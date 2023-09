Strålende rieslingviner

Weingut Eugen Müller har laget vin siden 1935 og i dag er det tredje generasjon, Stephan Müller, som står for driften. Vinhuset holder til i landsbyen Forst og eier deler av vinmarkene Kirchenstück, Jesuitengarten, Ungeheuer, og Pechstein, som er blant Tysklands beste.

Nytt på bestillingsutvalget er tre enkeltvinmarksviner fra Müllers nest beste nivå, og fellesnevneren er at de er strålende og elegante rieslingviner med nydelig mineralpreg og fabelaktig syre. Drikk til sushi/sashimi eller til reker og skalldyr. Prisene er det heller ikke noe å si på, for dette er svært mye vin for litt over 200 kroner.

Blant ukens viner er Travaglini Gattinara som har kommet på polets basisutvalg i 2019-årgangen. Gattinara er en liten appellasjon nord i Piemonte der det lages vin av nebbiolodruen. Flasken kan det sikkert menes noe om, men innholdet er i hvert fall meget bra – og dette er vin som tåler sammenligning med vin fra både Barolo og Barbaresco.

Vi kan også nevne Naturweiss fra Kai Schätzel. Vinen er en naturvin laget av riesling, silvaner og weissburgunder og smaker av sitrus sammen med forsiktig naturvinpreg.

---

16283801 Eugen Müller Forster Ungeheuer Riesling Trocken 2022 (Pfalz, Tyskland) kr 229,90 (90 poeng) (BU)

Middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus, tropisk frukt og en god dose mineraler. Er slank i stilen samtidig som den har bra konsentrasjon. Smaker av sitrus og en god dose mineraler før den avslutter med formidabel syre.

---

16283501 Eugen Müller Forster Pechstein Riesling trocken 2022 (Phalz, Tyskland) kr 219,90 (88 poeng) (BU)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus sammen tropisk frukt sammen med urter og mineraler. Middels fylde og smaker av sitrus, tropisk frukt sammen med fint mineralpreg før den avslutter med nydelig syre.

---

4766401 Travaglini Gattinara 2019 (Piemonte, Italia) kr 309,90 (90 poeng) (BA)

Lys rødbrun farge og lukter av forsiktig utviklet bærfrukt sammen med tre, te og lyse blomster. Har meget bra konsentrasjon og smaker av utviklet kirsebærfrukt sammen med urter og krydder. Avslutter med nokså heftige tanniner og super syre.

---

12138801 Schätzel Naturweiss 2021 (Tyskland) kr 209,90 (88 poeng) (BA)

Har middels, kraftig forsiktig uklar gulfarge og lukter av grapefrukt sammen med steinfrukt og urter og krydder. Middels fylde og smaker av sitrus sammen med forsiktig naturvinspreg før den avslutter med herlig syre.

---

Ukens anbefaling:

3316901 Selvapiana Chianti Rufina 2021 (Toscana, Italia) kr 225 (87 poeng) (BA)

Selvapianas Chianti Rufina har vært i polhyllene i en årrekke og holder stadig koken som en god vin med tanke på prisen. Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av mørk og moden kirsebærfrukt sammen med tre lær og blomster. Har middels fylde og smaker av syrlige kirsebær sammen noe fat og mineraler. Litt tannin og fin syre i avslutningen. Er best litt avkjølt og passer til lam, pizza og pasta.

---