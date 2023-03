Godsaker fra Fèlsina

Toscana-produsenten Fèlsina startet opp i 1996, men det var først i siste halvdel av 1970-tallet at det virkelig ble fart i vinproduksjonen. I dag er Fèlsina mest kjent for sine nokså kostbare toppviner som Rancia, Fontalloro og Colonia. I tillegg byr Fèlsina på en rekke viner som ikke koster skjorta. Blant disse er Castello di Farnetella Chianti Colli Senesi 2020. For noen år siden startet Fèlsina opp å lage en kartongvin med navnet I Cipressi di Fèlsina. Vinen er laget av 100 prosent sangiovese og både den og Castello di Farnetella er meget gode kjøp som er i polets basissortiment. Drikk til pizza, pasta og grillmat og begge er best når de serveres litt avkjølt.

Blant ukens viner er Cavas de Weinert Gran Vino 2011, som er en miks av malbec, merlot og cabernet sauvignon, som har fått hele ni år på fat og er en strålende og utviklet vin.

På tampen tar vi også med basis-vinen Villa Cafaggio Chianti Classico som har kommet i 2020-årgangen. Det virker som om denne har fått litt mindre eik enn tidligere årganger – og det gjør den til en bedre vin.

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

3327501 Castello di Farnetella Chianti Colli Senesi 2020 (Felsina, Toscana, Italia) kr 167,90 (86 poeng) (BA)

Har nokså lys rødfarge og lukter av modne bær sammen med urter, krydder og hint av fat. Er nokså lett og smaker av saftig og moden bærfrukt sammen med krydder og noe fat. Har litt tanniner og er syrlig og god i avslutningen.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

12300006 I Cipressi di Fèlsina (Felsina, Toscana, Italia) kr 529,90 for tre liter (86 poeng) (BA)

Har nokså kraftig rødlilla farge og lukter av mørke og søte bær, urter og blomst. Har middels fylde og smaker av moden bærfrukt sammen med urter og krydder. Avslutter med forsiktige tanniner og fin syrlighet i avslutningen.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

9494401 Cavas de Weinert Gran Vino 2011 (Mendoza, Argentina) kr 300 (91 poeng) (BU)

Har utviklet rødbrun farge og lukter av forsiktig utviklet frukt sammen med lær og nåletre. Har meget bra konsentrasjon og smaker av utviklet og tørket frukt sammen med fat og har noe saltaktig over seg. Avslutter med en del tannin og super syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

1197301 Villa Cafaggio Chianti Classico 2020 (Toscana, Italia) kr 219,90 (87 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av forsiktig utviklet bærfrukt sammen med lit lær og fat. Har middels fylde og smaker av forsiktig utviklet og syrlig frukt sammen med urter og noe fat. Avslutter med en del tannin og nydelig syre.

---

---

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

6849101 Cono Sur Single Vineyard N°23 Riesling 2021 (Valle del Bío-Bío, Chile) kr 169,90 (87 poeng) (BA)

Dette er en oppsiktsvekkende bra og konsentrert riesling fra Chile-produsenten Cono Sur. Har nokså kraftig gulfarge og lukter av sitrus og aprikos sammen med petrolske mineraler og blomst. Har bra fylde og noe fedme i smaken der det går i sitrus, aprikos og mineraler før den runder av med nydelig syrlighet. Drikk til sushi og sashimi og dette er også en super vin til spicy asiatisk mat.

---