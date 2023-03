Godt og helt gresk

Familien til Apostolos Thymiopoulos har dyrket druer i det kjølige området Naoussa nord i Hellas i generasjoner, men det var Apostolos sin far som for alvor tok tak, og begynte å selge druene til lokale vinprodusenter. Etter at Apostolos tok over for mer enn ti år siden, har de beholdt mer og mer av druene selv og lager viner under eget navn fra økologisk sertifiserte vinmarker der det aller meste gjøres for hånd

Flere av vinene fra Thymiopoulos er å få på polet og de beste kjøpene er Thymiopoulos Naoussa Alta 2020 og Thymiopoulos Xinomavro Jeunes Vignes 2021. Begge er å få på polets basisutvalg og begge er perfekte viner til pasta og pizza eller til årets påskelam. Verdt å få med seg er også Thymiopoulos Terre Et Ciel Xinomavro 2020 og Thymiopoulos Rosé de Xinomavro 2021, der også sistnevnte er inne på polets basisutvalg.

Blant ukens viner er også rosévinen Studio by Miraval 2022 fra eiendommen til selveste Brad Pitt. Verdt å få med seg er også Pierre Gimonnet Cuis 1er Cru Brut. Dette er en lekker og delikat blanc de blancs-champagne og begge vinene er å få tak i på polets basisutvalg.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

1441401 Thymiopoulos Naoussa Alta 2020 (Hellas) kr 219,90 (88 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av mørke bær sammen med tørket frukt, urter og krydder. Har bra konsentrasjon og smaker av moden og myk bærfrukt sammen med urter og krydder. Avslutter med noe tannin og herlig syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

11441301 Thymiopoulos Xinomavro Jeunes Vignes 2021 (Hellas) kr 200 (87 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av bær og tørket frukt sammen med nåletre og urter. Har bra konsentrasjon og smaker litt utviklet bærfrukt sammen med urter og krydder. Avslutter med noe tannin og super syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

10876701 Studio by Miraval 2022 (Provence, Frankrike) kr 199,90 (87 poeng) (BA)

Lyst løkskall i fargen. Lukter av sitrus, røde bær, lyng og blomster. Er nokså lett i smaken der det går i sitrus og bær sammen med urter og krydder før den runder av med herlig syre

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

4004401 Pierre Gimonnet Cuis 1er Cru Brut (Champagne, Frankrike) kr 479,90 (91 poeng) (BA)

Har middels kraftig gulfarge og lette og fine bobler. Lukter av sitrus og grønt eple sammen med mineraler og bakst. Har fin mousse og smaker av sitrus og eple sammen med kjeks og mineraler. Avslutter med nydelig syre.

Ukens anbefaling:

Ukens anbefaling:

5469601 Crudo Catarratto Zibibbo 2022 (Sicilia, Italia) kr 139,90 og 439,90 for tre liter (83 poeng) (BA)

Laget av druene cataratto og zibibbo og både flaskevarianten og kartongvinen er inne på polets basisutvalg. Har middels kraftig gulfarge og lukter av modent eple sammen med tropisk frukt og lyse blomster. Er nokså lett i smaken der det går i fersken, pære, honning og urter før den runder av med helt godkjent syre. En perfekt vin for solveggen i påsken.

