Annerledes Alsace

Etter å ha drevet konvensjonelt i tre generasjoner tok David og Marianne Koeberle over familiens 27 hektar med vinmarker i landsbyen Saint Hippolyte i Alsace i 2005. Tidlig konverterte de til økologisk og biodynamisk praksis, men fant ut at dette ikke var nok. Derfor startet de med en mengde tiltak for å øke det biologiske mangfoldet i markene. I dag lager de blant annet et knippe fabelaktige oransjeviner som smaker alt annet enn hva du vant med fra Alsace.

Symbiose er laget av en miks av forskjellige druesorter som gjæres sammen og som har fått seks dager skallkontakt – og er så langt et av årets mest spennende vinopplevelser. Det samme gjelder for enkeltvinmarksvinen Schlossreben som er laget av 70 prosent gewürztraminer og resten riesling som har fått fem dager skallkontakt under gjæringen og som er tappet ufiltrert.

Blant ukens viner er også Punt Road Cabernet Sauvignon 2020, som er inne på basisutvalget, og som er en deilig cabernet servert litt avkjølt til en biff på grillen.

På tampen tar vi også med oss Occhipinti SP 68. Denne har nylig kommet i 2022-årgangen og er en lett og delikat sommerrødvin til grill og det aller meste av sommermat.

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

14519801 Muller-Koeberle Schlossreben 2021 (Alsace, Frankrike) kr 309,90 (90 poeng) (BU)

Har oransje uklar farge og lukter av sitrus, tropisk frukt, rose og mineraler. Har meget bra konsentrasjon og smaker av fersken, sitrus og drue før den avslutter med noe tannin og herlig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

14519301 Muller-Koeberle Symbiose 2021 (Alsace, Frankrike) kr 319,90 (91 poeng) (BU)

Har middels kraftig rosaoransje uklar farge og fantastisk lukt av muscatdrue, rose, fersken og mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av fersken, sitrus og rabarbra sammen med urter og mineraler før den avslutter med nydelig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

15275101 Punt Road Cabernet Sauvignon 2020 (Yarra Valley, Australia) kr 250,70 (87 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av solbær sammen med urter, eukalyptus og noe fat. Har bra konsentrasjon og smaker av solbær, urter, eukalyptus, urter og nokså forsiktig fatpreg. Avslutter med nokså forsiktige tanniner og nydelig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

5873201 Occhipinti SP 68 Rosso 2022 (Sicilia, Italia) kr 289,90 (88 poeng) (BU)

Har lys rødlilla farge og lukter av røde bær sammen med urter og lyse blomster. Har middels fylde og smaker av saftig bærfrukt sammen med urter og krydder. Har forsiktige tanniner og super syre i avslutningen.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

3058301 Dom. Tariquet Classic 2022 (Côtes de Gascogne, Frankrike) kr 136,90 (84 poeng) (BA)

Tariquet Classic har kommet på polet i 2022-årgangen og er fortsatt et meget godt kjøp med tanke på prisen. Har lys gulfarge og lukter av sitrus, grønt eple, urter og blomst. Er nokså lett i smaken der det går i sitrus, eple og urter sammen med forsiktig mineralpreg før den avslutter syrlig og godt. Er inne på de aller fleste av landets polutsalg og er en super sommervin til reker eller alt og ingen ting.

---

[ Skjenkekontrollene: − Koker mer enn før ]

[ Slik vil Sandnes bli en matby ]