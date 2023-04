Supre bobler fra Clouet

Det er en rekke viner fra champagne produsenten André Clouet på polet og flere av dem, blant annet André Clouet Silver Brut Nature og André Clouet V6 Expérience, er også inne på polets basisutvalg. Fellesnevneren for samtlige viner er at de utelukkende er laget på pinot noir fra vinmarker rundt Bouzy, at de er meget gode kjøp og at flesteparten av dem er i kategorien matchampagne.

Silver Brut Nature er knastørr og nokså lett og delikat, mens V6 Expérience befinner seg godt i andre enden skalaen med tanke på at dette er en vin som har fått seks år på bunnfallet før omkorking. Verdt å få med seg er også vinen som har fått navnet André Clouet Un Jour de 1911.. Vinen er en hyllest til champagne, slik den ble laget i gamle dager, og er i ferd med å bli utsolgt på polet.

Louis Roederer Collection har gått fra å være nummer 242 til å bli nummer 243 i rekken, og vinen er en strålende, elegant og kanskje den beste standardchampagnen fra de store champagnehusene.

På tampen tar vi også med oss Meinklang Epic 2022 som er en herlig, upretensiøs, perlende og frisk sommervin.

4169801 André Clouet Silver Brut Nature (Champagne, Frankrike) kr 399,90 (90 poeng) (BA)

Har lys farge og lette og fine bobler. Lukter av sitrus og eple sammen med kalkaktige mineraler og et hint av bakst. Har fin mousse og smaker av eple og sitrus sammen med bakst og mineraler før den runder av knastørt og godt

10901901 André Clouet V6 Expérience (Champagne, Frankrike) kr 409,90 (90 poeng) (BA)

Har nokså dyp gulfarge og lette og fine bobler. Lukter av modent eple sammen med bakst og mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av modent eple, sitrus, kjeks og mineraler før den runder av med nydelig syre.

6200801 Louis Roederer Collection 243 (Champagne, Frankrike) kr 529,90 (92 poeng) (BA)

Har middels kraftig gulfarge og lette og fine bobler. Lukter av sitrus, grønt eple sammen med mineraler og noe bakst. Er lett og delikat, har nydelig mousse og smaker av sitrus og eple sammen mineraler og bakst før den avslutter med knallbra syre.

15144201 Meinklang Epic 2022 (Østerrike) kr 189,90 (87 poeng) (BU)

En deilig frisk og god perlende vin med lette bobler og lukt av sitrus, blomst og kalkaktige mineraler. Er lett og forsiktig brusende i smaken der det går i superfrisk frukt i form av eple og sitrus.

Ukens anbefaling:

15089101 Forrest The Doctor’s Sauvignon Blanc 2022 (Marlborough, New Zealand) kr 135,90 (83 poeng) (BA)

Dette er en sauvignon blanc vin fra New Zealand med forholdsvis lite alkohol som har svært lys gulfarge og lukter av sitrus, solbær og stikkelsbær. Er lett i smaken og smaker av sitrus, solbær og urter, før den avslutter med super syre. Er litt dropspreget, men samtidig er dette friskt og godt. En perfekt vår- og sommervin til alt og ingen ting.

