder av saftig skogsbærfrukt.

Vinmonpolet (Vinmonpolet)

15858401 Josef Ehmoser Ried Hohenberg 1ÖTW Grüner Veltliner 2022 (Østerrike) kr 269,90 (89 poeng) (BU)

Har nokså kraftig gulfarge og lukter av sitrus og eple sammen med urter, krydder og blomst. Har bra konsentrasjon og smaker av sitrus, eple, pære og mineraler før den runder av med herlig syre.

Vinmonpolet (Vinmonpolet)

1650001 Josef Ehmoser Vom gelben Löss Riesling 2022 (Østerrike) kr 245 (88 poeng) (BU)

Har nokså lys gulgrønn farge og lukter av sitrus sammen med tropisk ananasfrukt. Har bra konsentrasjon og smaker av sitrus, tropisk frukt og mineraler før den avslutter med herlig syre.

Vinmonpolet (Vinmonpolet)

15887001 Kleine Zalze Vintners Choice Grenache 2022 (Sør-Afrika) kr 278,80 (87 poeng) (BA)

Har ganske lys rødlilla farge. Lukter av røde bær sammen med urter og krydder. Har nokså bra konsentrasjon og smaker av røde bær, urter og krydder. Avslutter med noe tannin og super syre.

Vinmonpolet (Vinmonpolet)

15887401 Mallea Grenache 2022 (Tyler Winery, Santa Ynez Valley, California) kr 349,90 (90 poeng) (BA)

Har nokså lys rødlilla farge og lukter av bjørnebær og krekling sammen med lyng og urter. Har bra konsentrasjon og smaker av syrlige skogsbær sammen med urter og krydder og hint av fat og lakris. Har noe tannin og super syre i avslutningen.

Vinmonpolet (Vinmonpolet)

Ukens anbefaling:

10094106 Bibi Graetz Rosso Toscana 2022 (Italia) kr 545 for tre liter (86 poeng) (BA)

Bibi Graetz lager fabelaktige toppviner, og byr også på meget bra kvalitet i denne noe enklere kartongvinen som er inne på polets basisutvalg. Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av mørke kirsebær sammen med lakris og krydder. Har ganske bra konsentrasjon og smaker av syrlige kirsebær sammen med urter og krydder. Avslutter med forsiktige tanniner og fin syrlighet. Drikk til lam, biff og vilt.

