Kupp fra Piemonte

I dag er det Davide Rosso som står bak driften bak Piemonte-produsenten Giovanni Rosso. Fra vinmarker i landsbyen Serralunga i Barolo produseres det noen av Barolos, og Italias, beste og ettertraktede viner.

I tillegg lages det viner som best kan karakteriseres som kupp på polet. Samtlige av ukens viner er å få på polets basisutvalg. Rossos rimeligste vin er barberaen Donna Margherita, oppkalt etter Rossos bestemor. Min favoritt er Langhe Nebbiolo som best kan beskrives som en nesten-barolo til en svært hyggelig pris. Druene kommer fra Serralunga d’Alba og Roddin, og vinen er lagret i store eikefat noen måneder før den tappes ufiltrert på flaske. Også den vanlige baroloen, som nå er inne i polhyllene i 2018-årgangen, er et meget godt kjøp med tanke på at dette er en strålende vin til prisen. Vinen er tilnærmelig nå, men vil vinne på lagring.

På tampen tar vi også med oss Col d’Orcia Brunello di Montalcino 2017 som er å få på polets basisutvalg. En rustikk, men nydelig og konsentrert brunello, perfekt til grillet entrecôte og vilt. Også dette er en vin som trenger litt tid på å åpne seg, og som trygt kan lagres i mange år.

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

1265301 Giovanni Rosso Langhe Nebbiolo 2020 (Piemonte, Italia) kr 225 (88 poeng) (BA)

Har nokså lys rødbrunlilla farge. Lukter av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med urter og krydder. Har bra konsentrasjon og smaker av noe utviklet frukt sammen med svart te, krydder og urter. Avslutter med en del tannin og herlig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

4962301 Giovanni Rosso Barbera d’Alba Donna Margherita 2021 (Piemonte, Italia) kr 189,90 (87 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av røde bær sammen med urter, tre og krydder. Har bra konsentrasjon og smaker av syrlige bær sammen med urter og krydder. Avslutter med forsiktige tanniner og super syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

5049201 Giovanni Rosso Barolo Serralunga 2018 (Piemonte, Italia) kr 399,90 (BA) (92 poeng)

Har middels kraftig rødbrun farge. Lukter av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med lær, lyse blomster og grafitt. Har bra konsentrasjon og smaker av syrlig kirsebærfrukt, lakris, fat og tobakk. Avslutter med nokså heftige tanniner og heftig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

4454001 Col d’Orcia Brunello di Montalcino 2017 (Toscana, Italia) kr 368 (92 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødbrun farge. Lukter av forsiktig utviklet bærfrukt sammen med lær, tre og grafitt. Har bra konsentrasjon og smaker av forsiktig utviklet frukt sammen med tre, lær og mineraler. Har en god dose tanniner og praktfull syre i avslutningen.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

3313801 Ca’Rugate Soave Classico San Michele 2021 (Veneto, Italia) kr 150 (85 poeng) (BA)

Vi kan håpe på at det begynner å gå mot vår og sommer – og dette er vin som kan sørge for sol- og sommerfølelsen. Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus sammen med eple, blomst og urter. Er nokså lett i smaken der det går i sitrus og eple sammen med pære og urter før den avslutter syrlig og godt. Drikk til reker eller alt og ingenting.

---