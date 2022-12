Nydelige juleviner

Justin Tyler Willett etablerte Tyler Winery i 2005 og lager herlige viner av pinot noir og chardonnay i Santa Barbara i California. I motsetning til mye annet fra disse trakter er vinstilen lett og delikat og burgundersk. Tyler Santa Barbara County Pinot Noir 2021 er på polets basisutvalg, og dette er knallbra pinot som er slank i stilen og har nydelig druepreg. Drikk til kalkun og ribbe og dette er også en rødvin som er finfin til juletorsken, servert litt kjølig.

Rioja-vinen Muga Reserva er på polets basisutvalg i 2018-årgangen, og til tross for at dette var et litt vanskelig år, er dette er en av de beste utgavene av denne vinen som er laget. Drikk til lam og vilt, og dette er også en vin som serveres til juleribben.

Fontodi Chianti Classico er et av de beste kvalitetskjøpene på polet. Den er nå inne i 2020-årgangen og trenger kanskje noen års lagring for å vise sitt beste. Samtidig kan trygt serveres nå til vilt og kraftige kjøttretter – og er perfekt til å legges under juletreet.

På tampen tar vi også med oss Viñátigo Listán Negro som er en herlig, saftig og mineralsk vin fra Tenerife.

3098901 Muga Reserva 2018 (Rioja, Spania) kr 300 (91 poeng) (BA)

Har kraftig rødlilla farge. Lukter av mørke og modne bær sammen med tørket frukt og noe fat. Har bra konsentrasjon og smaker av syrlig og mørk bærfrukt sammen med mineraler og noe fat. Avslutter med en del tannin og nydelig syre.

3521401 Tyler Santa Barbara County Pinot Noir 2021 (California, USA) kr 324,90 (90 poeng) (BA)

Middels kraftig rødlilla farge. Lukter av kirsebær og jordbær sammen med urter og forsiktig eik. Har middels fylde og smaker av syrlig kirsebær- og jordbærfrukt, urter, krydder og fint integrert eik. Avslutter med noe tannin og herlig syre.

3278801 Fontodi Chianti Classico 2020 (Toscana, Italia) kr 269,90 (90 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med lakris og noe fat. Har bra konsentrasjon og smaker av syrlig kirsebærfrukt sammen med urter og fat. Avslutter med en del tannin og super syre.

14349801 Viñátigo Listán Negro 2021 (Tenerife, Spania) kr 239,90 (88 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av kirsebær sammen med krydder, mineraler og noe fat. Har bra fylde og smaker av syrlige kirsebær sammen med krydder, mineraler og diskret fatpreg. Runder av med forsiktige tanniner og herlig syre.

Ukens anbefaling:

2244801 Carussin Completo 2020 (Piemonte, Italia) kr 189,90 for 1,0 liter (87 poeng) (BU)

Denne biodynamiske vinen lager av barberadruen er et av polets aller beste kjøp. Har rubinrød farge og lukter av kirsebærmorellfrukt og urter. Har middels fylde og smaker av saftig rips- og bringebærfrukt før den runder av med ørlite tannin sammen med herlig syrlighet. Er i utgangspunktet på bestillingsutvalget, men er tatt inn på en rekke polutsalg.

