Herlige sjømatviner

Domaine de la Pépière drives i dag av Remi Branger og Gwénaëlle Croix etter at Marc Ollivier pensjonerte seg i 2019. Pépière ligger i Muscadet, ytterst i Loiredalen. Her har de 40 hekter med vinmarker der de lager biodynamisk hvitvin av druen melon de bourgogne. Vinstokkene er mellom 40 og 80 år, noe som sørger for viner med bra konsentrasjon og flott mineralpreg.

Dom. Pépière Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2022 er en nydelig hvitvin med fin frukt og saltaktig mineralpreg som er perfekt til fisk og skalldyr.

Når det gjeder Pépière Clisson Muscadet Sèvre et Maine er denne inne i 2020-årgangen. Clisson er skilt ut som egen Cru i regionen og er kjent for å gi konsentrerte og mineralske viner. Passer til kraftige sjømatretter, og dette er også en vin som kan lagres noen år.

Blant ukens viner er også to bra rødviner som er inne på polets basisutvalg. Ch. Citran 2010 er en moden og fyldig Bordeaux-vin fra Haut Medoc som smaker av solbær og sedertre. Nytt på polet er Champy Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Vergelesses 2021 som er en fyldig og fruktig burgunder. Begge er perfekte til vilt og biff og annen høstmat.

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

861801 Dom. Pépière Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie 2022 (Loire Frankrike) kr 234,90 (88 poeng) (BU)

Har middels kraftig gulgrønn farge. Lukter av gult eple og sitrus sammen med blomst og krydder. Har middels fylde og smaker av krydret eplefrukt sammen med sitrus og salte mineraler før den avslutter med herlig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

2843901 Pépière Clisson Muscadet Sèvre et Maine 2020 (Loire, Frankrike) kr 339,90 (90 poeng) (BU)

Har nokså kraftig gulgrønn farge og lukter av sitrus og eple samme med urter og mineraler. Er konsentrert og har noe fedme og smaker av sitrus, eple og saltaktige mineraler før den avslutter med strålende syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

13462401 Ch. Citran 2010 (Bordeaux, Frankrike) kr 438 (89 poeng) (BA)

Har nokså kraftig rødbrunlilla farge. Lukter av mørk og forsiktig utviklet solbærfrukt sammen med sedertre, lær og krydder. Har bra konsentrasjon og smaker av mørk og forsiktig utviklet solbærfrukt sammen med krydder og fat. Har noe tannin og super syre i avslutningen.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

11920401 Champy Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Vergelesses 2021 (Burgund, Frankrike) kr 375 (88 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av mørk og moden kirsebær- og jordbærfrukt sammen med krydder og noe fat. Har bra konsentrasjon og smaker av mørk og moden pinotfrukt, sammen med fat, urter og krydder. Avslutter med noe tannin og super syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

15117001 Avignonesi Rosso di Montepulciano 2020 (Toscana, Italia) kr 219,90 (87 poeng) (BA)

Rossoen til Avignonesi har kommet i 2020-årgangen på polet og er et meget bra kjøp. Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av kirsebær sammen med tre, lær og mineraler. Har middels fylde og smaker av saftig kirsebærfrukt sammen med urter, krydder og noe fat. Avslutter med nokså forsiktige tanniner og herlig syre. Drikk til pizza og pasta og lette kjøttretter.

---