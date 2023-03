Kanonviner fra Etna

Frank Cornelissen lager fantastiske viner fra høytliggende vinmarker på Etna på Sicilia. Han har for lenge siden fått legendestatus for vinene laget av druen nerello mascalese. Etter å ha kommet med praktfulle og konsentrerte enkeltvinmarksviner i 2016 og 2017 står årgangen 2018 for tur. Cornelissen betegner årgangen som en av de vanskeligste noensinne, og for første gang besluttet han å svovle samtlige av vinene for å forhindre at de blir ødelagt for fort. Da er det ekstra hyggelig å konstatere at mange av vinene er riktig så bra, og at de har 13,5 prosent alkohol i stedet for 15 er nødvendigvis ikke noe minus. De to siste vinene ut er Munjebel MC 2018 og Munjebel FM 2018. Begge er praktfulle, men det er MC (vinmarken Monte Colla) som tar kaken. Denne vinen har alt. Har bra konsentrasjon samtidig som den byr på enorm kompleksitet, flott vulkansk mineralpreg og nydelig balanse.

På tampen tar vi også med oss to nyheter på polets basisutvalg, Greywacke Wild Sauvignon 2020 er en meget bra fatfermentert sauvignon blanc fra New Zealand, mens Dom. Dussex Petite Arvine 2021, fra Sveits, er en god og mineralsk hvitvin laget av druen petite arvine,

10868601 Cornelissen Munjebel FM Rosso 2018 (Sicilia, Italia) kr 650 (94 poeng) (BU)

Har lys rødfarge og lukter av røde bær sammen med røykaktige og vulkanske mineraler. Har nokså bra konsentrasjon og smaker av syrligsøt bærfrukt sammen med krydder og en god del mineraler før den runder av med en del tannin og nydelig syre.

10868801 Cornelissen Munjebel MC Rosso 2018 (Sicilia, Italia) kr 650 (95 poeng) (BU)

Har middels kraftig rødbrun farge. Lukter av forsiktig utviklet bærfrukt sammen med eksotisk krydder og nydelig vulkansk mineralpreg. Har bra konsentrasjon og smaker av syrlig bærfrukt, krydder og vulkanske mineraler. Avslutter med modne tanniner og helt herlig syre.

9477901 Greywacke Wild Sauvignon 2020 (Marlborough, New Zealand) kr 261,60 (89 poeng) (BA)

Har middels kraftig gulgrønn farge. Lukter av sitrus og stikkelsbær sammen med noe fat og røyk. Har nokså bra konsentrasjon og smaker av eple, fersken, stikkelsbær, krydder og noe fat før den avslutter syrlig og godt.

15074901 Dom. Dussex Petite Arvine 2021 (Valais, Sveits) kr 289,90 (89 poeng) (BA)

Har middels kraftig gulfarge og lukter av eple, sitrus og fersken sammen med nøtt og blomst. Har bra fylde og smaker av eple og sitrus sammen med urter og mineraler før den avslutter med herlig syre.

Ukens anbefaling:

511901 Terras Gauda Abadía de San Campio Albariño 2022 (Rias Baixas, Spania) kr 179,90 (86 poeng) (BA)

Denne albariño-vinen er et meget godt kjøp som er å få på de aller fleste polutsalg. Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus og pære sammen med litt urter og noe blomsteraktig. Har middels fylde og smaker av sitrus sammen med fersken og urter og forsiktig mineralpreg og herlig syrlighet i avslutningen. Drikk til skalldyr og stekt fisk og passer også til sushi og sashimi.

