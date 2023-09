Høstviner fra Libanon

Det er nok Ch. Musar som er best kjent for å lage bra viner av druer fra Bekaadalen i Libanon. I tillegg finnes det en rekke andre gode produsenter som Ch. Kefraya. Ch. Ksara og Ixsir for å nevne noen. Når det gjelder Ixsir ble vinhuset etablert i 2008 og dyrker franske druesorter fra vinmarker med beliggenhet opp mot 1800 meter høyde.

Navnet Ixsir kommer fra det arabiske ordet for eliksir og både Ixsir Grande Reserve Red og Ixsir Altitudes Red, som er å få på polets bestillingsutvalg, har meget bra kvalitet med tanke på prisen.

Når det gjelder Grande Reserve har denne stor konsentrasjon, en god dose fat, utviklet frukt og er en høst- og vintervin til vilt og kraftige kjøttretter.

Argentinske Cavas de Weinert Gran Vino 2012 er laget av 40 prosent hver av malbec og cabernet sauvignon, samt 20 prosent merlot. Vinen er lagret tre år på fat og får i tillegg seks år på flaske før den kommer i salg. Med andre ord er dette ganske heftige saker,

Blant ukens viner er også Landron-Chartier Gamay Toujours fra Loire, en herlig og saftig gamay-vin som passer til alt og ingenting.

13391901 Ixsir Grande Reserve Red 2015 (Libanon) kr 349,90 (90 poeng) (BU)

Har kraftig rødlilla farge og lukter av noe utviklet bærfrukt sammen med lær, tre og blomst. Har bra konsentrasjon og smaker av tørket og utviklet bærfrukt sammen med en god del fatpreg. Avslutter med en del tannin og flott syre.

13391701 Ixsir Altitudes Red 2018 (Libanon) kr 259,90 (88 poeng) (BU)

Har nokså kraftig rødlilla farge. Lukter av mørke bær sammen med tørket frukt og forsiktig fatpreg. Har bra konsentrasjon og smaker av mørk og forsiktig bærfrukt sammen med integrert fatpreg og mineraler. Avslutter med noe tannin og super syre.

9494401 Cavas de Weinert Gran Vino 2012 (Mendoza, Argentina) kr 309,90 (90 poeng) (BU)

Har kraftig rødbrunlilla farge og lukter av mørke bær sammen med sedertre og lær. Har bra konsentrasjon og smaker av mørk og utviklet bærfrukt sammen med fat og lær. Avslutter med bra syre og en god del tanniner.

14402701 Landron-Chartier Gamay Toujours 2022 (Loire, Frankrike) kr 227,90 (88 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av mørk kirsebærfrukt sammen med urter og krydder. Har nokså bra konsentrasjon og smaker av saftig og syrlig kirsebærfrukt sammen med urter og krydder. Avslutter med forsiktige tanniner og herlig syre.

Ukens anbefaling:

1087801 Ratzenberger Bacharacher Riesling Kabinett feinherb 2021 (Tyskland) kr 200 (88 poeng) (BA)

Har lys gulgrønn farge og lukter av sitrus og tropisk frukt sammen med en del mineraler. Er nokså slank i stilen og smaker av sitrus, og fersken sammen med kalkaktige mineraler. Har litt restsødme som balanseres av fabelaktig syre. Er å få på polets basisutvalg og er et perfekt følge til sushi/sashimi og spicy asiatisk mat.

